Polestar 5, süper hızlı pilleriyle 10 dakikada %80'e şarj olacak: İşte videosu

Tam Boyutta Gör Polestar, yakında çıkacak olan Polestar 5 modelinin şarj yeteneklerini sergiledi. İsrailli StoreDot şirketinin Extreme Fast Charging (XFC) bataryalarını ilk kullanan araç olacak olan Polestar 5 sadece 10 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor.

Çinli Geely'nin sahip olduğu Polestar markasının beşinci modeli olacak olan elektrikli spor sedan Polestar 5, güçlü motorları ve yeni hızlı şarj olan bataryalarıyla iddialı geliyor. Otomobilin üretim prototipi ilk olarak 2021'in sonlarında duyurulmuş ve geçtiğimiz Kasım ayında görücüye çıkmıştı.

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5 dakika şarj ile 160 km menzil

Kasım ayındaki etkinlikte Polestar 5'in 884 beygirlik GT modelinin StoreDot'un yeni batarya teknolojisini kullanacağı ve 5 dakika şarj ile 160 km menzil elde edebileceği açıklanmıştı. Bu hızlı şarj hücreleri, StoreDot'un bu yılın sonuna doğru seri üretimi hedefleyen I-BEAM XFC konsept tasarımının çekirdeğini oluşturuyor.

StoreDot tarafından yayınlanan videoda otomobilin etkileyici şarj hızı gösteriliyor. 310 kW hızdan başlayıp 370 kW'a kadar yükselen şarj hızıyla Polestar 5 GT, sadece 10 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

StoreDot'un silikon ağırlıklı hücrelerine sahip araç, 800 V mimarisinde 77 kWh'lik batarya paketine sahip. Polestar, 100 kWh kapasiteye çıkmayı ve bu sayede 10 dakikalık şarj ile 320 km menzil elde etmeyi hedefliyor. Bu sayede uzun yolculuklarda şarj için bekleme süresini azaltarak elektrikli araçları daha cazip hale getirmeyi planlıyor.

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Polestar 5, süper hızlı pilleriyle 10 dakikada %80'e şarj olacak