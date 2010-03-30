Thermalright, ekran kartı soğutucularını Fermi uyumlu yapıyor

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Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan komponent üreticisi Thermalright, yeni nesil Nvidia ekran kartları için hazırlıklara başlamış durumda. Firmadan gelen bilgilere göre, hali hazırda satılmakta olan Spitfire, HR-03 GT ve HR-03 GTX isimli ekran kartı soğutucularına Fermi uyumluluğu kazandıracak güncelleme kitinin hazırlıkları sürüyor. GeForce GTX 470 veya GeForce GTX 480 satın alacak kullanıcılar, ilgili soğutucu modellerini güncelleme kiti ile DirectX 11 destekli ekran kartlarında kullanabilecekler.

Soğutucu güncelleme kitine ek olarak Thermalright, referans tasarımlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için VRM soğutucuları da hazırlıyor. Voltaj düzenleme modülleri için geliştirilen VRM GTX 480, ve VRM GTX 470 isimli soğutucuların, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının en çok ısınan kısımlarından birini ciddi şekilde serinleteceği düşünülüyor. Thermalright tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen soğutucu güncelleme kitleri ve VRM soğutucuları için fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

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