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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, 737 MAX krizinin gölgesinde serinin MAX 10 modelini piyasaya sürüyor

    Boeing, Lion Air ve Etiyopya havayollarına ait 737 MAX 8 kazalarının gölgesinde gerçekleştirdiği sade bir törenle serinin en geniş uçağı MAX 10'u tanıttı.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing, 737 MAX krizinin gölgesinde serinin MAX 10 modelini piyasaya sürüyor
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    Amerikan havacılık devi Boeing, ölümcül kazalar sonucu uçuştan çekilen 737 MAX’ların en geniş versiyonu olan MAX 10’u sessiz sedasız duyurdu. Firma çalışanlarının katıldığı bir törenle duyurulan uçağın yolcu kapasitesi 230’a kadar çıkabiliyor.

    Tören esnasında konuşan şirketin 737 programından sorumlu müdürü Mark Jenks yaptığı açıklamada, “Bugün burada sadece yeni bir uçak duyurusu için bulunmuyoruz. Burada aslen toplanmamızın sebebi bu uçağı tasarlayan, inşa eden ve bu sürece destek verenlerdir. Ekibimizin güvenlik ve kalite alanlarında sergilediği sonu gelmeyen çaba, bir Boeing uçağında uçan her bir insana karşı olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Küresel ısınmayla birlikte artan rüzgâr hızları, enerji üretimine katkı sağlıyor olabilir"

    Bugüne kadar üretilen tek koridorlu uçaklar arasındaki en düşük Koltuk-mil maliyeti iddiasını taşıyan MAX 10, gelecek yıl gerçekleştireceği ilk uçuş öncesi motor ve uçuş sistemli testlerine tabi tutulacak.

    Boeing, 737 MAX krizinin gölgesinde serinin MAX 10 modelini piyasaya sürüyor
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    Boeing yetkililerine göre uçak, halihazırda 20 farklı havayolu şirketinden 550 adet sipariş almış durumda.

    Lion Air ve Etiyopya havayollarına ait 737 MAX 8 kazalarının ardından MAX operasyonların başına getirilen Mark Jenks, bakalım uçakların kötü sicilini temizleyebilecek mi?



    https://www.airlineratings.com/news/boeing-rolls-737-max-10/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 sa.
    hersey airbus'un cikardigi yeni model ile basladi. yeni modelde airbus motor capini genisleterek yakit tuketimini dusurup, verimliligi ciddi oranda artirmisti. bu sayede mevcut kullanilan modeli degistirmeden piyasaya daha verimli bir model surmus oldu. mevcut modelin degismemesi demek pilotlarin ve teknik ekibin yeniden egitilmeden yeni ucagi kullanabilmesi, havayolu sirketlerinin pahali ve uzun altyapi degisimine ihtiyac duymamasi demek. haliyle boeing de ayni basariyi taklit etmek istedi ve motor capini artirdi. lakin boeing 737nin kanatlari airbusdan yere daha yakindi. buda daha buyuk motor koymayi engelliyordu. ucagi yerden daha yuksek tasarlasalar bu sefer modelde ciddi degisiklik olmus olacak, pilotlarin ve teknik ekibin yeniden egitilmesi gerekecek, buda havayolu sirketlerinin ucaga ilgisini azaltacakti. boeing bu soruna "akillica" bir cozum uretti. motorlari kanattan daha ileri konumlandirarak yukari cektiler. boylece modelde ciddi degisiklik yapilmadan genis capli motor eklenmis oldu. ama motorun one alinmasinin sonucunda ucagin agirlik merkezi dolayisiyla ucus dinamigi degismis oldu. boeing gene "akillica" bir cozumle bu sorunu yazilim ile yamadi. ve pilotlar alistiklari normal bir 737 kullandiklarini sanirlarken bir anda hic beklemedikleri tepkilerle karsilastilar, sonucunda bu aci kazalar yasanmis oldu. boeing en basindan bu sorunun farkindaydi. ilk kazadan sonra gene sorunu yazilim ile gecistirmeye calistilar, olayi ortpas ettiler. kisaca ikinci kazada olen herkezin kani boeing elindedir.
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    Ussuz 2 sa.
    ".......Ekibimizin güvenlik ve kalite alanlarında sergilediği sonu gelmeyen çaba, bir Boeing uçağında uçan her bir insana karşı olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir.” bir gülme geliyor. O kadar önemsiyordun madem ikinci bir kaza olayını niye bekledin de önceden önlem almadın?
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    zaomss 10 sa.
    ısrarla bu uçağı üretmeye devam ediyorlar. fizik kanunlarını da yenip bunu adam etmeye çalışıyorlar. hadi bakalım...
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