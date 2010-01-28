Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake, Apple iPad için özel tutamaç hazırlıyor

9 yıl
5,2b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Thermaltake, Apple iPad için özel tutamaç hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Apple iPad sadece tablet bilgisayarlar arasında değil komponent üreticileri için de yeni bir rekabet alanı olacak gibi görünüyor. Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan Thermaltake, iPad için yeni bir tutamaç üzerinde çalışıyor. Kendi markası olan LUXA2 altında hazırladığı H4 isimli yeni tutamaç ile iPad'in dilendiği takdirde sabit olarak kullanılmasını hedefleyen Thermaltake, 20cm yüksekliğin ve 22cm genişliğindeki yeni aksesuarında Alüminyum kullandığını açıkladı. İkisi üstte ve dördü altta olmak üzere toplam 6 tane kola sahip olan özel iPad tutamacın zarif bir görünüm için Siyah Swarovski kristalleri ile süsleneceği ve kaymaya karşı silikon padlerle donatılacağı belirtiliyor.

Thermaltake'in Mart ayında yani iPad satışa sunulmadan önce lanse etmeyi planladığı LUXA2 H4'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
güze tasarım olmuş video izlemek slayt izlemek vb için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed_Passion 9 yıl
İpad baya ses getirecek gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Haluk Tatar - TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim