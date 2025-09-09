Tesla, MultiPass’i duyurdu: Tek hesapla farklı şarj istasyonlarına erişim

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan farklı şarj uygulamaları ve ödeme yöntemleri karmaşasına çözüm getirdi. Yeni duyurulan “Tesla MultiPass” özelliği sayesinde, artık Tesla sahipleri araçlarını yalnızca Supercharger ağında değil, üçüncü taraf şarj istasyonlarında da doğrudan Tesla hesapları üzerinden şarj edebilecek.

Daha fazla ülkeye gelecek

Şu an için Hollanda’da aktif hale getirilen sistem, önümüzdeki dönemde Avrupa genelinde daha fazla ülkeye yayılacak. Böylece Tesla sürücüleri, farklı markalara ait uygulamaları indirmek, ayrı üyelikler oluşturmak veya kart bilgisi girmek zorunda kalmadan şarj işlemini tek bir ekrandan yönetebilecek.

Tesla MultiPass, araç ekranı veya Tesla uygulaması üzerinden çevredeki üçüncü taraf şarj istasyonlarını görmeyi ve doğrudan bu istasyonlardan şarj başlatmayı sağlıyor. Şarj işlemi için iki seçenek bulunuyor: Tesla anahtar kartını kullanmak veya Tesla uygulaması üzerinden ilgili şarj noktasını seçmek.

Tesla, Supercharger şarj ücretlerine bir zam daha yaptı 1 gün önce eklendi

Tüm ödemeler Tesla hesabı üzerinden gerçekleşiyor ve kullanıcılar geçmiş şarj işlemlerini yine uygulama içinden görüntüleyebiliyor. MultiPass, halihazırda binlerce istasyonla bağlantı kurabilen geniş bir ağ üzerinden çalışıyor. Böylece sürücüler, Avrupa’daki 1.000’den fazla şarj sağlayıcısına erişebilecek.

Özellikten faydalanmak için ekstra kayıt gerekmiyor. Tüm Tesla sahipleri otomatik olarak MultiPass sistemine dahil ediliyor. Kullanıcıların tek yapması gereken uygulama üzerinden özelliği aktif hale getirmek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, MultiPass ile şarj deneyimini kolaylaştırıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: