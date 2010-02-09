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Texas Instruments'dan WiLink 7: GPS, WLAN, Bluetooth ve FM bir arada

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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TI, WiLink 7'nin sınıfının en iyi GPS performansına sahip olduğunu belirtiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü teknoloji firmalarından Texas Instruments, ensüstride bir yeniliğin altına daha imzasını atmayı başardı. Firmanın geliştirdiği WiLink 7 yongası akıllı telefonların vazgeçilmez 4 kablosuz teknolojisine tek bir çözüm getiriyor.

Firmanın son çözümü WiLink 7, Bluetooth, WLAN, GPS ve FM kablosuz teknolojilerini tek bir yonga üzerinde buluşturuyor. Texas Instruments, WiLink 7'in kendisine eşdeğer yetenekteki çoklu yongalarına göre %30 daha az enerji tükettiğini ve yarı yarıya daha az yer kapladığını belirtiyor. Yani TI'ın geliştirdiği son yonga hayatımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlarımızın gerek tasarım açısından avantaj sağlayacak gerekse de batarya performansını daha üst seviyelere çıkartacak.

Texas Instruments, WiLink 7'li ilk mobil cihazların 2010 yılı bitmeden pazara giriş yapacağını belirtirken, her elektronik bileşen geliştiren firma gibi hangi iş ortaklarının WiLink 7'i kullanacağı hakkındaysa bilgi vermedi.


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sgnr 9 yıl
Akıllıca bir arada sunmak,ee bravo. Gps her zaman çok önemli bir ayrıntı benim için laptoplarda hatta bütün elektronik aletlerde olması lazım :D kaybetmeyelim dimi?
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TRaMbLeN 9 yıl
@TRAVİS şu an nerdeyim diye bakabilir :) laptoplar için gzel olurdu ama tabi akıllı telefonlarda dahada bi güzel olur bu uygulama....
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mobylette 9 yıl
kasanın içinde gps'i ne yapacaksınız? :)
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DH Misafiri 9 yıl
anakartlarada koysalar bu çipi süper olur gigabayte ın kulanması gerekir burdan gigabayta duyrulur diğer mb ler beni ilgilendirmiyorda:D yeni çıkcak x68-ud7 e eklesin yeter ozamana kadar bununla idare ederim.
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TRaMbLeN 9 yıl
bütün kablosuz iletişim araçlarını bir çatıda sunmak , güzel düşünce ... birde wi fi az enerji tüketse daha iyi olacak tam bir enerji düşmanı :)
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gun 9 yıl
Eskiden bunların bırakın 4'ünü 2'sini bile aynı cihaza farklı çiplerde koymazlardı nedenide birbirlerini etkiliyorlarmış.
Şimdi aynı cihazda değil aynı çipte üretiyorlar.
Bu teknoloji cep telefonlarının küçülmesini sağlayacak diyeceğim ama zaten küçükler anca hafifletir veya başka şeylere yer açar. Ekstra hafıza, işlemci, pil gibi.
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