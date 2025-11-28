Tesla Türkiye, sipariş sistemini yeniledi: Model Y Premium LR geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tesla, Türkiye’deki Model Y sipariş sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 28 Kasım 2025 tarihinde şirketin resmi X hesabından yapılan duyuruya göre, kullanıcılar artık araçlarını tamamen kendi tercihlerine göre tasarlayabilecekleri bir ön talep sistemi üzerinden sipariş verebilecek.

Yeni sipariş sistemine geçildi

Yeni sistem, 2 Aralık Salı günü 19:00’dan itibaren aktif olacak. Bu sistem, 1 Ocak 2025’ten bu yana envanter listelemeleri ile ilerleyen eski düzenin yerini alacak.

Yeni ön talep sistemi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı kurallarla uygulanacak. Her TCKN veya VKN için yalnızca 1 aktif ön talep yapılabilecek ve talepte verilen bilgiler aracın tescilinde kullanılacak. Ön talep gönderildikten sonra tasarım veya kimlik bilgilerinde değişiklik yapmak mümkün olmayacak. Değişiklik isteyenler talebini iptal edip yeni bir talep oluşturmak zorunda olacak.

Kullanıcılar, tasarladıkları araç 45 gün içinde teslimata hazır olduğunda bir davet alacak. Davet alındıktan sonra rezervasyon işlemi 140.000 TL kredi kartı ödemesiyle iki gün içinde tamamlanacak.

Model Y Premium Long Range geliyor

Öte yandan 2 Aralık itibariyle Model Y Premium Long Range Arkadan Çekişli için ön talep fiyatları 3.392.640 TL’den başlayacak. Araç teslimatlarının ise Şubat 2026 itibariyle yapılması planlanıyor. Model Y Premium Long Range, 622 km WLTP menzil, 201 km/s maksimum hız ve 5,6 saniyede 0’dan 100 km’ye hızlanma sunuyor. Türkiye'de diğer modellerin fiyatlandırması şöyle:

Model Y Standart (Arkadan itiş): 2.349.300 TL

Model Y Premium (Long Range dört çeker): 3.998.400 TL

Model Y Performance (Dört çeker): 4.418.400 TL

