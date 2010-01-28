Thermaltake, Apple iPad için özel tutamaç hazırlıyor

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Apple iPad sadece tablet bilgisayarlar arasında değil komponent üreticileri için de yeni bir rekabet alanı olacak gibi görünüyor. Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan Thermaltake, iPad için yeni bir tutamaç üzerinde çalışıyor. Kendi markası olan LUXA2 altında hazırladığı H4 isimli yeni tutamaç ile iPad'in dilendiği takdirde sabit olarak kullanılmasını hedefleyen Thermaltake, 20cm yüksekliğin ve 22cm genişliğindeki yeni aksesuarında Alüminyum kullandığını açıkladı. İkisi üstte ve dördü altta olmak üzere toplam 6 tane kola sahip olan özel iPad tutamacın zarif bir görünüm için Siyah Swarovski kristalleri ile süsleneceği ve kaymaya karşı silikon padlerle donatılacağı belirtiliyor.

Thermaltake'in Mart ayında yani iPad satışa sunulmadan önce lanse etmeyi planladığı LUXA2 H4'ün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.