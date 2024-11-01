Tesla Model Y ve Model 3 için yepyeni bir batarya geliyor

Model Y ve Model 3'e yeni batarya
Aktarılanlara göre bu bataryanın kullanılabilir kapasitesi 62,5 kWh, toplam kapasitesi ise yaklaşık 66 kWh seviyesinde bulunuyor. Batarya hücreleri CATL tarafından sağlanıyor ve büyük ihtimalle lityum-demir-fosfat (LFP) hücreler kullanılıyor. Bu batarya paketinin mevcut CATL bataryalarının veya belki de BYD’nin yerini alacağı ifade ediliyor. Bu arada yeni batarya paketinin LMFP (lityum-manganez-demir-fosfat) hücrelere dayanabileceği de belirtiliyor ancak bu noktada henüz bir şey söylemek için erken.
Yeni bataryanın özellikleri, biraz daha yüksek kapasite ve bir kilogram daha hafif olması dışında önceki paketle neredeyse olması da dikkatleri çekiyor. İlginç bir nokta ise, BYD Blade hücrelerine dayanan ve 7C olarak işaretlenen 60 (57,5) kWh kapasiteye sahip bataryanın 20 kilogram daha ağır olması.
Bunlara ek olarak sürücülerin merak ettiği esas konuya da geçelim: Menzil. Yeni batarya ister LFP isterse de LMFP olsun Tesla Model 3’ün (2025) RWD versiyonunun 19 inç jantlarla WLTP menzili 520 km’ye yükselecek. Bu bataryanın Model Y (2025) Juniper’e de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda 455 km menzile sahip olan Model Y’nin de yüzde 10 civarında menzil artışı yaşaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über