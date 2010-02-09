Texas Instruments'dan WiLink 7: GPS, WLAN, Bluetooth ve FM bir arada

TI, WiLink 7'nin sınıfının en iyi GPS performansına sahip olduğunu belirtiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü teknoloji firmalarından Texas Instruments, ensüstride bir yeniliğin altına daha imzasını atmayı başardı. Firmanın geliştirdiği WiLink 7 yongası akıllı telefonların vazgeçilmez 4 kablosuz teknolojisine tek bir çözüm getiriyor.

Firmanın son çözümü WiLink 7, Bluetooth, WLAN, GPS ve FM kablosuz teknolojilerini tek bir yonga üzerinde buluşturuyor. Texas Instruments, WiLink 7'in kendisine eşdeğer yetenekteki çoklu yongalarına göre %30 daha az enerji tükettiğini ve yarı yarıya daha az yer kapladığını belirtiyor. Yani TI'ın geliştirdiği son yonga hayatımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlarımızın gerek tasarım açısından avantaj sağlayacak gerekse de batarya performansını daha üst seviyelere çıkartacak.

Texas Instruments, WiLink 7'li ilk mobil cihazların 2010 yılı bitmeden pazara giriş yapacağını belirtirken, her elektronik bileşen geliştiren firma gibi hangi iş ortaklarının WiLink 7'i kullanacağı hakkındaysa bilgi vermedi.