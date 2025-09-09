Giriş
    Tesla, MultiPass’i duyurdu: Tek hesapla farklı şarj istasyonlarına erişim

    Tesla MultiPass ile artık Tesla sahipleri, üçüncü taraf şarj istasyonlarını Tesla hesapları üzerinden kullanabilecek. Hollanda’da başlayan uygulamanın diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

    Tesla, MultiPass ile şarj deneyimini kolaylaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan farklı şarj uygulamaları ve ödeme yöntemleri karmaşasına çözüm getirdi. Yeni duyurulan “Tesla MultiPass” özelliği sayesinde, artık Tesla sahipleri araçlarını yalnızca Supercharger ağında değil, üçüncü taraf şarj istasyonlarında da doğrudan Tesla hesapları üzerinden şarj edebilecek.

    Daha fazla ülkeye gelecek

    Şu an için Hollanda’da aktif hale getirilen sistem, önümüzdeki dönemde Avrupa genelinde daha fazla ülkeye yayılacak. Böylece Tesla sürücüleri, farklı markalara ait uygulamaları indirmek, ayrı üyelikler oluşturmak veya kart bilgisi girmek zorunda kalmadan şarj işlemini tek bir ekrandan yönetebilecek.

    Tesla MultiPass, araç ekranı veya Tesla uygulaması üzerinden çevredeki üçüncü taraf şarj istasyonlarını görmeyi ve doğrudan bu istasyonlardan şarj başlatmayı sağlıyor. Şarj işlemi için iki seçenek bulunuyor: Tesla anahtar kartını kullanmak veya Tesla uygulaması üzerinden ilgili şarj noktasını seçmek.

    Tüm ödemeler Tesla hesabı üzerinden gerçekleşiyor ve kullanıcılar geçmiş şarj işlemlerini yine uygulama içinden görüntüleyebiliyor. MultiPass, halihazırda binlerce istasyonla bağlantı kurabilen geniş bir ağ üzerinden çalışıyor. Böylece sürücüler, Avrupa’daki 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişebilecek.

    Özellikten faydalanmak için ekstra kayıt gerekmiyor. Tüm Tesla sahipleri otomatik olarak MultiPass sistemine dahil ediliyor. Kullanıcıların tek yapması gereken uygulama üzerinden özelliği aktif hale getirmek.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 17 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    eksiksizajans 18 saat önce

    Tebrikler.

    power-pc 19 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    venomboy_85 20 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

