Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı

Tesla'ya ABD'de şok
Araştırma şirketi Cox Automotive’in verilerine göre Tesla araçları Ağustos ayında ABD’deki toplam EV satışlarının yalnızca yüzde 38’ini oluşturdu. Bu, Tesla’nın ABD pazarındaki payının Ekim 2017’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına düşmesi anlamına geliyor. O dönemde şirket, ilk kitlesel üretim otomobili Model 3’ün üretimini artırıyordu.
Pazar payı Temmuz’da düşmesine rağmen Tesla satışları aylık bazda yüzde 7 artarak 53.816 adede ulaştı. Öte yandan yeni EV satışları genel olarak %24 artış gösterdi. Rakip üreticilerin satışları ise %60 ile %120 arasında arttı.
Tesla’daki düşüş ABD ile sınırlı değil. Şirket, 2024 yılında yaklaşık 1,79 milyon araç teslim ederek, 2023’teki 1,81 milyonluk satış rakamının gerisinde kaldı. Bu, Tesla’nın 2011’den bu yana ilk yıllık satış düşüşü oldu. Üretim ise daha da sert bir şekilde, 2024’te yaklaşık %4 oranında azaldı.
2025’te de düşüş eğilimi devam ediyor. Şirketin ikinci çeyrekte teslim ettiği araç sayısı 384.122, geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 düşüş gösteriyor. Özellikle Cybertruck modeli hiçbir beklentiyi karşılayamadı.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi, DOGE adlı maliyet düşürme ajansındaki görev süresi ve siyasi çıkışları özellikle Avrupa'da şirketin satışlarını olumsuz etkiledi. Ancak uzmanlar, esas sorunun rakip EV üreticilerinin daha yeni ve ucuz alternatifler sunması olduğunu vurguluyor. ABD'de Rivian ve diğer üreticiler Tesla ile doğrudan rekabet ederken Çinli üretici BYD, Avrupa ve kendi pazarında hızlı bir yükseliş kaydediyor.
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?