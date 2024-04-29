%100 elektrikli GAC Aion V, Pekin'de tanıtıldı

2020 yılında tanıtılan birinci nesil Aion V modeline göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip olan yeni model 4605 mm uzunluğa ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Yeni nesil Aion V, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği AEP isimli %100 elektrikli araç platformunu kullanıyor.

GAC, yaptığı tanıtımlarda Aion V'in BMW X5'e göre yüzde 20 oranında daha ferah bir arka yaşam alanına sahip olduğunu belirtiyor. Bunda tamamen sıvı soğutma özelliğine sahip hepsi bir arada entegre güç aktarma sisteminin etkisi büyük. Maksimum 20.000 d/d hıza çıkabilen sistemin yüzde 90,5 gibi etkileyici bir verimliliğe sahip olduğu ifade ediliyor.

GAC Aion V'in iç mekanındaki ön koltuklar tek tuşla tamamen yatırılabiliyor. Küçük bir buzdolabı, dokuz hoparlörlü ses sistemi, yapay zeka temelli dijital kokpit ve diğer elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de otomobilin donanımları arasında yer alıyor.

İkinci nesil Aion V'in platformu sadece 400V elektrik mimarisini destekliyor ancak ilk kez kullanılan silikon karbür çipler sayesinde şarj süresi yüzde 60'a varan oranda kısaltılmış. Elektrikli SUV model tam dolu batarya ile CLTC'te göre 750 kilometreye kadar menzil vadederken 15 dakika şarjla 370 km menzil elde edebiliyor.

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Aion V, ADİGO Pilot adı verilen akıllı sürüş sistemine sahip. Nvidia'nın Orin X çipinden güç alan bu sistemde bir Lidar, 5 milimetrik dalga radarı ve 11 kamera kullanılıyor. Söz konusu sistemin yüksek hassasiyetli haritalamaya ihtiyaç duymadan şehir içinde ve otoyollarda sürüş yardımı sağlayabildiği ifade ediliyor.

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