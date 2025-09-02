Tesla'nın Türkiye satışları Avrupa ile yarışıyor: Togg’u da liderlikten indirdi!

Avrupa’da düşüş, Türkiye’de rekor
Verilere göre Tesla, Temmuz 2025’te Avrupa genelinde 8.837 adet satış gerçekleştirmişti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lk bir gerilemeye işaret ediyor. Ağustos verilerinde de yine satışlarda düşüş var. Henüz Almanya ve Büyük Britanya satış rakamlarını açıklamadı ancak Tesla’nın buralarda da düşüş yaşadığı biliniyor. Fransa’da satışlar yüzde 47, Hollanda’da yüzde 50, İsveç’te ise yüzde 84’ün üzerinde düşerken sadece Norveç, İspanya ve Portekiz gibi bazı pazarlarda sınırlı artışlar görüldü.
Türkiye’de ise tablo bambaşka. Tesla, yalnızca Model Y ile Ağustos ayında 8.730 adetlik satışa ulaştı. Yani şirket, tek bir modelle neredeyse tüm Avrupa toplamı kadar araç sattı.
Togg’un liderliği sona erdi
Tesla’nın bu performansı, 8 ay sonunda Togg’un elektrikli otomobil liderliğini elinden almasına neden oldu. Yerli markanın en güçlü olduğu pazarda dahi Tesla, satış hacmiyle fark yaratmayı başardı. Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar Tesla için 25.756 olurken Togg için 21.070 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Model Y, sadece elektrikli otomobillerde değil, Türkiye genelinde tüm binek otomobiller arasında en çok satılan model oldu.
Renault’un ardından toplam satışlarda ikinci sıraya yerleşen Tesla, ÖTV artışına rağmen 8.730 adetlik satış gerçekleştirdi. Üstelik bu, otomobillerdeki ÖTV artışına rağmen gerçekleşti. Togg'un Ağustos satışı ise sadece 1.249 oldu. BYD, elektrikli satışında ise 1.639 adet satış yaparak Togg'u geçti.
Türkiye pazarı Tesla için “can simidi”
Örneğin, Danimarka’da Model Y satışları yüzde 46 gerilerken, İsveç’te yüzde 87 gibi dramatik bir düşüş yaşandı. Buna karşılık Norveç’te Tesla yüzde 21 büyüse de aynı dönemde BYD satışlarını yüzde 218 artırarak pazarın yeni yıldızı oldu.
Avrupa’da kan kaybeden Tesla, Türkiye’de ise adeta rekor üstüne rekor kırıyor. Üstelik şirket bu başarıyı tek modelle elde ediyor. Avrupa’da satılamayan Model Y’lerin önemli bölümünün Türkiye’ye yönlendirildiği satış rakamlarından net bir şekilde anlaşılıyor.
Tesla hangi ülkede ne kadar sattı? (Ağustos 2025)
- Türkiye: 8.730 adet
- Portekiz: 232 adet
- Fransa: 1.332 adet
- İtalya: 416 adet
- Belçika: 485 adet
- İrlanda: 232 adet
- Norveç: 3.014 adet
- Hollanda: 776 adet
- İsveç: 210 adet
- İspanya: 1.435
- Avusturya: 270 adet
- Çin: 12.500 adet
Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.
136 Kişi Okuyor (18 Üye, 118 Misafir) 27 Masaüstü 109 Mobil
1562 kez okundu.
19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Tesla, elektrikli otomobil ve