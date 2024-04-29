Kamyonlar için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonu açıldı

10 dakikada 1 kamyon doldurulacak
Firmaya göre her biri 725 km menzil için 68,6 kilogram hidrojen taşıyan Hyundai XCIENT yakıt hücreli çekiciler ve Nikola'nın hidrojenle çalışan bir dizi ticari kamyonu bu istasyondan yakıt alacak. Öte yandan ABD, "hidrojen ekonomisi" olarak adlandırdığı süreci hızlandırmak için 8 milyar dolar harcamayı planlıyor. Kaliforniya’da ise bunun gibi 60 hidrojen istasyonu daha inşa edilmesi için yeterli finansman bekleniyor. Bu istasyonların 5.000 kamyon ve 1.000 otobüse hizmet vermek için yeterli olacağı belirtiliyor.
Öte yandan hidrojen özelindeki tartışmalar ve endişeler de giderilmiş değil. Zira hidrojen, “yeşil” bir yakıt olsa da üretim noktasında oldukça kirli bir yakıt olabilir. Günümüzde üretilen hidrojenin çoğu, bir fosil yakıt ve güçlü bir sera gazı katkısı olan metan gerektiriyor. Bu sorunları gidermek için üretim alternatifleri üzerinde çalışılıyor; metandan kurtulmak için karbon yakalama ve depolama veya elektroliz ile sudan hidrojen elde etme gibi. Şimdilik her iki alternatif de oldukça pahalı. FirstElement Fuels ise tedarikçisi Air Liquide'in hidrojen için "hammadde" olarak doğal gaz kullandığını söylüyor. Kullanılan gaz %60'tan fazla yenilenebilir olduğu için hidrojen "yeşil" olarak nitelendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.