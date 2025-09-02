Tesla'nın Türkiye satışları Avrupa ile yarışıyor: Togg’u da liderlikten indirdi!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Avrupa’daki satış ivmesi 2024’ün sonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşarken, şirket Türkiye’de adeta patlama yaptı. Ağustos ayı rakamları, markanın Avrupa pazarında kan kaybederken Türkiye’de zirveye oturduğunu net biçimde ortaya koydu.

Avrupa’da düşüş, Türkiye’de rekor

Verilere göre Tesla, Temmuz 2025’te Avrupa genelinde 8.837 adet satış gerçekleştirmişti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lk bir gerilemeye işaret ediyor. Ağustos verilerinde de yine satışlarda düşüş var. Henüz Almanya ve Büyük Britanya satış rakamlarını açıklamadı ancak Tesla’nın buralarda da düşüş yaşadığı biliniyor. Fransa’da satışlar yüzde 47, Hollanda’da yüzde 50, İsveç’te ise yüzde 84’ün üzerinde düşerken sadece Norveç, İspanya ve Portekiz gibi bazı pazarlarda sınırlı artışlar görüldü.

Türkiye’de ise tablo bambaşka. Tesla, yalnızca Model Y ile Ağustos ayında 8.730 adetlik satışa ulaştı. Yani şirket, tek bir modelle neredeyse tüm Avrupa toplamı kadar araç sattı.

Togg’un liderliği sona erdi

Tesla’nın bu performansı, 8 ay sonunda Togg’un elektrikli otomobil liderliğini elinden almasına neden oldu. Yerli markanın en güçlü olduğu pazarda dahi Tesla, satış hacmiyle fark yaratmayı başardı. Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar Tesla için 25.756 olurken Togg için 21.070 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Model Y, sadece elektrikli otomobillerde değil, Türkiye genelinde tüm binek otomobiller arasında en çok satılan model oldu.

Renault’un ardından toplam satışlarda ikinci sıraya yerleşen Tesla, ÖTV artışına rağmen 8.730 adetlik satış gerçekleştirdi. Üstelik bu, otomobillerdeki ÖTV artışına rağmen gerçekleşti. Togg'un Ağustos satışı ise sadece 1.249 oldu. BYD, elektrikli satışında ise 1.639 adet satış yaparak Togg'u geçti.

Türkiye pazarı Tesla için “can simidi”

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Avrupa’daki düşüşünde birden fazla faktör bulunuyor. Model gamının sınırlı olması ve 2020’den bu yana yeni bir kitle modeli piyasaya sürülmemesi, Çinli BYD başta olmak üzere rekabetin hızla artması, Elon Musk’ın tartışmalı çıkışlarının marka imajına zarar vermesi ve Model Y’nin yenilenen versiyonuna geçiş sürecinde teslimatlarda yaşanan aksaklıklar ana nedenlerden.

Örneğin, Danimarka’da Model Y satışları yüzde 46 gerilerken, İsveç’te yüzde 87 gibi dramatik bir düşüş yaşandı. Buna karşılık Norveç’te Tesla yüzde 21 büyüse de aynı dönemde BYD satışlarını yüzde 218 artırarak pazarın yeni yıldızı oldu.

Avrupa’da kan kaybeden Tesla, Türkiye’de ise adeta rekor üstüne rekor kırıyor. Üstelik şirket bu başarıyı tek modelle elde ediyor. Avrupa’da satılamayan Model Y’lerin önemli bölümünün Türkiye’ye yönlendirildiği satış rakamlarından net bir şekilde anlaşılıyor.

Tesla hangi ülkede ne kadar sattı? (Ağustos 2025)

Türkiye: 8.730 adet

Portekiz: 232 adet

Fransa: 1.332 adet

İtalya: 416 adet

Belçika: 485 adet

İrlanda: 232 adet

Norveç: 3.014 adet

Hollanda: 776 adet

İsveç: 210 adet

İspanya: 1.435

Avusturya: 270 adet

Çin: 12.500 adet

