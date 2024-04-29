Polestar 5, süper hızlı pilleriyle 10 dakikada %80'e şarj olacak: İşte videosu

Çinli Geely'nin sahip olduğu Polestar markasının beşinci modeli olacak olan elektrikli spor sedan Polestar 5, güçlü motorları ve yeni hızlı şarj olan bataryalarıyla iddialı geliyor. Otomobilin üretim prototipi ilk olarak 2021'in sonlarında duyurulmuş ve geçtiğimiz Kasım ayında görücüye çıkmıştı.
5 dakika şarj ile 160 km menzil
Kasım ayındaki etkinlikte Polestar 5'in 884 beygirlik GT modelinin StoreDot'un yeni batarya teknolojisini kullanacağı ve 5 dakika şarj ile 160 km menzil elde edebileceği açıklanmıştı. Bu hızlı şarj hücreleri, StoreDot'un bu yılın sonuna doğru seri üretimi hedefleyen I-BEAM XFC konsept tasarımının çekirdeğini oluşturuyor.
StoreDot tarafından yayınlanan videoda otomobilin etkileyici şarj hızı gösteriliyor. 310 kW hızdan başlayıp 370 kW'a kadar yükselen şarj hızıyla Polestar 5 GT, sadece 10 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.
StoreDot'un silikon ağırlıklı hücrelerine sahip araç, 800 V mimarisinde 77 kWh'lik batarya paketine sahip. Polestar, 100 kWh kapasiteye çıkmayı ve bu sayede 10 dakikalık şarj ile 320 km menzil elde etmeyi hedefliyor. Bu sayede uzun yolculuklarda şarj için bekleme süresini azaltarak elektrikli araçları daha cazip hale getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.