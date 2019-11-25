Boeing, 737 MAX krizinin gölgesinde serinin MAX 10 modelini piyasaya sürüyor

Tam Boyutta Gör Amerikan havacılık devi Boeing, ölümcül kazalar sonucu uçuştan çekilen 737 MAX’ların en geniş versiyonu olan MAX 10’u sessiz sedasız duyurdu. Firma çalışanlarının katıldığı bir törenle duyurulan uçağın yolcu kapasitesi 230’a kadar çıkabiliyor.

Tören esnasında konuşan şirketin 737 programından sorumlu müdürü Mark Jenks yaptığı açıklamada, “Bugün burada sadece yeni bir uçak duyurusu için bulunmuyoruz. Burada aslen toplanmamızın sebebi bu uçağı tasarlayan, inşa eden ve bu sürece destek verenlerdir. Ekibimizin güvenlik ve kalite alanlarında sergilediği sonu gelmeyen çaba, bir Boeing uçağında uçan her bir insana karşı olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir.” dedi.

Ayrıca Bkz. "Küresel ısınmayla birlikte artan rüzgâr hızları, enerji üretimine katkı sağlıyor olabilir"

Bugüne kadar üretilen tek koridorlu uçaklar arasındaki en düşük Koltuk-mil maliyeti iddiasını taşıyan MAX 10, gelecek yıl gerçekleştireceği ilk uçuş öncesi motor ve uçuş sistemli testlerine tabi tutulacak.

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Boeing yetkililerine göre uçak, halihazırda 20 farklı havayolu şirketinden 550 adet sipariş almış durumda.

Lion Air ve Etiyopya havayollarına ait 737 MAX 8 kazalarının ardından MAX operasyonların başına getirilen Mark Jenks, bakalım uçakların kötü sicilini temizleyebilecek mi?

https://www.airlineratings.com/news/boeing-rolls-737-max-10/