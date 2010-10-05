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Thermaltake'den AMD tutkunlarına özel kasa: Armor A60 AMD Leo Edition

8 yıl
12,8b
1
16
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den AMD tutkunlarına özel kasa: Armor A60 AMD Leo Edition
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Thermaltake ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı Armor A60 AMD Leo Edition isimli yeni kasa modelini satışa sundu. AMD fanatikleri için hazırlanan, 480 x 210 x 500 mm boyutlarında ve 7.1 Kg ağırlığındaki oyuncu kasası, kırmızı ve siyahın bir arada kullanıldığı agresif bir görünüm sergiliyor. EasySwap tasarımlı yan panel sayesinde kullanıcıların 3.5-inç sürücüye kolayca erişebildiği Armor A60 AMD Leo Edition, 5.25-inç büyüklüğünde üç adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde USB 2.0, USB 3.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen Armor A60 AMD Leo Edition'da, güç kaynağı alt kısma konumlandırılırken, profesyoneller için su soğutma sistemlerine özel hortum deliklerine yer verildiğini görüyoruz.

Armor A60 AMD Leo Edition, ön ve arka kısmında 120mm çapında (1000 devir/dakika), üst kısmında ise 200mm (800 devir/dakika) çapında üç adet fanla soğutuluyor. Thermaltake, AMD fanatikleri için hazırladığı Armor A60 Leo Edition'ı, yurt dışında 110 dolar seviyesinden satışa sunuyor.

Thermaltake'den AMD tutkunlarına özel kasa: Armor A60 AMD Leo Edition
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Thermaltake'den AMD tutkunlarına özel kasa: Armor A60 AMD Leo Edition
Tam Boyutta Gör

Thermaltake'den AMD tutkunlarına özel kasa: Armor A60 AMD Leo Edition
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artenis 8 yıl
kötü.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Kasanın ön tarafını beğenmedim
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tarkolar 8 yıl
Turuncu olması ve on panel dısında gayet iyi
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WinteR 8 yıl
Logo'da bir mekanizma olmalı, Intel'e geçine bu mekanizmayla logo intel logosuna dönüşmeli
ve ya bu lcd de olabilirdi
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selahattın ısık 8 yıl
sürücü yuvalarını güzel yapmışlar bazı kasalara bakıyorum 6 tane 5.25 4 tane 3.5sürücü yuvası var sanki millet 6 cd veya dvd sürücü kullanıyor.
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Batuist 8 yıl
turuncu renk fazla cırlamış.. biraz daha mat bir renk yapsalarmış daha iyi olurmuş..
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MegaWolt38 8 yıl
rengi turuncu değilde koyu kırmızı veya tok sarı olsa çok daha güzel olurmuş..
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Father Torque 8 yıl
Bunun orijinal halinin haberini de hatırlıyorum. Şimdi belli yerlerini kırmızıya boyayıp AMD Edition diye satışa sunmuşlar. Ancak orijinali zaten oldukça zorlama bir tasarımdı, bu haliyle de pek iyi olduğu söylenemez. Bir süredir öylesine kasa tasarımları ortaya çıkıyor ki son günlerde gerçekten iyi bir kasa tasarımına rastlarsam kurban kesicek hale geldim.
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yapici 8 yıl
Zaten bu kasayı da AMD fanatiği dışında kimse almaz, tipi kayık.
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kudretx 8 yıl
Nesi var tas gibi kasa yapmislar,farkli olmayi isteyenlere hitap ediyor.
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Process64 8 yıl
Ön panel çok çirkin.
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