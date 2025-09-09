Tesla, MultiPass’i duyurdu: Tek hesapla farklı şarj istasyonlarına erişim

Daha fazla ülkeye gelecek
Şu an için Hollanda’da aktif hale getirilen sistem, önümüzdeki dönemde Avrupa genelinde daha fazla ülkeye yayılacak. Böylece Tesla sürücüleri, farklı markalara ait uygulamaları indirmek, ayrı üyelikler oluşturmak veya kart bilgisi girmek zorunda kalmadan şarj işlemini tek bir ekrandan yönetebilecek.
Tesla MultiPass, araç ekranı veya Tesla uygulaması üzerinden çevredeki üçüncü taraf şarj istasyonlarını görmeyi ve doğrudan bu istasyonlardan şarj başlatmayı sağlıyor. Şarj işlemi için iki seçenek bulunuyor: Tesla anahtar kartını kullanmak veya Tesla uygulaması üzerinden ilgili şarj noktasını seçmek.
Tüm ödemeler Tesla hesabı üzerinden gerçekleşiyor ve kullanıcılar geçmiş şarj işlemlerini yine uygulama içinden görüntüleyebiliyor. MultiPass, halihazırda binlerce istasyonla bağlantı kurabilen geniş bir ağ üzerinden çalışıyor. Böylece sürücüler, Avrupa’daki 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişebilecek.
Özellikten faydalanmak için ekstra kayıt gerekmiyor. Tüm Tesla sahipleri otomatik olarak MultiPass sistemine dahil ediliyor. Kullanıcıların tek yapması gereken uygulama üzerinden özelliği aktif hale getirmek.
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?