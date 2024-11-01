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    Anlık Bildirim

    Tesla Model Y ve Model 3 için yepyeni bir batarya geliyor

    Tesla, görünüşe göre en çok satan elektrikli araçları Model Y ve Model 3’de batarya paketinde değişikliğe gidiyor. 2025 modellerde olan yeni batarya ile menziller artış gösterecek.
    Tesla Model Y ve Model 3 için yepyeni bir batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, en çok satan elektrikli araçları Model Y ve Model 3’de batarya paketlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 2025 model yılına ait Tesla Model 3’ün tip onay belgelerinde yeni bir batarya paketi ortaya çıktı. Bu batarya paketinin aynı zamanda Tesla Model Y Juniper’de de kullanılacağı belirtiliyor.

    Model Y ve Model 3'e yeni batarya

    Aktarılanlara göre bu bataryanın kullanılabilir kapasitesi 62,5 kWh, toplam kapasitesi ise yaklaşık 66 kWh seviyesinde bulunuyor. Batarya hücreleri CATL tarafından sağlanıyor ve büyük ihtimalle lityum-demir-fosfat (LFP) hücreler kullanılıyor. Bu batarya paketinin mevcut CATL bataryalarının veya belki de BYD’nin yerini alacağı ifade ediliyor. Bu arada yeni batarya paketinin LMFP (lityum-manganez-demir-fosfat) hücrelere dayanabileceği de belirtiliyor ancak bu noktada henüz bir şey söylemek için erken.

    Yeni bataryanın özellikleri, biraz daha yüksek kapasite ve bir kilogram daha hafif olması dışında önceki paketle neredeyse olması da dikkatleri çekiyor. İlginç bir nokta ise, BYD Blade hücrelerine dayanan ve 7C olarak işaretlenen 60 (57,5) kWh kapasiteye sahip bataryanın 20 kilogram daha ağır olması.

    Bunlara ek olarak sürücülerin merak ettiği esas konuya da geçelim: Menzil. Yeni batarya ister LFP isterse de LMFP olsun Tesla Model 3’ün (2025) RWD versiyonunun 19 inç jantlarla WLTP menzili 520 km’ye yükselecek. Bu bataryanın Model Y (2025) Juniper’e de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda 455 km menzile sahip olan Model Y’nin de yüzde 10 civarında menzil artışı yaşaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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