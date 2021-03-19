Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı

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Görünüşe göre Intel ekran kartı boyundaki NUC 9 bilgisayarını güncellemeye hazırlanıyor. NUC 11 Extreme Compute Element açığa çıktı.

NUC 11 Extreme Compute Element

Mini-ITX kasaya konumlandırılan NUC 9 Extreme Compute Element'in ardından yine ekran kartıyla benzer boyutlardaki NUC 11 EX CE de gün yüzüne çıktı.

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Daha önce KFC'in oyun konsolunda kullanmayı planladığı Compute Element'in aksine yeni çözüm Tiger Lake-H işlemcilerini temel alıyor.

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11. nesil kaslı mobil işlemcilerin yer alacağı NUC 11 modelinde RAM desteği de 2666 MHz'den 3200 MHz'e yükseltilmiş. Diğer taraftan harici bir kart aracılığıyla ekran kartına bağlanan yeni NUC'ta PCIe 4.0 desteği de sunulacak.

Bununla birlikte işlemcinin yer aldığı PCB'de de HDMI 2.0b ve Thunderbolt 4.0 portunun konumlandırılması önemli yükseltmeler arasında.

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Yeni ekran kartı formatındaki NUC'un ebatlarında önemli bir değişiklik göze çarpmasa da fanın konumunun değişmesi dikkatlerden kaçmıyor.

https://videocardz.com/newz/intel-nuc-11-extreme-compute-element-to-feature-up-to-core-i9-11980hk-tiger-lake-h-cpu

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