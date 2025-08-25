Yeni Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Audi, kısa süre önce tanıttığı üçüncü nesil Q3’ün ardından şimdi de Q3 Sportback’i görücüye çıkardı. Marka böylece coupe-SUV ailesini Q4, Q5, Q6 ve Q8’in Sportback versiyonlarının yanına yeni bir üyeyle genişletmiş oldu.

Q3 Sportback, temelinde standart Q3 ile aynı gövdeyi paylaşsa da arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, yeniden tasarlanan cam yüzeyi ve kaldırılan tavan raylarıyla daha sportif bir görünüme kavuştu. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stoplar opsiyonel olarak OLED grafiklerle sunulurken, sahte hava girişleri ve büyük difüzör dikkat çekiyor.

İç mekânda da büyük ölçüde benzerlikler mevcut. 11,9 inçlik dijital gösterge paneli ile 12,8 inçlik multimedya ekranı aynı kavisli yüzeyde yer alıyor. Ancak alçalan tavan çizgisi, özellikle arka yolcular ve bagaj alanında bir miktar kayba yol açıyor. Arka koltuklar katlandığında 1.298 litre hacim sunan bagaj, standart Q3’ten 97 litre daha küçük.

Tam Boyutta Gör Her iki model de aynı motor seçenekleriyle geliyor: benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit. Giriş seviyesi 1.5 TFSI 150 beygir güç üretirken, en güçlü 2.0 TFSI versiyonu 265 beygire kadar çıkıyor. Güç, önden çekişli ya da quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktarılıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 272 beygir toplam güce sahip. 25,7 kWsa bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 118 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Avrupa’da siparişler şimdiden açıldı. Q3’ün teslimatları ekim ayında, Q3 Sportback’in teslimatları ise kasımda başlayacak. Almanya’da başlangıç fiyatı standart Q3 için 44.600 euro, Q3 Sportback için ise 46.450 euro olarak açıklandı. Şarj edilebilir hibrit versiyonların fiyatı ise sırasıyla 49.300 euro ve 51.150 euro seviyesinden başlıyor.

