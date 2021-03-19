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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı

    Yarıiletken üreticisi, sıradışı formatta tasarladığı Compute Element içeren NUC bilgisayarları Tiger Lake-H güncellemeye hazırlanıyor. 11. nesil NUC gün yüzüne çıktı.
    19 Mart 2021, 19:00 (2 sa.)
    324
    15
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı
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    Görünüşe göre Intel ekran kartı boyundaki NUC 9 bilgisayarını güncellemeye hazırlanıyor. NUC 11 Extreme Compute Element açığa çıktı.

    NUC 11 Extreme Compute Element

    Mini-ITX kasaya konumlandırılan NUC 9 Extreme Compute Element'in ardından yine ekran kartıyla benzer boyutlardaki NUC 11 EX CE de gün yüzüne çıktı.

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    Daha önce KFC'in oyun konsolunda kullanmayı planladığı Compute Element'in aksine yeni çözüm Tiger Lake-H işlemcilerini temel alıyor.

    Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı
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    11. nesil kaslı mobil işlemcilerin yer alacağı NUC 11 modelinde RAM desteği de 2666 MHz'den 3200 MHz'e yükseltilmiş. Diğer taraftan harici bir kart aracılığıyla ekran kartına bağlanan yeni NUC'ta PCIe 4.0 desteği de sunulacak.

    Bununla birlikte işlemcinin yer aldığı PCB'de de HDMI 2.0b ve Thunderbolt 4.0 portunun konumlandırılması önemli yükseltmeler arasında.

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    Yeni ekran kartı formatındaki NUC'un ebatlarında önemli bir değişiklik göze çarpmasa da fanın konumunun değişmesi dikkatlerden kaçmıyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-nuc-11-extreme-compute-element-to-feature-up-to-core-i9-11980hk-tiger-lake-h-cpu
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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