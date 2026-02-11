Tesla, seri üretimden önce Semi'nin teknik özellikleri açıkladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, elektrikli kamyonu Semi’nin üretim versiyonuna ait teknik özellikleri resmi internet sitesinde güncelledi. Müşteri teslimatları yaklaşırken, aracın iki farklı donanım seviyesiyle sunulacağı doğrulandı: Standard Range ve Long Range.

Tesla, geçtiğimiz senenin sonunda kamyonu, yenilenmiş şasi, yeni far tasarımı ve geliştirilmiş aerodinamik yapısıyla güncellemişti. Şirket, Nevada’daki fabrikasına üretim ekipmanlarının kurulumunu sürdürdüğü için seri üretimi 2026’ya ertelemişti. Tesla, Nisan ayında yaptığı açıklamada, fabrikanın 2026’nın ilk yarısında yüksek hacimli üretime hazır olacağını belirtmişti.

Tesla Semi’nin teknik özellikleri

Standard Range:

37 ton toplam yüklü ağırlıkta 520 km menzil

9,1 tonun altında boş ağırlık

Kilometre başına 1,06 kWh enerji tüketimi

Arka akslarda üç bağımsız elektrik motoru

800 kW çekiş gücü

MCS 3.2 hızlı şarj desteği

30 dakikada %60 şarj

25 kW’a kadar Elektrikli Güç Çıkışı (ePTO)

Long Range:

800 km menzil

10,4 ton boş ağırlık

Kilometre başına 1,06 kWh enerji tüketimi

Arka akslarda üç bağımsız elektrik motoru

800 kW çekiş gücü

1,2 MW tepe şarj hızı

MCS 3.2 hızlı şarj desteği

30 dakikada %60 şarj

25 kW’a kadar Elektrikli Güç Çıkışı (ePTO)

Tesla, her iki versiyonun da “otonom sürüşe hazır” şekilde tasarlandığını özellikle vurguluyor. Bu ifade, şirketin ileride Semi’yi otonom yük taşımacılığı ağında kullanma planına işaret ediyor.

Kilometre başına 1,06 kWh verimlilik değeri, Elon Musk’ın 2022’de paylaştığı bilgilerle örtüşüyor. Bu da 800 km’lik versiyon için yaklaşık 900 kWh kapasiteli bir batarya paketine işaret ediyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla 2017’de Semi’yi ilk tanıttığında 480 km ve 800 km menzil seçeneklerini sırasıyla 150.000 dolar ve 180.000 dolar fiyatla sunacağını açıklamıştı. Yeni Standard Range versiyonunun 520 km menzil sunması, başlangıç seviyesinde vaat edilen değerin bir miktar aşıldığını gösteriyor. Ancak güncel fiyat bilgisi henüz paylaşılmış değil.

