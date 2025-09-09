Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Satışları uzun süredir beklenen seviyede seyretmeyen Tesla’nın ABD elektrikli araç (EV) pazarındaki payı neredeyse sekiz yılın en düşük seviyesine, yüzde 40’ın altına geriledi. Uzmanlar, bunun temel nedeninin Tesla’nın yaşlanan araç gamına kıyasla piyasada çok sayıda yeni ve daha uygun fiyatlı elektrikli aracın bulunması olduğunu belirtiyor.

Tesla'ya ABD'de şok

Araştırma şirketi Cox Automotive’in verilerine göre Tesla araçları Ağustos ayında ABD’deki toplam EV satışlarının yalnızca yüzde 38’ini oluşturdu. Bu, Tesla’nın ABD pazarındaki payının Ekim 2017’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına düşmesi anlamına geliyor. O dönemde şirket, ilk kitlesel üretim otomobili Model 3’ün üretimini artırıyordu.

Tam Boyutta Gör Veriler ayrıca Tesla’nın pazar payının Haziran’da yüzde 48,7 iken Temmuz’da yüzde 42’ye gerilediğini, bunun Mart 2021’den bu yana görülen en keskin düşüş olduğunu gösteriyor. O dönemde Ford, Mustang Mach-E elektrikli aracını piyasaya sürmüştü.

Pazar payı Temmuz’da düşmesine rağmen Tesla satışları aylık bazda yüzde 7 artarak 53.816 adede ulaştı. Öte yandan yeni EV satışları genel olarak %24 artış gösterdi. Rakip üreticilerin satışları ise %60 ile %120 arasında arttı.

Tesla’daki düşüş ABD ile sınırlı değil. Şirket, 2024 yılında yaklaşık 1,79 milyon araç teslim ederek, 2023’teki 1,81 milyonluk satış rakamının gerisinde kaldı. Bu, Tesla’nın 2011’den bu yana ilk yıllık satış düşüşü oldu. Üretim ise daha da sert bir şekilde, 2024’te yaklaşık %4 oranında azaldı.

Tesla, MultiPass ile şarj deneyimini kolaylaştırıyor 6 sa. önce eklendi

2025’te de düşüş eğilimi devam ediyor. Şirketin ikinci çeyrekte teslim ettiği araç sayısı 384.122, geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 düşüş gösteriyor. Özellikle Cybertruck modeli hiçbir beklentiyi karşılayamadı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi, DOGE adlı maliyet düşürme ajansındaki görev süresi ve siyasi çıkışları özellikle Avrupa’da şirketin satışlarını olumsuz etkiledi. Ancak uzmanlar, esas sorunun rakip EV üreticilerinin daha yeni ve ucuz alternatifler sunması olduğunu vurguluyor. ABD’de Rivian ve diğer üreticiler Tesla ile doğrudan rekabet ederken Çinli üretici BYD, Avrupa ve kendi pazarında hızlı bir yükseliş kaydediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, kendi evi ABD’de de resmen çakıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: