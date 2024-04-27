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    Anlık Bildirim

    Nissan piyasayı elektrikli ve hibrit otomobillerle dolduracak: 16 araç geliyor

    Nissan, Pekin Otomobil Fuarı'nda model yelpazesini elektriklendirme planlarını duyurdu. Şirket önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği elektrikli ve hibrit araçların prototiplerini gözler önüne çıkardı.
    Nissan pazarı elektrikli otomobillerle dolduracak: 16 araç yolda Tam Boyutta Gör
    Nissan, Pekin Otomobil Fuarı kapsamında elektrikli araç gamını genişletme planlarını duyurdu. Japon marka, 2027 yılına kadar 16 yeni elektrikli ve hibrit model piyasaya sürerek ürün gamını agresif bir şekilde elektriklendirmeyi hedefliyor. Bunlardan dördünün prototipleri fuarda sergilendi.
    Nissan pazarı elektrikli otomobillerle dolduracak: 16 araç yolda Tam Boyutta Gör
    Nissan, Çin'e iki konsept sedan ve iki crossover prototipi getirdi. Nissan Epoch, Tesla Model 3'ün gelecekteki rakibi olarak görülüyor. Elektrikli sedan sportif tasarıma ve yapay zeka ile donatılmış bir multimedya sistemine sahip. Otomobil 2025'te satışa sunulacak.

    Nissan pazarı elektrikli otomobillerle dolduracak: 16 araç yolda Tam Boyutta Gör

    Agresif elektriklenme hamlesi

    Nissan Evo isimli sedan daha agresif bir tasarımı benimsiyor. Araç plug-in hibrit güç aktarma organı ile donatılacak. Kabin bölümünde iki ekran bulunan araç 2026'da çıkış yapacak. Diğer iki modelin ise SUV gövde tipiyle tüketicilere sunulacağı açıklandı.

    Nissan pazarı elektrikli otomobillerle dolduracak: 16 araç yolda Tam Boyutta Gör
    Nissan Epic, Qashqai'ye elektrikli bir alternatif olarak gelecek. Ön konsolunda üç ekranın yanı sıra otopilot ve çift yönlü şarj özelliğine sahip olacak. Epic'in plug-in hibrit versiyonu olan Nissan Era ise daha agresif bir ön tasarım ve havalı süspansiyon ile sunulacak. Her iki crossover'ın da önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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