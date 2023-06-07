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    Trafik cezası itirazı nereye, nasıl yapılır? İtiraz dilekçesi örneği (2023)

    Trafik cezaları bazen hatalı yazılabiliyor. Bu durumda e-Devlet Uyap'tan trafik cezasına itiraz nasıl yapılır ve itiraz dilekçesi örneği nasıl doldurulur anlatıyoruz.
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    Hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme, seyir halinde telefonla konuşma, en yaygın trafik ceza sebepleri arasında, ihlali durumunda da para cezası var. Ne yazık ki cezası yüksek olmasına rağmen drift atma gibi trafikteki araç ve yayaların canını hiçe sayarak yapılan davranışlar 2023’te hâlâ sürmekte. Ancak, bazen trafik cezaları haksız yere uygulanabiliyor. Peki, haksız yere trafik cezası yediğinizde nereye nasıl itirazda bulunacağınızı biliyor musunuz? Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği ile birlikte trafik cezalarına nasıl itiraz edilir adım adım anlatıyoruz.

    E-devlet üzerinden trafik cezasına nasıl itiraz edilir 📲

    e-devlet uyap trafik cezası itiraz nasıl edilir Tam Boyutta Gör
    Delilsiz trafik cezası aldıysanız, haksız yere aldığınız bu cezaya e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilirsiniz. Uyap’tan trafik cezasına itiraz ücretli değildir, herhangi bir masraf ödemezsiniz. Peki, internetten trafik cezasına itiraz nasıl yapılır?
    1. e-Devlet’e giriş yapın.
    2. Arama bölümüne “Uyap” yazıp, UYAP Vatandaş Portal Girişi’ne tıklayın.
    3. Sol menüde Dava Açılış İşlemleri’ne tıklayın.
    4. Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri’ne tıklayın.
    5. Sulh Ceza Hakimliği’ni seçip, il ve adliyeyi seçin.
    6. Talep türü olarak trafik cezasına itiraz’ı seçin.
    7. Taraf sıfatı olarak “İtiraz eden”i seçin, kişiyi işaretleyin ve Taraf Ekle’ye tıklayın.
    8. İkinci taraf olarak “Kararına itiraz edilen”i seçip kurum adını girin ve taraf ekleyin.
    9. Evrak türü olarak Değişik İş Başvuru Dilekçesi’ni seçip UDF uzantılı evrakınızı yükleyin.
    10. Evrak Gönder’e tıklayın.

    Trafik cezası itirazı nereye yapılır 🏛️

    trafik cezası nereye itiraz edilir Tam Boyutta Gör
    Peki, trafik cezası itiraz nereye yapılır ve trafik cezasına itiraz süresi ne zaman başlar? Trafik cezasının size tebliğ edildiği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulabilirsiniz.

    Bu süre içinde başvuruyu yapmazsanız, idari para cezası kesinleşir. Yüze okunan cezalarda kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde, plakaya yazılan cezalarda kişiye tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz hakkı vardır. Trafik idari para cezasına itiraz etmek için, dava dilekçesi ve ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

    • Trafik idari para cezası karar tutanağı tebligatı fotokopisi
    • Trafik idari para cezası karar tutanağı fotokopisi
    • Trafik cezası kesilen aracın ruhsat fotokopisi
    • Araç sahibinin ehliyet ve kimliğinin fotokopisi
    • Ceza ödendiyse ödendiğine dair banka dekontu

    Trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır ve nereye verilir? ✍🏻

    sulh mahkemesi trafik cezası itiraz dilekçesi örneği Tam Boyutta Gör
    Tek yönlü yolda ters yönde araç kullanma veya ters yönde araç park etme halinde kesilen 46/2-h trafik cezası için itiraz dilekçesi örneği çok aranıyor. Bu cezanın alınması durumunda trafik cezası itiraz dilekçesi örneği (2023) yukarıdaki şekilde hazırlanabilir.

    Trafik cezası itiraz dilekçesi, Sulh Ceza Mahkemesine verilir. Trafik cezasına itiraz dilekçesinde şu bilgilerin bulunması gerekir:

    • Sulh Ceza Mahkemesi’ne başlığı
    • Dosya numarası
    • İtiraz edenin bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik no)
    • İtiraz edenin adresi
    • Trafik cezasını kesen kurumun adı
    • İtiraz edilen ceza
    • Evrak tebliğinin tarihi
    • İtiraz nedenleri
    • Ekte ceza tutanağı ve kimlik fotokopisi
    • İtiraz edenin adı, soyadı ve imzası

    Trafik cezalarına hangi durumlarda itiraz edilir ⚠️

    Trafik cezalarına itiraz nedenleri şöyle sıralanabilir:

    • Bir delil sunulmadan, yalnızca ceza tutanağının gönderildiği cezalara,
    • Alkol alınmadığı halde promil sınırında alkollü çıkıp yazılan cezalara,
    • Radar levhası olmayan yerde yazılan radar cezalarına,
    • Park yeri olmamasına rağmen kesilen para cezalarına itirazlar olumlu sonuçlanır.

    Haksız yere trafik cezası aldığınızı düşünüyorsanız, bu rehberdeki adımları takip ederek hızlı bir şekilde trafik ceza itiraz talebinizi oluşturabilirsiniz. Trafik ceza itirazı dilekçe örneği dahil olmak üzere bu süreçte tüm ihtiyacınız olan bilgiler burada.

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