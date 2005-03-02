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Thermaltake' ten CMStacker' a rakip kasa - VA8000

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
4,1b
1
53
Diğer
NebiForever
Haber Editörü
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Geniş alan, kaliteli güç kaynağı, bol genişletilebilirlik, sağlam yapı ve en önemlisi soğutma işlemleri için hava sirkülasyonunu sağlamaya uygun yapı artık günümüz kasalarında en çok aranan özellikler oldu. Bu furyanın en gelişmiş ve en son örneklerinden biri olan CoolerMaster' ın Stacker isimli kasası yüksek fiyatına rağmen sessizliğe ve aynı zamanda soğutmaya da meraklı kullanıcıların oldukça beğenisini toplamıştı. 14.7 Kg' ile bir hayli ağır olan ve kalitesini gösteren CMStacker' a benzer bir ürünü ThermalTake' de üretti. VA8000 adı altında sunduğu yeni kasa serisi dış görünüşü ve iç yapısı ile CMStacker' ın kopyası gibi. Kasa siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor.

BTX standardına tam destek veren kasanın öncelikli amacı, belirttiğimiz gibi ferahlık ve soğutma, örneğin ön tarafa takılabilen toplam 13 adet ve dağılımı 10 taneye kadar 5.25" ve 8 taneye kadar 3.5" lik olan sürücü yuvalarının ön taraflarına koyulan siyah süngerimsi madde içeren kapaklar sayesinde hem kasa içine toz girmesi önlenmiş hem de kasanın dış görüntüsünün güzelleşmesi sağlanmış. Ön paneldeki kapağın alt tarafında kalan bu filtrelerin hemen üst tarafına üst üste gelecek şekilde yerleşebilen 3 adet 12cm lik düşük devirli led ışıklı fan ile, kasa içinde çok büyük bir hava akımı arındırılmış bir şekilde sağlanırken aynı zamanda çok güzel bir görüntü oluşuyor. Yan kapağında üç parça halinde bölünmüş şekilde bulunan pencere kasa içindeki led ışıklı fanlar sayesinde aynı şekilde göze hitap ediyor. Su soğutma sistemlerinde kasa dışına monte edilen su haznesi ve radyatöre giden hortumları kasa içine sokmak her zaman sorun teşgil etmiştir. Fakat VA8000' in arka panelindeki uygun delikler sayesinde sıvı soğutma sisteminizi sorunsuzca monte edebiliyorsunuz. Ön taraftaki açma kapama, reset düğmeleri ve led ışıklarını üsünde bulunduran panel sabit değil ve dikey yönde istediğiniz yerde duracak şekilde ayarlanabiliyor. Kasa bunun gibi bir çok pratik özelliğe sahip.

Thermaltake' ten CMStacker' a rakip kasa - VA8000
Tam Boyutta Gör
Thermaltake' ten CMStacker' a rakip kasa - VA8000
Tam Boyutta Gör
Thermaltake' ten CMStacker' a rakip kasa - VA8000
Tam Boyutta Gör
Thermaltake' ten CMStacker' a rakip kasa - VA8000
Tam Boyutta Gör

VA8000' in öncelikli amacı etkili ve sessiz soğutma demiştik. Kasa önüne yerleştirilebilen üç adet 1300 devir/dk 12 cm fana ek olarak, arka paneldeki bir adet 1800 devir/dk 8cm ve bir adet 12cm fan, üst paneldeki 8cm fan birlikte çaışınca düşük hızlarda bile yüksek hava akımı sağlanabiliyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, OverclockerCafe yaptığı incelemede kasanın çok sessiz çalıştığını belirtmiş olmasına rağmen, kendi ürettiği fanlarının çok kaliteli olmadığı bilinen ThermalTake' in bu kasada ne çeşit fanlar kullanmış olduğu. Sonradan ritmi bozulup ses yapmaya başlayan fanlar çok kişinin canını sıkabilir. Fakat unutmamak gerekir ki bunlar sadece tahminlerimiz.

Thermaltake' ten CMStacker' a rakip kasa - VA8000
Tam Boyutta Gör

Tamamen vidasız yapıya sahip VA8000' in BTX standardını desteklediğini belirtmiştik. Atx anakartlara göre kasa içinde ters duran BTX anakartların bu kasada kullanılabilmesi için yanında bir BTX aparatı geliyor. Kasanın arka kısmı sökülerek buraya takına aparat ters yapıya sahip BTX anakartı sorunsuzca üzerinde kabul eder hale geliyor. Kasa ile beraber herhangi bir güç kaynağı gelmiyor. Bu seçenek size bırakılmış, bence iyi de olmuş zira zaten çok kaliteli güç kaynağı yapamayan ThermalTake' in güç kaynağına boşuna para vermekten kurtuluyoruz dolayısı ile maliyet düşüyor. Henüz yeni çıkan bu kasa için fazla inceleme ve yorum bulunmuyor. Fakat OverclockerCafe yaptığı incelemede kasayı mükemmele yakın bulunmuş. 16.2 Kg ağırlığındaki, 530 x 220 x 560 mm boyutlarındaki bu dev kasa, soğutma sistemi, ferah yapısı, sahip olduğu bol genişleme yuvaları, tamamen vidasız yapısı ve şimdiden BTX' e verdiği tam destek ile hitap ettiği kitle için çok cazip bir seçenek. Fiyatı 160 dolar civarında.
http://www.thermaltake.com/xaserCase/armor/va8000bws/va8000bws.htm Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
{PeGaSuS} 14 yıl
Bu kasa Trye ne zaman gelir acaba...Collermasterın bence tek rakıbı bu olur...

Şekil olarak ondan çok daha güzel...
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reLo 14 yıl
fiyatınıda dahil edersem ben yine cmstacker derim
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