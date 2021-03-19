Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı

Görünüşe göre Intel ekran kartı boyundaki NUC 9 bilgisayarını güncellemeye hazırlanıyor. NUC 11 Extreme Compute Element açığa çıktı.
NUC 11 Extreme Compute Element
Mini-ITX kasaya konumlandırılan NUC 9 Extreme Compute Element'in ardından yine ekran kartıyla benzer boyutlardaki NUC 11 EX CE de gün yüzüne çıktı.İlginizi Çekebilir 8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı
Daha önce KFC'in oyun konsolunda kullanmayı planladığı Compute Element'in aksine yeni çözüm Tiger Lake-H işlemcilerini temel alıyor.
11. nesil kaslı mobil işlemcilerin yer alacağı NUC 11 modelinde RAM desteği de 2666 MHz'den 3200 MHz'e yükseltilmiş. Diğer taraftan harici bir kart aracılığıyla ekran kartına bağlanan yeni NUC'ta PCIe 4.0 desteği de sunulacak.
Bununla birlikte işlemcinin yer aldığı PCB'de de HDMI 2.0b ve Thunderbolt 4.0 portunun konumlandırılması önemli yükseltmeler arasında.
Ayrıca Bkz. "Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir"
Yeni ekran kartı formatındaki NUC'un ebatlarında önemli bir değişiklik göze çarpmasa da fanın konumunun değişmesi dikkatlerden kaçmıyor.
https://videocardz.com/newz/intel-nuc-11-extreme-compute-element-to-feature-up-to-core-i9-11980hk-tiger-lake-h-cpu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?