    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı!

    Yeni Renault Clio 6 Türkiye'de satışa sunuluyor. Bugün yapılan lansmanla yeni Clio'nun Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni Clio neler sunuyor? Özellikleri neler?          

    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bu sene köklü tasarımsal ve teknik değişikliklerle gelen Yeni Renault Clio’nun Türkiye fiyatı açıklandı. Bursa’da üretilen Renault Clio’nun 6. nesli ilk olarak 1.2 TCe benzinli motorla satışa çıkıyor. Sonrasında LPG’li ve hibrit versiyonları Türkiye’ye gelecek.

    💰 Renault Clio 2026 Fiyatı

    2026 model yeni Renault Clio’nun Türkiye satış fiyatı 1.799.000 TL’den başlıyor. Lansmana özel olarak ilk 1.000 müşteriye 50 bin TL indirim yapılacak. Eski Clio sahiplerine 50.000 TL takas desteği uygulanacak. Ayrıca tüm müşterilere %0 faizli 6 ay 200.000 TL kredi kampanyası sunuluyor

    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör

    • Yeni Clio 2026 Evolution Plus TCe 115 EDC: 1.799.000 TL
    • Yeni Clio 2026 Esprit Alpine TCe 115 EDC: 1.895.000 TL

    ✅ Donanım Özellikleri

    Clio 6'nın Evolution Plus donanımında 16" alaşım jantlar, 10,1" OpenR link multimedya, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici ve elektrikli park freni donanımları mevcut.

    Esprit Alpine donanıma geçildiğinde ise 18" alaşım jantlar, Alcantara döşeme, geliştirilmiş ambiyans aydınlatma, Google entegrasyonu, yarı otonom sürüş ve kablosuz telefon şarjı özellikleri ekleniyor.

    Yeni Renault Clio neler sunuyor?

    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Clio’nun yeni nesli, B segmentinde olmasına rağmen büyük otomobil havası veriyor. Daha eğimli tavan çizgisi, büyük spoyler ve bölünmüş LED stoplar otomobile güçlü bir görünüm kazandırıyor. Ön tarafta Renault logosunu tekrar eden küçük desenler, keskin farlarla birleşerek daha agresif bir ifade yaratıyor. Gizlenmiş arka kapı kolları ise Clio’nun geleneksel tasarım imzası olmaya devam ediyor.

    Yeni Clio'da boyutlar çok olmasa da eskisine göre biraz büyümüş. Uzunluk 4.116 mm’ye, genişlik 1.768 mm’ye ulaşmış. Dingil mesafesi 2.591 mm’ye çıkarılmış ki bu da önceki makyajlı versiyona göre 8 mm daha uzun.

    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Yaşam alanı tamamen elektrikli Renault 5’in izinden gidiyor. Üst donanımlarda 10,1 inçlik çift ekranlı kokpit yer alıyor. Eski nesildeki dikey tablet ekran tarihe karışırken, temel işlevler için fiziksel düğmeler korunmuş. Minimalist yaklaşım sayesinde eski döner düğmeler kaldırılmış olsa da kullanışlılık gözetilmiş.

    Arka koltuklarda diz mesafesi biraz daha ferah, bagaj hacmi ise motor tipine bağlı olarak 391 litreye kadar çıkıyor. Bagaj hacmi değişmese de yükleme eşiği 40 mm düşürüldüğü için valizleri yerleştirmek çok daha kolay. Ön bölümde iki USB-C girişi ve kablosuz şarj ünitesi, arkada ise 12V priz mevcut. Ayrıca, büyük otomatik vites kolu kaldırılarak direksiyon kolonuna taşınmış.

    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör

    Şubat ayında satışa sunulacak Clio'da 115 beygirlik 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli TCe motor kullanılıyor. Bu motor 6 ileri çift kavramalı EDC otomatik şanzımanla alınabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5,1 lt/100 km olarak açıklandı.

    Yeni Renault Clio 2026 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör

    2026'nın ikinci yarısında 120 beygirlik LPG’li Eco-G versiyonu ve E-Tech tam hibrit versiyonu satışa sunulacak. Tam hibrit versiyon, Atkinson çevrimli 1.8 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoruyla birlikte 160 beygir güç üretiyor. Bu, önceki hibritten 15 beygir daha fazla. Tork da 22 Nm artarak 170 Nm’ye ulaşmış. Sonuç olarak 8,3 saniye gibi bir 0-100 km/s hızlanma süresi karşımıza çıkıyor. Renault, şehir içi kullanımda yolculukların yüzde 80’inin elektrikle yapılabileceğini söylüyor. 1.4 kWsa’lik batarya ve tam depo ile toplam menzil 1.000 kilometreyi buluyor. Ortalama tüketim 3,9 lt/100 km’ye kadar düşmüş; bu da önceki hibritten yüzde 40 daha verimli.

    Makyajlı Clio’da tanıtılan gelişmiş güvenlik sistemleri yeni nesilde de korunuyor. 29 farklı sürüş destek sistemi mevcut. Bunlar arasında adaptif hız sabitleyici, Acil Durum Durdurma Asistanı, sürücüye geri bildirim veren “Safety Score” ve tavsiyeler sunan “Safety Coach” var. Direksiyonun yanındaki özel bir düğmeyle beş sistemi aynı anda kapatmak mümkün.

