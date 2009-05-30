Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için Massive23 serisi yeni soğutucular

Tam Boyutta Gör

Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake ürün gamına dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı iki yeni soğutucu daha ekliyor. Firmanın Massive23 CS ve ST kod adlarını taşıyan yeni soğutucularının 360 x 319 x 52 mm boyutlarında olduğu ve 10" - 17" dizüstü bilgisayarlarla kullanılabildikleri belirtiliyor. 600 devir/dakika'da çalışan ve 17dbA gürültü yarattığı belirtilen 230mm'lik fan ile desteklenen soğutucular arasında bazı farklılıklar da bulunuyor.

Alüminyum tabanlı soğutuculardan Massive23 CS modelinin 1.61Kg ağırlığında olduğu ve üzerindeki fanın renkli LED'lerle desteklendiği belirtiliyor. 0.89 Kg ağırlığndaki Massive23 ST modelinde ise sadece Mavi LED'li fanın bulunduğu belirtiliyor. Ekstra soğutmaya ihtiyaç duyan dizüstü bilgisayar kullanıcılar için hazırlanan yeni soğutucuların fiyatları ise henüz açıklanmadı.