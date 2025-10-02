Giriş
    Eylül ayında Türkiye’de elektrikli otomobil satışları yüzde 27 düştü: İşte en çok satanlar

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ağustos ayına kıyasla yüzde 27 oranında düşerek 12 bin 706 adede indi. Tesla Model Y satışları ciddi miktarda azaldı. Yeni Togg T10F bin adedin üzerinde sattı.

    Eylül 2025'te Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarındaki düşüş devam ediyor. Haziran ayında aylık 25 bin adedin üzerine çıkan EV satışları Temmuz ve Ağustos’ta 17 bine gerilemişti. Eylül ayında ise elektrikli otomobil satışları 12 bin 706 adede düştü. Önceki aya kıyasla yüzde 27 oranında düşüş yaşandı.

    Tesla satışları çakıldı

    Tesla, geçen ay yalnızca bir gün envanter listelemesi yaptı. Ağustos ayında 8 bin 730 adet Tesla Model Y satılırken Eylül ayında yalnızca bin 664 adet Tesla satıldı. Togg T10X satışları da bin 249 adetten bin 61 adede geriledi. En çok satan bu iki modeldeki düşüş pazarın genelini etkiledi. Öte yandan Eylül ayında lansmanı yapılan Togg T10F ise bin 194 adet satışla Eylül ayının en çok satan ikinci elektrikli aracı oldu.

    Eylül ayında Türkiye’de satılan otomobillerde elektrikli payı yüzde 14,39 olarak kayıtlara geçti. Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ise toplam 132 bin 346 adet elektrikli otomobil satıldı ve 9 aylık Pazar payı yüzde 17,82 oldu.

    ⚡️ Eylül 2025'te En Çok Satan Elektrikli Otomobiller
    Model Satış Adedi
    Tesla Model Y 1.664
    Togg T10F 1.194
    Togg T10X 1.061
    KIA EV3 880
    BYD Atto 3 713
    Citroen e-C3 Aircross 689
    Volvo EX30 591
    Mini Countryman 589
    BYD Dolphin 581
    Citroen e-C3 510
    Tüm EV otomobiller toplam satış 12.706

    Profil resmi
    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    keskin olunca kendiside keser...

