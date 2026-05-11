    Tesla Semi'nin dev batarya kapasitesi ortaya çıktı: 822 kWsa paket ve 1,2 MW ultra hızlı şarj

    Tesla Semi’nin batarya kapasitesi resmi belgelerle ortaya çıktı. 822 kWsa’lik dev paket, 777 km menzil ve 1,2 MW hızlı şarj kapasitesiyle elektrikli ağır taşımacılıkta yeni bir seviye sunuyor.

    Tesla tarafından geliştirilen elektrikli çekici Semi’nin uzun süredir resmi olarak açıklanmayan devasa batarya kapasitesi netlik kazandı. California Air Resources Board(CARB) verilerine göre Tesla Semi Long Range versiyonu 822 kWsa kullanılabilir batarya kapasitesine sahip. 100 km'de ortalama 106 kWsaenerji tüketimi ile teorik maksimum menzil yaklaşık 777 km seviyesine ulaşıyor.

    Standart Range versiyonunda ise batarya kapasitesi 548 kWsa olarak belirtiliyor. Aynı tüketim değerleriyle bu model yaklaşık 518 km menzil sunuyor. Bu değer, Tesla’nın daha önce açıkladığı “yaklaşık 523 km” hedefiyle büyük ölçüde örtüşüyor.

    Ağırlık ve taşıma kapasitesi

    Long Range versiyonun boş ağırlığı yaklaşık 10,4 ton, Standard Range versiyon ise 9,1 tonun altında kalıyor. Çekici, dorse ve yük dahil toplam izin verilen ağırlık ise her iki versiyon için de 37 ton seviyesinde.

    Üç elektrik motoruyla 800 kW güç

    Tesla Semi, arka aksları besleyen üç elektrik motoruyla 800 kW’a kadar güç çıkışı sunabiliyor. Standart versiyonda ise bu değer 525 kW seviyesine düşüyor. Ancak şirket, her iki versiyon için de 800 kW kapasite seçeneklerinin sunulabildiğini belirtiyor. Bu da farklı güç seçeneklerinin müşterilere göre yapılandırılabildiği anlamına geliyor.

    1,2 MW Megacharger ile ultra hızlı şarj

    Tesla Semi’nin batarya sistemi, 1,2 MW (1.200 kW) hızlı şarj desteği sunuyor. Özel Megacharger altyapısı sayesinde araç, yaklaşık 30 dakikada %60 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca Tesla, daha düşük güçlü operasyonlar için 125 kW Basecharger sistemini de devreye almış durumda.

    4680 hücreler ve düşük ağırlık merkezi

    Her iki Tesla Semi versiyonu da Tesla tarafından geliştirilen 4680 lityum iyon hücrelerini kullanıyor. Batarya paketleri aracın tabanına yerleştirilerek ağırlık merkezi düşürülüyor ve denge artırılıyor. Long Range modelde daha büyük batarya paketi nedeniyle şasi daha uzun tasarlanmış durumda.

    Seri üretim ve teslimat süreci

    Tesla, Semi’nin seri üretimine başladığını ve müşteri teslimatlarının kısa süre içinde artacağını açıkladı. Model, özellikle uzun mesafeli lojistik taşımacılıkta dizel kamyonlara alternatif olmayı hedefliyor.

