Thermaltake'den oyunculara özel LanParty kasası: Armor A30

Thermaltake oyuncular için hazırladığı Armor A30 isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. LanParty etkinliklerine katılmaktan ve oyun turnuvalarında kendi bilgisayarıyla yer almaktan hoşlanan oyuncular için hazırlanan 266 x 291 x 456 mm boyutlarında ve 6.7 Kg ağırlığındaki Armor A30, Micro-ATX ve Mini-ITX kasalarla kullanılabiliyor.

ATX ve E-ATX gibi kasalarla uyumlu olmasa da, Radeon HD 5970 te dahil olmak üzere yüksek performans segmentindeki en uzun ekran kartlarına ev sahipliği yapabilecek hacme sahip kasa, PCI slotunu kullanan dört adet donanıma ev sahipliği yapabiliyor. İki adet 5.25-inç ve bir adet 3.25 erişilebilir sürücü slotu ile kasa içerisinde 2 adet 3.5-inç ve 2 x 2.5-inç slotuna sahip olan Thermaltake Armor A30, kasa içi soğutma için ön kısmında Mavi LED'li 90mm (1200 devir/dakika, 16 dbA), üst kısımda 230mm (800 devir/dakika 15 dbA) ve arka kısımda iki adet 60mm (1500 devir/dakika, 18dbA) olmak üzere dört adet fan ile geliyor.

Ön panelindeki giriş-çıkış bölümünde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, bir adet eSATA ve bir adet HD Audio konnektörlerine sahip olan Armor A30'da, klavye ve fare için özel bir kilit mekanizmasına da yer veriliyor. Yakında satışa sunulması beklenen Thermaltake Armor A30'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.