    Tesla Türkiye, sipariş sistemini yeniledi: Model Y Premium LR geliyor

    Tesla, Türkiye’de kullanıcılar tarafından tepki çeken sipariş sistemini yeniledi. 2 Aralık itibariyle Tesla, yeni sipariş sistemine geçecek. Ayrıca Model Y Premium Long Range de geliyor.

    Tesla, Türkiye’de sipariş sistemini yeniledi Tam Boyutta Gör

    Tesla, Türkiye’deki Model Y sipariş sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 28 Kasım 2025 tarihinde şirketin resmi X hesabından yapılan duyuruya göre, kullanıcılar artık araçlarını tamamen kendi tercihlerine göre tasarlayabilecekleri bir ön talep sistemi üzerinden sipariş verebilecek.

    Yeni sipariş sistemine geçildi

    Yeni sistem, 2 Aralık Salı günü 19:00’dan itibaren aktif olacak. Bu sistem, 1 Ocak 2025’ten bu yana envanter listelemeleri ile ilerleyen eski düzenin yerini alacak.

    Yeni ön talep sistemi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı kurallarla uygulanacak. Her TCKN veya VKN için yalnızca 1 aktif ön talep yapılabilecek ve talepte verilen bilgiler aracın tescilinde kullanılacak. Ön talep gönderildikten sonra tasarım veya kimlik bilgilerinde değişiklik yapmak mümkün olmayacak. Değişiklik isteyenler talebini iptal edip yeni bir talep oluşturmak zorunda olacak.

    Kullanıcılar, tasarladıkları araç 45 gün içinde teslimata hazır olduğunda bir davet alacak. Davet alındıktan sonra rezervasyon işlemi 140.000 TL kredi kartı ödemesiyle iki gün içinde tamamlanacak.

    Model Y Premium Long Range geliyor

    Öte yandan 2 Aralık itibariyle Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli için ön talep fiyatları 3.392.640 TL’den başlayacak. Araç teslimatlarının ise Şubat 2026 itibariyle yapılması planlanıyor. Model Y Premium Long Range, 622 km WLTP menzil, 201 km/s maksimum hız ve 5,6 saniyede 0’dan 100 km’ye hızlanma sunuyor. Türkiye'de diğer modellerin fiyatlandırması şöyle:

    • Model Y Standart (Arkadan itiş): 2.349.300 TL
    • Model Y Premium (Long Range dört çeker): 3.998.400 TL
    • Model Y Performance (Dört çeker): 4.418.400 TL
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    sahfspeed 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 saat önce

    Kupon varsa talibim.

