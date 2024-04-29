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    Polestar 5, süper hızlı pilleriyle 10 dakikada %80'e şarj olacak: İşte videosu

    Polestar, yakında çıkacak olan Polestar 5 modelinin şarj yeteneklerini sergiledi. StoreDot'un Extreme Fast Charging (XFC) bataryalarını kullanacak araç, 10 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor.
    Polestar 5, süper hızlı pilleriyle 10 dakikada %80'e şarj olacak Tam Boyutta Gör
    Polestar, yakında çıkacak olan Polestar 5 modelinin şarj yeteneklerini sergiledi. İsrailli StoreDot şirketinin Extreme Fast Charging (XFC) bataryalarını ilk kullanan araç olacak olan Polestar 5 sadece 10 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor.

    Çinli Geely'nin sahip olduğu Polestar markasının beşinci modeli olacak olan elektrikli spor sedan Polestar 5, güçlü motorları ve yeni hızlı şarj olan bataryalarıyla iddialı geliyor. Otomobilin üretim prototipi ilk olarak 2021'in sonlarında duyurulmuş ve geçtiğimiz Kasım ayında görücüye çıkmıştı.

    5 dakika şarj ile 160 km menzil

    Kasım ayındaki etkinlikte Polestar 5'in 884 beygirlik GT modelinin StoreDot'un yeni batarya teknolojisini kullanacağı ve 5 dakika şarj ile 160 km menzil elde edebileceği açıklanmıştı. Bu hızlı şarj hücreleri, StoreDot'un bu yılın sonuna doğru seri üretimi hedefleyen I-BEAM XFC konsept tasarımının çekirdeğini oluşturuyor.

    StoreDot tarafından yayınlanan videoda otomobilin etkileyici şarj hızı gösteriliyor. 310 kW hızdan başlayıp 370 kW'a kadar yükselen şarj hızıyla Polestar 5 GT, sadece 10 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

    StoreDot'un silikon ağırlıklı hücrelerine sahip araç, 800 V mimarisinde 77 kWh'lik batarya paketine sahip. Polestar, 100 kWh kapasiteye çıkmayı ve bu sayede 10 dakikalık şarj ile 320 km menzil elde etmeyi hedefliyor. Bu sayede uzun yolculuklarda şarj için bekleme süresini azaltarak elektrikli araçları daha cazip hale getirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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