PlayStation 3 Japonya' da satışa sunuldu !

Yılan hikayesine dönen PlayStation 3, nihayet en son belirlenen çıkış tarihinde, yani bu hafta başında Japonya' da satışa sunuldu. İlk etapta sadece 100.000 adet dağıtım yapılacağı açıklanmasından sonra, konsolun fanatikleri daha önce PS2' de olduğu gibi bir önceki geceden dükkanlar önünde kuyruklar oluşturmaya başladılar. En büyük stoğun 1980 adet ile Osaka' daki Yodabashi Umeda' da olacağını duyan kullanıcılar buraya akın ettiler. Aşağıdaki videodan festivali andıran görüntüleri inceleyebilirsiniz.

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Yodabashi' nin dışında kalan birkaç büyük satış noktası dışında diğerlerine Sony tarafından 10 ila 20 adet arası PS3 dağıtımı yapılmış. Yodabashi yetkilileri elimizdeki 1980 adet PS3' ü daha sabahın ilk saatlerinde sattık, 4000 adet olsa onu da satardık şeklinde açıklama yapmış. Bu arada Sony bir sonraki partinin ne zaman dağıtılacağı hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. 20GB PS3, 49,980 yen ( yaklaşık 425$) ile satışa sunulurken 60GB' lık model 62,700 yen (yaklaşık 535$) ' dan satışa sunuldu. İşin ilginç tarafı daha ilk günden PS3 karaborsası oluşmuş ve normal fiyatının 3 katına varan değerler ile satışlar gerçekleşmiş :)



Önceki günden kuyruğa giren insanları ve oluşturdukları manzarayı izlemek için tıklayın

Japonya' daki PS3 çılgınlığı ve satın almayı başaran sınırlı sayıdaki kullanıcıların sevinci izlemeye değer görüntüler oluşturuyor. Asıl merakla beklenen, 1 hafta sonra Amerika' da satışa sunulacak olan PS3' ün orada nasıl sonuçlar doğuracağı. Avrupa' lı oyuncular resmi olarak daha çok beklemek zorunda kalsalarda, bu dağıtılan ilk PS3 serilerinin ardından az sayıda da olsa kaçak PS3' ün Avrupa pazarına sızacağı söylentileri dolaşıyor. Garantisiz de olsa PS3 ü almak isteyen çok sayıda Avrupalı oyuncu olduğu düşünülürse, bu oldukça sevindirici bir haber.

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Blu-ray optiklerinin teminindeki sıkıntı (yada en azından Sony' nin bu şekildeki açıklaması) yüzünden ilk etapta sadece 500.000 adet üretebilen Sony, Amerika pazarına önümüzdeki hafta 400.000 adet göndereceğini açıkladı. 2006' nın sonuna kadar üretilmesi hedeflenen rakam ise 2 ila 2.5 milyon adet civarında. 20GB' lık düz versiyon PS3 Microsoft XBOX 360' ın dörtte biri kadar pahalı satılıyor. Microsoft XBOX360' ı 2005' in sonlarına doğru piyasaya sunmuştu ve 2006 sonuna kadar 10 milyon civarında satış rakamı yakalamış olacak. Sony ise eğer şu anda açıklamış olduğu üretimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirse dahi en fazla 2,5 milyon adet satışa ulaşabilecek. Sony' nin bu gecikişinden tek karlı çıkan Microsoft değil tabiki, Nintendo' da Wii konsolu ile boşluktan faydalanıp hedeflediğinden daha fazla satış rakamları yakalayan diğer bir firma.

Sony' nin kaybı sadece konsol satış rakamlarından ibaret değil. Herhangi bir konsolu seçen kullanıcı o dakikadan sonra sadece o konsolla uyumlu yazılımlara para verecek duruma geliyor. Olaya bu açıdan baktığımızda Sony üretim sıkıntısı yüzünden beklediğinden çok daha büyük oranda zarar etti. Tabi bu arada Avrupa pazarının tamamen 3. plana atılması da ayrı bir kayıp. Bakalım PS3 Avrupa pazarına gelene kadar Sony daha ne kadar pazar payı kaybedecek.

http://www.joystiq.com/2006/11/13/the-japanese-ps3-launch-weather-report/ Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.