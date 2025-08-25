Yeni Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Q3 Sportback, temelinde standart Q3 ile aynı gövdeyi paylaşsa da arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, yeniden tasarlanan cam yüzeyi ve kaldırılan tavan raylarıyla daha sportif bir görünüme kavuştu. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stoplar opsiyonel olarak OLED grafiklerle sunulurken, sahte hava girişleri ve büyük difüzör dikkat çekiyor.
İç mekânda da büyük ölçüde benzerlikler mevcut. 11,9 inçlik dijital gösterge paneli ile 12,8 inçlik multimedya ekranı aynı kavisli yüzeyde yer alıyor. Ancak alçalan tavan çizgisi, özellikle arka yolcular ve bagaj alanında bir miktar kayba yol açıyor. Arka koltuklar katlandığında 1.298 litre hacim sunan bagaj, standart Q3’ten 97 litre daha küçük.
Avrupa’da siparişler şimdiden açıldı. Q3’ün teslimatları ekim ayında, Q3 Sportback’in teslimatları ise kasımda başlayacak. Almanya’da başlangıç fiyatı standart Q3 için 44.600 euro, Q3 Sportback için ise 46.450 euro olarak açıklandı. Şarj edilebilir hibrit versiyonların fiyatı ise sırasıyla 49.300 euro ve 51.150 euro seviyesinden başlıyor.
