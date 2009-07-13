Thermaltake'den Core i5 işlemciler için yeni soğutucu; Silent 1156

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Intel'in Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 işlemcileri anakart üreticileri kadar soğutucu çözümleri hazırlayan komponent üreticileri için yeni bir rekabet alanı oluşturacak. Nehalem mimarisinin yaygınlaşmasında platform geçiş maliyetlerine paralel fiyat/performans başarımlarıyla Intel'in asıl silahı olması beklenen Core i5 işlemciler için yeni soğutucu alternatifleri hazırlayan isimlerden birisi de Thermaltake. Özellikle Big Typhoon serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan firma, Core i5 işlemciler için hazırladığı Silent 1156 isimli yeni soğutucusunu gün ışığına çıkardı.

Firmanın 110 x 72 x 140 mm boyutlarında ve 382 gram ağırlığında olan yeni işlemci soğutucusui Bakır tabanlı yüzeye, Bakır tabanlı iki adet ısı borusuna (her biri 8mm) ve 800-1700 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm'lik fana sahip.Yarattığı gürültü oranı 22dbA olarak açıklanan yeni işlemcisi soğutucusu Silent 1156'nın diğer pek çok çözümden farklı olarak sadece LGA1156 formundaki işlemcilerle kullanılabileceği belirtiliyor. Thermaltake'in yeni soğutucusunu Core i5 lansmanıyla birlikte satışa sunması beklenirken, satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi yok.