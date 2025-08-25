Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Audi, Q3 ailesini dinamik Sportback gövde seçeneğiyle tamamladı. Daha sportif tasarımın yanı sıra 268 beygirlik PHEV versiyona sahip model 118 km'ye kadar elektrikli menzil sunuyor.

    2026 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi, kısa süre önce tanıttığı üçüncü nesil Q3’ün ardından şimdi de Q3 Sportback’i görücüye çıkardı. Marka böylece coupe-SUV ailesini Q4, Q5, Q6 ve Q8’in Sportback versiyonlarının yanına yeni bir üyeyle genişletmiş oldu.

    Q3 Sportback, temelinde standart Q3 ile aynı gövdeyi paylaşsa da arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, yeniden tasarlanan cam yüzeyi ve kaldırılan tavan raylarıyla daha sportif bir görünüme kavuştu. Arka bölümde boydan boya uzanan LED stoplar opsiyonel olarak OLED grafiklerle sunulurken, sahte hava girişleri ve büyük difüzör dikkat çekiyor.

    İç mekânda da büyük ölçüde benzerlikler mevcut. 11,9 inçlik dijital gösterge paneli ile 12,8 inçlik multimedya ekranı aynı kavisli yüzeyde yer alıyor. Ancak alçalan tavan çizgisi, özellikle arka yolcular ve bagaj alanında bir miktar kayba yol açıyor. Arka koltuklar katlandığında 1.298 litre hacim sunan bagaj, standart Q3’ten 97 litre daha küçük.

    2026 Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her iki model de aynı motor seçenekleriyle geliyor: benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit. Giriş seviyesi 1.5 TFSI 150 beygir güç üretirken, en güçlü 2.0 TFSI versiyonu 265 beygire kadar çıkıyor. Güç, önden çekişli ya da quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktarılıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 272 beygir toplam güce sahip. 25,7 kWsa bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 118 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    bkzdh=195355][

    Avrupa’da siparişler şimdiden açıldı. Q3’ün teslimatları ekim ayında, Q3 Sportback’in teslimatları ise kasımda başlayacak. Almanya’da başlangıç fiyatı standart Q3 için 44.600 euro, Q3 Sportback için ise 46.450 euro olarak açıklandı. Şarj edilebilir hibrit versiyonların fiyatı ise sırasıyla 49.300 euro ve 51.150 euro seviyesinden başlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    b sınıfı ehliyeti monoküler ehliyete çevirme yarım alçıyı erken çıkarmak otomatik vites rampada geri kaçıyor gözüme darbe aldım ne yapmalıyım opel insignia nasıl araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VA
    Asus Vivobook X1504VA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum