Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir

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Kırmızı ekibin APU çözümleri bütçesi kısıtlı oyuncular için oldukça rekabetçi performans sunuyor. Görünüşe göre yeni APU'lar daha da iddialı olacak.

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AMD'den bir mühendisin paylaşımında yer verdiği Van Gogh APU'sunun boot kaydı önemli detayları açığa çıkardı. Boot log'a göre yeni APU 256-bit genişliğinde DDR5 belleklerle çalışıyor.

4 kanal bellek kontrolcülü APU yolda

4 kanal bellek kontrolcüsünün denetiminde olduğu düşünülen DDR5 kitler RDNA2 mimarisine geçiş yapılması beklenen APU'lar için hacimli performans artışı sunabilir.

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İşlemci tarafında Zen 2 mimarili çekirdeklere yer verilecek Van Gogh yongaları bu açıdan Xbox Series X/S ve Playstation 5 konsollarıyla benzeri bir tasarıma sahip.

https://www.techpowerup.com/279875/amds-next-generation-van-gogh-apu-shows-up-with-quad-channel-ddr5-memory-support

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