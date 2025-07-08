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Tam Boyutta Gör TSMC, gelişmiş çip teknolojilerine yönelik küresel talebin zirveye ulaşmasıyla birlikte, 5nm ve altı üretim süreçleri ile CoWoS paketleme teknolojilerinin fiyatlarını beklenenden daha fazla artırmaya hazırlanıyor. Özellikle Apple, Nvidia ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin talepleri doğrultusunda üretim kapasitesini artıran şirket, artan maliyetleri ve döviz kuru etkilerini yeni fiyatlandırmalara yansıtacak.

TSMC, fiyatları daha da artırabilir

Goldman Sachs'ın Taiwan Economic Daily üzerinden paylaştığı tahminlere göre, 5nm altındaki üretim süreçlerinde yıllık bazda yüzde 3, CoWoS teknolojisinde ise yüzde 5 oranında fiyat artışı bekleniyor. Ancak Tayvan Doları'nın değer kazanması, bu oranların daha da yükselmesine neden olabilir. Bu da TSMC'nin brüt kârlılığını korumak için daha agresif zam politikalarına yönelebileceği anlamına geliyor.

Açık olmak gerekirse gelişmiş üretim teknolojilerine ulaşmak isteyen büyük teknoloji şirketlerinin TSMC dışında pek bir alternatifi bulunmuyor. Bu nedenle şirketlerin fiyat artışlarına boyun eğmesi kaçınılmaz görünüyor. Özellikle yapay zekaya yönelik donanım talebinin artması, TSMC'nin pazar konumunu daha da güçlendiriyor.

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TSMC'nin önümüzdeki yıllarda küresel dökümhane pazarının yüzde 75'ini kontrol etmesi bekleniyor. Halihazırda yüzde 70’e yakın bir paya sahip. Daha önce yapılan analizlerde TSMC'nin 2027'ye kadar 160 milyar dolarlık gelire ulaşabileceği öngörülmüştü. Bu büyüme, büyük ölçüde AI temelli çip üretimine yönelik talep sayesinde mümkün olacak.

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Talep yüksek, arz sınırlı: TSMC’de fiyatlar daha da artabilir

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