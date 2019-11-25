Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik sigarayla mücadelede kararlılık mesajı

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Son aylarda özellikle ABD gündemini meşgul eden ancak Çin gibi ülkelerde de yasak kararlarıyla karşı karşıya kalan elektronik sigara üreticileri ve ürünleriyle mücadeleye Türkiye’de devam ediyor. Ekim ayı içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sarf ettiği "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dâhil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor. Meclise gelecek." sözleri üzerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan da dün itibariyle bir açıklama geldi.

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Pekcan, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte yapılan teknolojik yatırımlar, kolluk birimleri vasıtasıyla müşterek yürütülen piyasa denetimleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde hem kaçak sigara hem de elektronik sigara ticaretiyle mücadelede etkinliğin arttığını söyledi.

Vatandaşa elektronik sigarayla mücadele çağrısı

Bakanlığın bazı verilerini de açıklayan Ticaret Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk. Sadece ekim ayında yaklaşık 400 bin paket kaçak sigara yakaladık. Tütün mamulleriyle mücadelemiz sadece sigarayla sınırlı değil. Yine ekim ayında 45 milyon makaron, 2 tondan fazla tütün ve 1 milyon 100 bin sigara kâğıdı yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl 105 milyon 850 bin makaron, 90 ton tütün ve 11,6 milyon sigara kâğıdı yakaladık.”

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Elektronik sigara ile mücadele konusunda bir çağrıda da bulunan Bakan Pekcan, Vatandaşların bu konuyla ilgili “Alo 136” hattını kullanarak ihbarda bulunulabileceklerini söylerken Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ücretsiz bu hattına 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini hatırlattı.

Elektronik sigara satışına yönelik olarak geçtiğimiz günlerde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Juul şirketine dava açılmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/ticaret-bakanligindan-elektronik-sigaraya-gecit-yok-/1653929