Mercedes, Apple CarPlay yerine kendi sistemini kullanacak

Mercedes-Benz işletim sistemi
Mercedes-Benz patronu, Apple'ın CarPlay sistemi hakkında şu açıklamada bulundu: “Olaya daha geniş bir açıdan bakmanız gerekiyor. Arabanıza ve dünyaya açılan bu dijital pencerede olup biten her şey yalnızca bilgi-eğlence amaçlı değil. Önemli olan sadece dinlediğiniz müzik veya yaptığınız telefon görüşmesi değil."
Kendi sistemlerine ilişkin olarak ta "Başka bir devrimin yaşandığı yer de otonom sürüş. Mercedes-Benz işletim sistemimiz, arabanın beynindeki merkezi sinir sistemi. Tüm işletim sistemi, bilgi-eğlence sistemi, otonom sürüş, gövdenin her bir fonksiyonu, arabanın dışı ve içi, tüm sürüş sistemi, batarya yönetimi, bunların hepsi tek bir bütünsel yazılım mimarisi. Dolayısıyla en iyi müşteri deneyimini oluşturmak istiyorsanız, bunu bir bütün olarak düşünmeniz gerekiyor; bu bağlantılı sistemi de yalnızca üretici yapabilir.” açıklamasında bulundu.
Eski CarPlay ve Android Auto kullanılmaya devam edecek
Mercedes-Benz’in yeni nesil CarPlay'i destekleme planı olmasa da mevcut klasik CarPlay uygulamasından vazgeçmeyecek. Bu arada Mercedes, sürüş asistanı sistemiyle birleştirilen yeni nesil harita geliştirmek için Google ile birlikte çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.