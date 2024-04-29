Yeni Lexus LBX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni modeli LBX’i Türkiye’de satışa sunmaya başladı. LBX’in sıra dışı karakterini yansıtacak bir lansmanla Türkiye pazarındaki yerini alan SUV modeli, İstanbul’un kalbi Akaretler’de oluşturulan LBX Hub deneyim alanlarıyla tanıtıldı.

Lexus LBX, 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alırken, bu sıra dışı modelle tanışmak isteyenler, 3 Mayıs’a kadar Beşiktaş, Akaretler’de oluşturulan LBX Hub’larını ziyaret ederek aracı yakından tanıyabilecekler.

Yeni Lexus LBX, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Lexus LBX, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de Elegant, Emotion, Relax ve Cool ismi verilen donanım seviyeleriyle kullanıcılara sunuluyor. Elegant ve Relax, rafine bir hisse odaklanırken Emotion ve Cool daha sportif, daha dinamik bir karakterle öne çıkıyor. Her bir model, farklı tip müşteriler düşünülerek tasarlandı.

LBX’in Elegant atmosferi 2.290.000 bin TL, Emotion atmosferi 2.390.000 bin TL, Relax atmosferi 2.575.000 bin TL ve Cool atmosferi 2.650.000 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

LBX, premium segmentteki kalıpları kırarak tüm lüks unsurları B-SUV segmentine taşıyarak farkını ortaya koyuyor. Tüm atmosferlerde standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Akıllı Telefon Entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar, Kablosuz Şarj Ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar yer alıyor.

Emotion ve Cool modelleri, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunuluyor. LBX’in kabininde ise Emotion atmosferi, koltuklarda, orta konsolda ve kapı kaplamasında kırmızı vurgular ve kontrast yaratan dikişler içeren delikli sentetik deri döşemeyle tasarlandı. Dinamik temalı LBX Cool, bakır detaylar ve dikişlere sahip Ultrasuede ve deri çift tonlu siyah/koyu gri kabine sahip.

Tam Boyutta Gör Farklı ruh hallerini temsil eden LBX Elegant ve Relax modelleri de şıklığıyla dikkat çekiyor. Elegant, toprak kahverengi veya bej sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise topaz kahverengi veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunuluyor.

Tercih edilen atmosfere göre LBX modelinde 12.3 inç dijital göstergeler, 13 Hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Ses Sistemi, Adaptif Uzun Far Sistemi, Aktif Gürültü Kontrolü, Akustik Ön ve Ön Yan Camlar, Direksiyon Arkasında Vites Kulakçıkları, Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu, 8 Yönlü, Isıtmalı Direksiyon ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı gibi özellikler de yer alıyor.

LBX, 4,190 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,545 mm yüksekliğe ve 2,580 mm aks aralığına sahip. Alçak kaputu, akıcı gövdesi, arka tavan spoyleri ve sinyalleriyle aerodinamik bir tasarımla öne çıkan LBX, verimliliğin, sürüş dengesinin ve performansın altını çiziyor. Ayrıca 5.2 m'lik dönüş yarıçapı ise şehir içi sürüş için ideal bir kullanım sağlıyor. 332 litrelik bagaj hacmi ise, uzun yolculuklar dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılıyor.

LBX’in kabininde premium kalite ve konfor

Tam Boyutta Gör Lexus tasarımcıları, LBX modelinde anında daha üst segment modellerin atmosferini yansıtan sade ve rafine bir kabine imza attılar. LBX’in kabininde akıcı bir tasarım, ferah bir atmosfer ve teknoloji dikkat çekiyor. Kullanılan malzemelerdeki premium kalite ve detaylara verilen önemle birlikte eşsiz bir atmosfer seçeneği elde edildi. Üst düzey kaliteye sahip yarı anilin derinin yanı sıra koltuk kaplamaları ve direksiyon, vites kolu ve kapı döşemeleri için sentetik deri ve malzemeler kullanan vegan dostu bir iç mekan da yer alıyor.

Lexus LBX, araç içerisindeki aydınlatmadan, klima kontrollerine, koltuk tasarımından multimedya sistemine ve e-Latch elektronik kapı açma sistemine kadar tüm ayrıntılarıyla Omotenashi misafirperverlik felsefesini yansıtıyor. Böylece LBX’in içerisindekiler tüm yolculuklarda kendilerini evlerinde gibi rahat hissedebiliyorlar.

