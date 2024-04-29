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    Anlık Bildirim

    %100 elektrikli GAC Aion V, Pekin'de tanıtıldı

    Çinli üretici GAC, ikinci nesil Aion V modelini tanıttı. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni SUV, denizaşırı pazarlara açılmak isteyen şirket tarafından global model olarak tasarlandı
    %100 elektrikli GAC Aion V, Pekin'de tanıtıldı
    2020 yılında tanıtılan birinci nesil Aion V modeline göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip olan yeni model 4605 mm uzunluğa ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Yeni nesil Aion V, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği AEP isimli %100 elektrikli araç platformunu kullanıyor.

    GAC, yaptığı tanıtımlarda Aion V'in BMW X5'e göre yüzde 20 oranında daha ferah bir arka yaşam alanına sahip olduğunu belirtiyor. Bunda tamamen sıvı soğutma özelliğine sahip hepsi bir arada entegre güç aktarma sisteminin etkisi büyük. Maksimum 20.000 d/d hıza çıkabilen sistemin yüzde 90,5 gibi etkileyici bir verimliliğe sahip olduğu ifade ediliyor.

    GAC Aion V'in iç mekanındaki ön koltuklar tek tuşla tamamen yatırılabiliyor. Küçük bir buzdolabı, dokuz hoparlörlü ses sistemi, yapay zeka temelli dijital kokpit ve diğer elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de otomobilin donanımları arasında yer alıyor.

    %100 elektrikli GAC Aion V, Pekin'de tanıtıldı
    İkinci nesil Aion V'in platformu sadece 400V elektrik mimarisini destekliyor ancak ilk kez kullanılan silikon karbür çipler sayesinde şarj süresi yüzde 60'a varan oranda kısaltılmış. Elektrikli SUV model tam dolu batarya ile CLTC'te göre 750 kilometreye kadar menzil vadederken 15 dakika şarjla 370 km menzil elde edebiliyor.

    Aion V, ADİGO Pilot adı verilen akıllı sürüş sistemine sahip. Nvidia'nın Orin X çipinden güç alan bu sistemde bir Lidar, 5 milimetrik dalga radarı ve 11 kamera kullanılıyor. Söz konusu sistemin yüksek hassasiyetli haritalamaya ihtiyaç duymadan şehir içinde ve otoyollarda sürüş yardımı sağlayabildiği ifade ediliyor.

    %100 elektrikli GAC Aion V, Pekin'de tanıtıldı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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