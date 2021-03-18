Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir

Kırmızı ekibin APU çözümleri bütçesi kısıtlı oyuncular için oldukça rekabetçi performans sunuyor. Görünüşe göre yeni APU'lar daha da iddialı olacak.İlginizi Çekebilir AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı
AMD'den bir mühendisin paylaşımında yer verdiği Van Gogh APU'sunun boot kaydı önemli detayları açığa çıkardı. Boot log'a göre yeni APU 256-bit genişliğinde DDR5 belleklerle çalışıyor.
4 kanal bellek kontrolcülü APU yolda
4 kanal bellek kontrolcüsünün denetiminde olduğu düşünülen DDR5 kitler RDNA2 mimarisine geçiş yapılması beklenen APU'lar için hacimli performans artışı sunabilir.
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İşlemci tarafında Zen 2 mimarili çekirdeklere yer verilecek Van Gogh yongaları bu açıdan Xbox Series X/S ve Playstation 5 konsollarıyla benzeri bir tasarıma sahip.
https://www.techpowerup.com/279875/amds-next-generation-van-gogh-apu-shows-up-with-quad-channel-ddr5-memory-support Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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asıl hızı eş zamanlı mhz hız çarpanları belirler.
2. olarak 256-bit veri yolunu kontrol etmek iyi güzel
ama işlemcinin işlemci kapasitesi 64-bitle sınırılı
real anlamda istediğiniz teste bakın. tek slotlar 2 li ve 4 lü den daha stabil sonuçlar veriyor
ama sentetik testlere bakarsanız 4 kanal süper
8 kanal şahane 16 kanal mükkemel ötesi gibi duracaktır.
Real anlamda istediğiniz test derken, sanırım bir tek oyundan bahsediyorsunuz. Oyun testini bilemiyorum ama tek slot ile 2 slot bilgisayarın açılış hızını, kenine gelişini dahi değiştiriyor. Benim gibi yaklaşık 100 sekmeye yakın chrome kullanıyorsanız, hızını değiştiriyor.
Sentetik testleri bilemeyeceğim ama bayağı real testte, aklınıza gelebilecek tüm render işlerinde her zaman kanal sayısının fazlalığı render süresinin kısalığı anlamına gelir.