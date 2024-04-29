Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, Apple CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak

    Apple, yeni nesil CarPlay'i tanıtırken partnerler arasında Mercedes'i de göstermişti ancak Mercedes-Benz patronu, yeni nesil Apple CarPlay yerine kendi sistemlerini kullanacaklarını söyledi.
    mercedes benz yeni nesil apple carplay kullanmayacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, yakın zamanda yapılan bir röportajda Apple’ın kendilerini partner olarak tanıtmasına rağmen yeni CarPlay’i kullanma planlarının olmadığını açıkça belirtti. Yani yeni nesil CarPlay desteği Mercedes-Benz otomobillerinde kesinlikle yer almayacak. Şirket, bunun yerine gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladıkları kendi işletim sistemine odaklanıyor.

    Mercedes-Benz işletim sistemi

    Mercedes-Benz patronu, Apple'ın CarPlay sistemi hakkında şu açıklamada bulundu: “Olaya daha geniş bir açıdan bakmanız gerekiyor. Arabanıza ve dünyaya açılan bu dijital pencerede olup biten her şey yalnızca bilgi-eğlence amaçlı değil. Önemli olan sadece dinlediğiniz müzik veya yaptığınız telefon görüşmesi değil."

    Kendi sistemlerine ilişkin olarak ta "Başka bir devrimin yaşandığı yer de otonom sürüş. Mercedes-Benz işletim sistemimiz, arabanın beynindeki merkezi sinir sistemi. Tüm işletim sistemi, bilgi-eğlence sistemi, otonom sürüş, gövdenin her bir fonksiyonu, arabanın dışı ve içi, tüm sürüş sistemi, batarya yönetimi, bunların hepsi tek bir bütünsel yazılım mimarisi. Dolayısıyla en iyi müşteri deneyimini oluşturmak istiyorsanız, bunu bir bütün olarak düşünmeniz gerekiyor; bu bağlantılı sistemi de yalnızca üretici yapabilir.” açıklamasında bulundu.

    Eski CarPlay ve Android Auto kullanılmaya devam edecek

    Mercedes-Benz’in yeni nesil CarPlay'i destekleme planı olmasa da mevcut klasik CarPlay uygulamasından vazgeçmeyecek. Bu arada Mercedes, sürüş asistanı sistemiyle birleştirilen yeni nesil harita geliştirmek için Google ile birlikte çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anında yeniden oynatma kapanıyor philips all in one cooker ekşi cam filmi yapışkanı nasıl çıkar ethica sigorta güvenilir mi enjektör temizleyici zararli mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3
    Xiaomi Poco X3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız