Eylül ayında Türkiye’de elektrikli otomobil satışları yüzde 27 düştü: İşte en çok satanlar

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarındaki düşüş devam ediyor. Haziran ayında aylık 25 bin adedin üzerine çıkan EV satışları Temmuz ve Ağustos’ta 17 bine gerilemişti. Eylül ayında ise elektrikli otomobil satışları 12 bin 706 adede düştü. Önceki aya kıyasla yüzde 27 oranında düşüş yaşandı.

Tesla satışları çakıldı

Tesla, geçen ay yalnızca bir gün envanter listelemesi yaptı. Ağustos ayında 8 bin 730 adet Tesla Model Y satılırken Eylül ayında yalnızca bin 664 adet Tesla satıldı. Togg T10X satışları da bin 249 adetten bin 61 adede geriledi. En çok satan bu iki modeldeki düşüş pazarın genelini etkiledi. Öte yandan Eylül ayında lansmanı yapılan Togg T10F ise bin 194 adet satışla Eylül ayının en çok satan ikinci elektrikli aracı oldu.

Eylül ayında Türkiye’de satılan otomobillerde elektrikli payı yüzde 14,39 olarak kayıtlara geçti. Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ise toplam 132 bin 346 adet elektrikli otomobil satıldı ve 9 aylık Pazar payı yüzde 17,82 oldu.

⚡️ Eylül 2025'te En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Model Satış Adedi Tesla Model Y 1.664 Togg T10F 1.194 Togg T10X 1.061 KIA EV3 880 BYD Atto 3 713 Citroen e-C3 Aircross 689 Volvo EX30 591 Mini Countryman 589 BYD Dolphin 581 Citroen e-C3 510 Tüm EV otomobiller toplam satış 12.706

