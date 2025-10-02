Eylül ayında Türkiye’de elektrikli otomobil satışları yüzde 27 düştü: İşte en çok satanlar

Tesla satışları çakıldı
Tesla, geçen ay yalnızca bir gün envanter listelemesi yaptı. Ağustos ayında 8 bin 730 adet Tesla Model Y satılırken Eylül ayında yalnızca bin 664 adet Tesla satıldı. Togg T10X satışları da bin 249 adetten bin 61 adede geriledi. En çok satan bu iki modeldeki düşüş pazarın genelini etkiledi. Öte yandan Eylül ayında lansmanı yapılan Togg T10F ise bin 194 adet satışla Eylül ayının en çok satan ikinci elektrikli aracı oldu.
Eylül ayında Türkiye’de satılan otomobillerde elektrikli payı yüzde 14,39 olarak kayıtlara geçti. Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ise toplam 132 bin 346 adet elektrikli otomobil satıldı ve 9 aylık Pazar payı yüzde 17,82 oldu.
|Model
|Satış Adedi
|Tesla Model Y
|1.664
|Togg T10F
|1.194
|Togg T10X
|1.061
|KIA EV3
|880
|BYD Atto 3
|713
|Citroen e-C3 Aircross
|689
|Volvo EX30
|591
|Mini Countryman
|589
|BYD Dolphin
|581
|Citroen e-C3
|510
|Tüm EV otomobiller toplam satış
|12.706