Bununla birlikte LBX, sürücü odaklı Tazuna kokpitiyle de dikkat çekiyor. At ve binici arasındaki doğal iletişimin otomobil ve sürücü arasında gerçekleşmesini sağlayan Lexus, LBX’in kabinini de Tazuna felsefesine göre şekillendirdi. Tüm kontrollerin kolayca ulaşılabilecek yerde olmasıyla birlikte sürücü, LBX’i kullanırken gözünü yoldan ayırmadan tamamen sürüşe odaklanabiliyor.

Bununla birlikte Tazuna konsepti Lexus’ta ilk kez kullanılan yeni 12.3 inç dijital gösterge ekranıyla daha da ileriye taşınıyor. Dijital göstergelerin tasarımı, seçilen sürüş moduna veya kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor.

Zarif elektronik kapı açma sistemi

Tam Boyutta Gör Lexus LBX, sahip olduğu özelliklerle pratikliği ve zarifliği bir arada sunuyor. Lexus'un e-Latch elektronik kapı açma sistemiyle donatılan LBX’in kapılarını zarif bir şekilde tek bir dokunuşla açmak mümkün. Dış kapı kollarında ise bir açma düğmesine yer veren Lexus, bu özelliği Güvenli Çıkış Asistanı’yla birleştiriyor. Bu sayede e-Latch, arkadan yaklaşan araçlarla kaza riski algılandığında, kapıların açılmasını engelliyor.

Böylece özellikle şehir yaşamında kapıları açılmasıyla yaşanan bisiklet, motosiklet ve araç kazalarının önüne geçiliyor. Lexus, bu sistemin kapı açılmasından kaynaklanan kazaların yüzde 95'inden fazlasının önlenmesine yardımcı olabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca araç 4 km/s hızın üzerinde çıktığında kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve LBX’in kapıları sadece vites konumu “P” pozisyonundayken veya elektronik park freni aktifken açılabiliyor.

1.5 litre hibrit motor ile dinamik sürüş

Lexus LBX modeli, aracın dinamik tasarımını yansıtan ve sürüş karakterine büyük katkı sağlayan 1.5 litrelik hibrit motor ile donatıldı. Yüksek verimliliğe sahip ve hızlı tepkiler veren 1.5 litrelik hibrit motor, Lexus Sürüş İmzası’nın tüm unsurlarını sunuyor. Yüksek verimliliğe sahip tam hibrit sistemle donatılan LBX, 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla kombine ediyor. Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lexus’un LBX modelinde yer verdiği yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, daha fazla güç elde edilmesini sağlarken aynı zamanda aracın tam elektrikle sürüş kapasitesini artırıyor. LBX’in 1.5 litrelik hibrit motoru, her türlü yolda sürüş keyfi sağlıyor. Hem şehir içinde hem de virajlı yollarda dinamik performans sunan LBX, vazgeçilmez bir yol arkadaşı oluyor.

LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte resmi WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 4.4 lt/100 km ve CO 2 emisyonu ise 100 g/km olarak açıklandı.

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LBX dinamik tasarımının altını çizen sürüş keyfiyle dikkat çekerken, LBX'in daha sportif versiyonları olan Relax ve Cool atmosferleri, sürücünün direksiyonun arkasına konumlandırılan kulakçıklarla sıralı vites değişimi yapmasını sağlıyor. Sistem, altı kademede son derece duyarlı motor frenleme gücü sağlayarak manuel şanzıman kullanımına benzer bir vites değiştirme hissi vererek sürüş keyfini artırarak otomobille daha iyi iletişim kurulmasına yardımcı oluyor.

Yeni nesil güvenlik özellikleri

LBX, son nesil Lexus Safety System + ile donatıldı ve her koşulda yüksek güvenlik sağlıyor. Kapsamlı aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerini içeren Lexus Safety System + kaza risklerini tespit etmek, sürücüyü uyarmak ve gerektiğinde bir çarpışmayı engellemek üzere otomatik olarak direksiyon, fren ve tahrik gücü kontrolü sağlayan özelliklere sahip.

Tüm versiyonlarda standart olan Lexus Safety System + içerisinde Kavşak Dönüş Asistanı ile çalışan Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi yer alıyor. Ayrıca daha güvenli sürüş ve manevralar için Sürücü Monitörü, Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Monitörü de bulunuyor. LBX’in güvenlik özellikleri arasında Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Panoramik Çevre Monitörü gibi unsurlar da yer alıyor.

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