Thermaltake'den AMD tutkunlarına özel kasa: Armor A60 AMD Leo Edition

Thermaltake ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı Armor A60 AMD Leo Edition isimli yeni kasa modelini satışa sundu. AMD fanatikleri için hazırlanan, 480 x 210 x 500 mm boyutlarında ve 7.1 Kg ağırlığındaki oyuncu kasası, kırmızı ve siyahın bir arada kullanıldığı agresif bir görünüm sergiliyor. EasySwap tasarımlı yan panel sayesinde kullanıcıların 3.5-inç sürücüye kolayca erişebildiği Armor A60 AMD Leo Edition, 5.25-inç büyüklüğünde üç adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde USB 2.0, USB 3.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen Armor A60 AMD Leo Edition'da, güç kaynağı alt kısma konumlandırılırken, profesyoneller için su soğutma sistemlerine özel hortum deliklerine yer verildiğini görüyoruz.

Armor A60 AMD Leo Edition, ön ve arka kısmında 120mm çapında (1000 devir/dakika), üst kısmında ise 200mm (800 devir/dakika) çapında üç adet fanla soğutuluyor. Thermaltake, AMD fanatikleri için hazırladığı Armor A60 Leo Edition'ı, yurt dışında 110 dolar seviyesinden satışa sunuyor.