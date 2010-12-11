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Thermaltake'den oyunculara özel LanParty kasası: Armor A30

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
38,6b
1
9
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake oyuncular için hazırladığı Armor A30 isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. LanParty etkinliklerine katılmaktan ve oyun turnuvalarında kendi bilgisayarıyla yer almaktan hoşlanan oyuncular için hazırlanan 266 x 291 x 456 mm boyutlarında ve 6.7 Kg ağırlığındaki Armor A30, Micro-ATX ve Mini-ITX kasalarla kullanılabiliyor.

ATX ve E-ATX gibi kasalarla uyumlu olmasa da, Radeon HD 5970 te dahil olmak üzere yüksek performans segmentindeki en uzun ekran kartlarına ev sahipliği yapabilecek hacme sahip kasa, PCI slotunu kullanan dört adet donanıma ev sahipliği yapabiliyor. İki adet 5.25-inç ve bir adet 3.25 erişilebilir sürücü slotu ile kasa içerisinde 2 adet 3.5-inç ve 2 x 2.5-inç slotuna sahip olan Thermaltake Armor A30, kasa içi soğutma için ön kısmında Mavi LED'li 90mm (1200 devir/dakika, 16 dbA), üst kısımda 230mm (800 devir/dakika 15 dbA) ve arka kısımda iki adet 60mm (1500 devir/dakika, 18dbA) olmak üzere dört adet fan ile geliyor.

Ön panelindeki giriş-çıkış bölümünde bir adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, bir adet eSATA ve bir adet HD Audio konnektörlerine sahip olan Armor A30'da, klavye ve fare için özel bir kilit mekanizmasına da yer veriliyor. Yakında satışa sunulması beklenen Thermaltake Armor A30'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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MxFxOx 8 yıl
Kasa güzel harbiden,yandaki cam bölme hoş olmuş tamamen petekli yapıda nerde buluruz bunu .
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Thund 8 yıl
Minik olmasına rağmen büyük ekran kartlarına uygun olmasıda ilginç geldi.
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Nyiragongo 8 yıl
Bence yine yapmışlar.Thermaltake kasaların özellikle tasarımı çok başarılı.
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serverdx 8 yıl
Dikkatimi çeken bir şey oldu, paylaşmak istedim. Özellikle cpu fanı anakarta dik ve güç kaynağının fanı aşağıda olan bir kombinasyon yapılırsa hava yastıklaması denilen olay oluşabilir. Şöyle ki kasa içine dışarından alınan havanın tamamı güç kaynağı tarafından alınıp atılırsa cpu fanının çekememesi yüzünden problem yaratabilir gibi geliyor. Çünkü bende mini tower olarak adlandırılan kasa var cpu fanının hizasına bir fan taktım (kasanın yan kapakları üzerine) ilginç bir şekilde cpu sıcaklığı arttı. Bu fan güçlü olan çeker çalışma mantığı yüzünden garip durumlar söz konusu o yüzden dikkat derim.
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Furkán 8 yıl
Kasanın tasarımı oldukça hoşuma gitti. Ön paneli oldukça güzel, üzerinde bulundurmadığı giriş yok.. Tercih edilebilir bir kasa.
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DH Misafiri 8 yıl
silverstone fortress ft02b'dan sonra thermaltake benim icin bitmis durumdadir , cevirip cevirip veriyorlar piyasaya
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Luc4sHood 8 yıl
Koltuğunun altına alıp gidiyosun heralde
Hoş olmuş cidden iç hacim ve havalandırma olarakta kullanışlı duruyo.
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xXxToSuNxXx 8 yıl
Bu kasaya nerden sahıp ola bılırız sımdılık bellı bır fıyatı warmı bı de 1e1 de tanıtılrısa cok guzel olur
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