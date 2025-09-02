Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın Türkiye satışları Avrupa ile yarışıyor: Togg’u da liderlikten indirdi!

    Tesla, Ağustos ayında Türkiye’de 8.730 adet Model Y satarak Togg’u liderlikten indirdi. Avrupa’daki satışları düşerken, tek modelle Türkiye’de rekor kırdı ve en çok satan otomobil oldu.

    Tesla Türkiye, satışta Avrupa ile yarışıyor, Togg’u ise geçti Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Avrupa’daki satış ivmesi 2024’ün sonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşarken, şirket Türkiye’de adeta patlama yaptı. Ağustos ayı rakamları, markanın Avrupa pazarında kan kaybederken Türkiye’de zirveye oturduğunu net biçimde ortaya koydu.

    Avrupa’da düşüş, Türkiye’de rekor

    Verilere göre Tesla, Temmuz 2025’te Avrupa genelinde 8.837 adet satış gerçekleştirmişti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lk bir gerilemeye işaret ediyor. Ağustos verilerinde de yine satışlarda düşüş var. Henüz Almanya ve Büyük Britanya satış rakamlarını açıklamadı ancak Tesla’nın buralarda da düşüş yaşadığı biliniyor. Fransa’da satışlar yüzde 47, Hollanda’da yüzde 50, İsveç’te ise yüzde 84’ün üzerinde düşerken sadece Norveç, İspanya ve Portekiz gibi bazı pazarlarda sınırlı artışlar görüldü.

    Türkiye’de ise tablo bambaşka. Tesla, yalnızca Model Y ile Ağustos ayında 8.730 adetlik satışa ulaştı. Yani şirket, tek bir modelle neredeyse tüm Avrupa toplamı kadar araç sattı.

    Togg’un liderliği sona erdi

    Tesla’nın bu performansı, 8 ay sonunda Togg’un elektrikli otomobil liderliğini elinden almasına neden oldu. Yerli markanın en güçlü olduğu pazarda dahi Tesla, satış hacmiyle fark yaratmayı başardı. Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar Tesla için 25.756 olurken Togg için 21.070 olarak gerçekleşti.  Ağustos ayında Model Y, sadece elektrikli otomobillerde değil, Türkiye genelinde tüm binek otomobiller arasında en çok satılan model oldu.

    Renault’un ardından toplam satışlarda ikinci sıraya yerleşen Tesla, ÖTV artışına rağmen 8.730 adetlik satış gerçekleştirdi. Üstelik bu, otomobillerdeki ÖTV artışına rağmen gerçekleşti. Togg'un Ağustos satışı ise sadece 1.249 oldu. BYD, elektrikli satışında ise 1.639 adet satış yaparak Togg'u geçti.

    Türkiye pazarı Tesla için “can simidi”

    Tesla Türkiye, satışta Avrupa ile yarışıyor, Togg’u ise geçti Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Avrupa’daki düşüşünde birden fazla faktör bulunuyor. Model gamının sınırlı olması ve 2020’den bu yana yeni bir kitle modeli piyasaya sürülmemesi, Çinli BYD başta olmak üzere rekabetin hızla artması, Elon Musk’ın tartışmalı çıkışlarının marka imajına zarar vermesi ve Model Y’nin yenilenen versiyonuna geçiş sürecinde teslimatlarda yaşanan aksaklıklar ana nedenlerden.

    Örneğin, Danimarka’da Model Y satışları yüzde 46 gerilerken, İsveç’te yüzde 87 gibi dramatik bir düşüş yaşandı. Buna karşılık Norveç’te Tesla yüzde 21 büyüse de aynı dönemde BYD satışlarını yüzde 218 artırarak pazarın yeni yıldızı oldu.

    Avrupa’da kan kaybeden Tesla, Türkiye’de ise adeta rekor üstüne rekor kırıyor. Üstelik şirket bu başarıyı tek modelle elde ediyor. Avrupa’da satılamayan Model Y’lerin önemli bölümünün Türkiye’ye yönlendirildiği satış rakamlarından net bir şekilde anlaşılıyor.

    Tesla hangi ülkede ne kadar sattı? (Ağustos 2025)

    • Türkiye: 8.730 adet
    • Portekiz: 232 adet
    • Fransa: 1.332 adet
    • İtalya: 416 adet
    • Belçika: 485 adet
    • İrlanda: 232 adet
    • Norveç: 3.014 adet
    • Hollanda: 776 adet
    • İsveç: 210 adet
    • İspanya: 1.435
    • Avusturya: 270 adet
    • Çin: 12.500 adet
    Kaynakça https://www.odmd.org.tr/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-sales-rout-some-european-markets-extends-eighth-month-2025-09-01/ https://x.com/piloly
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +111 İstan34bul +62 smart1978 +35 Yokizm Sivasov +28 Weisanstein +28 Akasha_Ether +26 wolf silver +23 johnny lenn +20 Lomax. +18 NvdiaAmd +14
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    136 Kişi Okuyor (18 Üye, 118 Misafir) 27 Masaüstü 109 Mobil
    emreee94, khjkl, mace ve 10 üye daha okuyor
    E
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1562 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, elektrikli otomobil ve
    6 etiket daha Türkiye Haberleri avrupa tesla model y TOGG Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biyoloji portalı baskı balata kaç km'de değişir 20'lik diş çekimi sonrası yorumlar kadınlar kulübü arabada anahtar işareti neden yanar reboot and select proper boot device

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum