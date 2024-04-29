%100 elektrikli GAC Aion V, Pekin'de tanıtıldı

GAC, yaptığı tanıtımlarda Aion V'in BMW X5'e göre yüzde 20 oranında daha ferah bir arka yaşam alanına sahip olduğunu belirtiyor. Bunda tamamen sıvı soğutma özelliğine sahip hepsi bir arada entegre güç aktarma sisteminin etkisi büyük. Maksimum 20.000 d/d hıza çıkabilen sistemin yüzde 90,5 gibi etkileyici bir verimliliğe sahip olduğu ifade ediliyor.
GAC Aion V'in iç mekanındaki ön koltuklar tek tuşla tamamen yatırılabiliyor. Küçük bir buzdolabı, dokuz hoparlörlü ses sistemi, yapay zeka temelli dijital kokpit ve diğer elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de otomobilin donanımları arasında yer alıyor.
Aion V, ADİGO Pilot adı verilen akıllı sürüş sistemine sahip. Nvidia'nın Orin X çipinden güç alan bu sistemde bir Lidar, 5 milimetrik dalga radarı ve 11 kamera kullanılıyor. Söz konusu sistemin yüksek hassasiyetli haritalamaya ihtiyaç duymadan şehir içinde ve otoyollarda sürüş yardımı sağlayabildiği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.