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    Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik sigarayla mücadelede kararlılık mesajı

    Son dönemde artış gösteren elektronik sigara tüketimine karşı mücadeleye Ticaret Bakanlığı da katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu kapsamda vatandaşlardan da yardım beklediklerini dile getirdi.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik sigarayla mücadelede kararlılık mesajı
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    Son aylarda özellikle ABD gündemini meşgul eden ancak Çin gibi ülkelerde de yasak kararlarıyla karşı karşıya kalan elektronik sigara üreticileri ve ürünleriyle mücadeleye Türkiye’de devam ediyor.  Ekim ayı içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sarf ettiği  "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dâhil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor. Meclise gelecek." sözleri üzerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan da dün itibariyle bir açıklama geldi.

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    Pekcan, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte yapılan teknolojik yatırımlar, kolluk birimleri vasıtasıyla müşterek yürütülen piyasa denetimleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde hem kaçak sigara hem de elektronik sigara ticaretiyle mücadelede etkinliğin arttığını söyledi.

    Vatandaşa elektronik sigarayla mücadele çağrısı

    Bakanlığın bazı verilerini de açıklayan Ticaret Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

    "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk. Sadece ekim ayında yaklaşık 400 bin paket kaçak sigara yakaladık. Tütün mamulleriyle mücadelemiz sadece sigarayla sınırlı değil. Yine ekim ayında 45 milyon makaron, 2 tondan fazla tütün ve 1 milyon 100 bin sigara kâğıdı yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl 105 milyon 850 bin makaron, 90 ton tütün ve 11,6 milyon sigara kâğıdı yakaladık.”

    Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik sigarayla mücadelede kararlılık mesajı
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    Elektronik sigara ile mücadele konusunda bir çağrıda da bulunan Bakan Pekcan, Vatandaşların bu konuyla ilgili  “Alo 136” hattını kullanarak ihbarda bulunulabileceklerini söylerken Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ücretsiz bu hattına 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini hatırlattı.

    Elektronik sigara satışına yönelik olarak geçtiğimiz günlerde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Juul şirketine dava açılmıştı.



    https://www.aa.com.tr/tr/politika/ticaret-bakanligindan-elektronik-sigaraya-gecit-yok-/1653929 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap 1 sa.
    Ufakta olsa elektronik sigara piyasasının temeli oluştu bile. Bir çok kişi rahatlıkla alım satım yaptı ve belki de yapıyor. Sonradan yasak geldi ama bence geç kalındı.
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    AyKqT 1 sa.
    Alo 136 Hattı aradım. Marketlerde Sigara satışı mevcut dedim, En uygun içilebilir sigara 12 TL, en pahalısı 18 TL dedim. İhbar ediyorum, bu konu hakkında bir an önce çözüm üretin diyerek ekledim.

    Bırakın abi insanlar ne kullanmak istiyor ise kullansın, Bir çoğu sigara fiyatları yüzünden kaçak sigara ve Elektronik sigaraya yöneliyor. Sen bunları yasaklayacağına, hazır satılması serbest olan ürünlere fiyat düzenlemesi getir.
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