Tesla Semi'nin dev batarya kapasitesi ortaya çıktı: 822 kWsa paket ve 1,2 MW ultra hızlı şarj

Standart Range versiyonunda ise batarya kapasitesi 548 kWsa olarak belirtiliyor. Aynı tüketim değerleriyle bu model yaklaşık 518 km menzil sunuyor. Bu değer, Tesla’nın daha önce açıkladığı “yaklaşık 523 km” hedefiyle büyük ölçüde örtüşüyor.
Ağırlık ve taşıma kapasitesi
Long Range versiyonun boş ağırlığı yaklaşık 10,4 ton, Standard Range versiyon ise 9,1 tonun altında kalıyor. Çekici, dorse ve yük dahil toplam izin verilen ağırlık ise her iki versiyon için de 37 ton seviyesinde.
Üç elektrik motoruyla 800 kW güç
1,2 MW Megacharger ile ultra hızlı şarj
Tesla Semi’nin batarya sistemi, 1,2 MW (1.200 kW) hızlı şarj desteği sunuyor. Özel Megacharger altyapısı sayesinde araç, yaklaşık 30 dakikada %60 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca Tesla, daha düşük güçlü operasyonlar için 125 kW Basecharger sistemini de devreye almış durumda.
4680 hücreler ve düşük ağırlık merkezi
Seri üretim ve teslimat süreci
Tesla, Semi'nin seri üretimine başladığını ve müşteri teslimatlarının kısa süre içinde artacağını açıkladı. Model, özellikle uzun mesafeli lojistik taşımacılıkta dizel kamyonlara alternatif olmayı hedefliyor.
