Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı

    Tesla’nın ABD’deki elektrikli araç pazar payı, Ağustos’ta %38’e gerileyerek 8 yıl sonra ilk kez %40’ın altına indi. Düşüşte rakiplerin yeni ve uygun fiyatlı modelleri de etkili oldu.

    Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Satışları uzun süredir beklenen seviyede seyretmeyen Tesla’nın ABD elektrikli araç (EV) pazarındaki payı neredeyse sekiz yılın en düşük seviyesine, yüzde 40’ın altına geriledi. Uzmanlar, bunun temel nedeninin Tesla’nın yaşlanan araç gamına kıyasla piyasada çok sayıda yeni ve daha uygun fiyatlı elektrikli aracın bulunması olduğunu belirtiyor.

    Tesla'ya ABD'de şok

    Araştırma şirketi Cox Automotive’in verilerine göre Tesla araçları Ağustos ayında ABD’deki toplam EV satışlarının yalnızca yüzde 38’ini oluşturdu. Bu, Tesla’nın ABD pazarındaki payının Ekim 2017’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına düşmesi anlamına geliyor. O dönemde şirket, ilk kitlesel üretim otomobili Model 3’ün üretimini artırıyordu.

    Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Veriler ayrıca Tesla’nın pazar payının Haziran’da yüzde 48,7 iken Temmuz’da yüzde 42’ye gerilediğini, bunun Mart 2021’den bu yana görülen en keskin düşüş olduğunu gösteriyor. O dönemde Ford, Mustang Mach-E elektrikli aracını piyasaya sürmüştü.

    Pazar payı Temmuz’da düşmesine rağmen Tesla satışları aylık bazda yüzde 7 artarak 53.816 adede ulaştı. Öte yandan yeni EV satışları genel olarak %24 artış gösterdi. Rakip üreticilerin satışları ise %60 ile %120 arasında arttı.

    Tesla’daki düşüş ABD ile sınırlı değil. Şirket, 2024 yılında yaklaşık 1,79 milyon araç teslim ederek, 2023’teki 1,81 milyonluk satış rakamının gerisinde kaldı. Bu, Tesla’nın 2011’den bu yana ilk yıllık satış düşüşü oldu. Üretim ise daha da sert bir şekilde, 2024’te yaklaşık %4 oranında azaldı.

    2025’te de düşüş eğilimi devam ediyor. Şirketin ikinci çeyrekte teslim ettiği araç sayısı 384.122, geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 düşüş gösteriyor. Özellikle Cybertruck modeli hiçbir beklentiyi karşılayamadı.

    Tesla CEO’su Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi, DOGE adlı maliyet düşürme ajansındaki görev süresi ve siyasi çıkışları özellikle Avrupa’da şirketin satışlarını olumsuz etkiledi. Ancak uzmanlar, esas sorunun rakip EV üreticilerinin daha yeni ve ucuz alternatifler sunması olduğunu vurguluyor. ABD’de Rivian ve diğer üreticiler Tesla ile doğrudan rekabet ederken Çinli üretici BYD, Avrupa ve kendi pazarında hızlı bir yükseliş kaydediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mayasız içkiler bobin arızası motora zarar verir mi 2009 sbs sonuçları temu yorumlar triger kayışı ile birlikte neler değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum