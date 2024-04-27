Nissan piyasayı elektrikli ve hibrit otomobillerle dolduracak: 16 araç geliyor

Tam Boyutta Gör Nissan, Pekin Otomobil Fuarı kapsamında elektrikli araç gamını genişletme planlarını duyurdu. Japon marka, 2027 yılına kadar 16 yeni elektrikli ve hibrit model piyasaya sürerek ürün gamını agresif bir şekilde elektriklendirmeyi hedefliyor. Bunlardan dördünün prototipleri fuarda sergilendi.

Tam Boyutta Gör Nissan, Çin'e iki konsept sedan ve iki crossover prototipi getirdi. Nissan Epoch, Tesla Model 3'ün gelecekteki rakibi olarak görülüyor. Elektrikli sedan sportif tasarıma ve yapay zeka ile donatılmış bir multimedya sistemine sahip. Otomobil 2025'te satışa sunulacak.

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Agresif elektriklenme hamlesi

Nissan Evo isimli sedan daha agresif bir tasarımı benimsiyor. Araç plug-in hibrit güç aktarma organı ile donatılacak. Kabin bölümünde iki ekran bulunan araç 2026'da çıkış yapacak. Diğer iki modelin ise SUV gövde tipiyle tüketicilere sunulacağı açıklandı.

Tam Boyutta Gör Nissan Epic, Qashqai'ye elektrikli bir alternatif olarak gelecek. Ön konsolunda üç ekranın yanı sıra otopilot ve çift yönlü şarj özelliğine sahip olacak. Epic'in plug-in hibrit versiyonu olan Nissan Era ise daha agresif bir ön tasarım ve havalı süspansiyon ile sunulacak. Her iki crossover'ın da önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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Nissan pazarı elektrikli otomobillerle dolduracak: 16 araç yolda