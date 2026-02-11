Giriş
    Tesla, seri üretimden önce Semi'nin teknik özellikleri açıkladı

    Tesla, elektrikli kamyonu Semi’nin üretim versiyonuna ait teknik özellikleri resmi internet sitesinde güncelledi. Yakında seri üretimine başlanacak olan kamyonun özellikleri neler?

    Tesla, seri üretimden önce Semi'nin teknik özellikleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, elektrikli kamyonu Semi’nin üretim versiyonuna ait teknik özellikleri resmi internet sitesinde güncelledi. Müşteri teslimatları yaklaşırken, aracın iki farklı donanım seviyesiyle sunulacağı doğrulandı: Standard Range ve Long Range.

    Tesla, geçtiğimiz senenin sonunda kamyonu, yenilenmiş şasi, yeni far tasarımı ve geliştirilmiş aerodinamik yapısıyla güncellemişti. Şirket, Nevada’daki fabrikasına üretim ekipmanlarının kurulumunu sürdürdüğü için seri üretimi 2026’ya ertelemişti. Tesla, Nisan ayında yaptığı açıklamada, fabrikanın 2026’nın ilk yarısında yüksek hacimli üretime hazır olacağını belirtmişti.

    Tesla Semi’nin teknik özellikleri

    Standard Range:

    • 37 ton toplam yüklü ağırlıkta 520 km menzil
    • 9,1 tonun altında boş ağırlık
    • Kilometre başına 1,06 kWh enerji tüketimi
    • Arka akslarda üç bağımsız elektrik motoru
    • 800 kW çekiş gücü
    • MCS 3.2 hızlı şarj desteği
    • 30 dakikada %60 şarj
    • 25 kW’a kadar Elektrikli Güç Çıkışı (ePTO)

    Long Range:

    • 800 km menzil
    • 10,4 ton boş ağırlık
    • Kilometre başına 1,06 kWh enerji tüketimi
    • Arka akslarda üç bağımsız elektrik motoru
    • 800 kW çekiş gücü
    • 1,2 MW tepe şarj hızı
    • MCS 3.2 hızlı şarj desteği
    • 30 dakikada %60 şarj
    • 25 kW’a kadar Elektrikli Güç Çıkışı (ePTO)

    Tesla, her iki versiyonun da “otonom sürüşe hazır” şekilde tasarlandığını özellikle vurguluyor. Bu ifade, şirketin ileride Semi’yi otonom yük taşımacılığı ağında kullanma planına işaret ediyor.

    Kilometre başına 1,06 kWh verimlilik değeri, Elon Musk’ın 2022’de paylaştığı bilgilerle örtüşüyor. Bu da 800 km’lik versiyon için yaklaşık 900 kWh kapasiteli bir batarya paketine işaret ediyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla 2017’de Semi’yi ilk tanıttığında 480 km ve 800 km menzil seçeneklerini sırasıyla 150.000 dolar ve 180.000 dolar fiyatla sunacağını açıklamıştı. Yeni Standard Range versiyonunun 520 km menzil sunması, başlangıç seviyesinde vaat edilen değerin bir miktar aşıldığını gösteriyor. Ancak güncel fiyat bilgisi henüz paylaşılmış değil.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

