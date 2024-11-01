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Tam Boyutta Gör Tesla, en çok satan elektrikli araçları Model Y ve Model 3’de batarya paketlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 2025 model yılına ait Tesla Model 3’ün tip onay belgelerinde yeni bir batarya paketi ortaya çıktı. Bu batarya paketinin aynı zamanda Tesla Model Y Juniper’de de kullanılacağı belirtiliyor.

Model Y ve Model 3'e yeni batarya

Aktarılanlara göre bu bataryanın kullanılabilir kapasitesi 62,5 kWh, toplam kapasitesi ise yaklaşık 66 kWh seviyesinde bulunuyor. Batarya hücreleri CATL tarafından sağlanıyor ve büyük ihtimalle lityum-demir-fosfat (LFP) hücreler kullanılıyor. Bu batarya paketinin mevcut CATL bataryalarının veya belki de BYD’nin yerini alacağı ifade ediliyor. Bu arada yeni batarya paketinin LMFP (lityum-manganez-demir-fosfat) hücrelere dayanabileceği de belirtiliyor ancak bu noktada henüz bir şey söylemek için erken.

Yeni bataryanın özellikleri, biraz daha yüksek kapasite ve bir kilogram daha hafif olması dışında önceki paketle neredeyse olması da dikkatleri çekiyor. İlginç bir nokta ise, BYD Blade hücrelerine dayanan ve 7C olarak işaretlenen 60 (57,5) kWh kapasiteye sahip bataryanın 20 kilogram daha ağır olması.

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Bunlara ek olarak sürücülerin merak ettiği esas konuya da geçelim: Menzil. Yeni batarya ister LFP isterse de LMFP olsun Tesla Model 3’ün (2025) RWD versiyonunun 19 inç jantlarla WLTP menzili 520 km’ye yükselecek. Bu bataryanın Model Y (2025) Juniper’e de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda 455 km menzile sahip olan Model Y’nin de yüzde 10 civarında menzil artışı yaşaması bekleniyor.

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Tesla Model Y ve Model 3 için yepyeni bir batarya geliyor