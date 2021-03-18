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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir

    AMD'nin yeni iGPU mimarisine geçiş yapılması beklenen Van Gogh APU'ları firmadan bir mühendisin paylaşımına göre bellek kanadında önemli bir gelişme ile geliyor.
    18 Mart 2021, 19:30 (6 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir
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    Kırmızı ekibin APU çözümleri bütçesi kısıtlı oyuncular için oldukça rekabetçi performans sunuyor. Görünüşe göre yeni APU'lar daha da iddialı olacak.

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    AMD'den bir mühendisin paylaşımında yer verdiği Van Gogh APU'sunun boot kaydı önemli detayları açığa çıkardı. Boot log'a göre yeni APU 256-bit genişliğinde DDR5 belleklerle çalışıyor.

    4 kanal bellek kontrolcülü APU yolda

    4 kanal bellek kontrolcüsünün denetiminde olduğu düşünülen DDR5 kitler RDNA2 mimarisine geçiş yapılması beklenen APU'lar için hacimli performans artışı sunabilir.

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    İşlemci tarafında Zen 2 mimarili çekirdeklere yer verilecek Van Gogh yongaları bu açıdan Xbox Series X/S ve Playstation 5 konsollarıyla benzeri bir tasarıma sahip.



    https://www.techpowerup.com/279875/amds-next-generation-van-gogh-apu-shows-up-with-quad-channel-ddr5-memory-support
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ev yapımı xbox series s yolu aciliyor.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha yeni aldık 5600x i bir dur ***
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu APU lar ile rahatlıkla 1080p video montajı ve proxy ile rahatlıkla hızlandırılmış 4K video montajı yapılır. Bitcoin cilerin elinden kurtulmuş oluruz. Birde video memory için 2gb değil 8gbna kadar izin verdimi tadından yenmez. 32 ram alıp 8 ini ekran kartına verdikmi her türlü coşar sistem.
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    Bloodin 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten olması gereken bu, DDR5 bellek ve 4 kanal kontrolcüsü ile dahili ekran kartları ciddi anlamda coşmuş olacak. Günlük oyuncular için harici GPU'ya ihtiyaç duymadan oldukça yeterli bir sistem sunacak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD yine yapacağını yapmış olur. Tek slot ile 2 slot çok ciddi fark ettiriyor. 2 slot ile de 4 slot çok ciddi fark yaratacaktır. Kesinlikle tercih etmek isterim.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    256-bit bu onun hızlı olduğu anlamana gelmez !
    asıl hızı eş zamanlı mhz hız çarpanları belirler.

    2. olarak 256-bit veri yolunu kontrol etmek iyi güzel

    ama işlemcinin işlemci kapasitesi 64-bitle sınırılı
    real anlamda istediğiniz teste bakın. tek slotlar 2 li ve 4 lü den daha stabil sonuçlar veriyor

    ama sentetik testlere bakarsanız 4 kanal süper
    8 kanal şahane 16 kanal mükkemel ötesi gibi duracaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Daha stabilden kastınız nedir tam bilemedim? Yani düzgün çalışma açısından ise, kit ramlerde zaten hiç sıkıntı çıkmaz denebilir. Kit olmayan aynı marka model, hatta aynı marka benzer modellerde dahi sıkıntı çıktığına denk gelmedim. Eskisi gibi değil, sağlam oluyor ram olayı.

    Real anlamda istediğiniz test derken, sanırım bir tek oyundan bahsediyorsunuz. Oyun testini bilemiyorum ama tek slot ile 2 slot bilgisayarın açılış hızını, kenine gelişini dahi değiştiriyor. Benim gibi yaklaşık 100 sekmeye yakın chrome kullanıyorsanız, hızını değiştiriyor.

    Sentetik testleri bilemeyeceğim ama bayağı real testte, aklınıza gelebilecek tüm render işlerinde her zaman kanal sayısının fazlalığı render süresinin kısalığı anlamına gelir.
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