Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arrow Lake Refresh detaylandı: Daha yüksek saat hızı ve Copilot+

    Intel, LGA-1851 soketini temel alan Arrow Lake Refresh serisini yıl bitmeden piyasaya sürecek. Yeni işlemciler NPU4 desteği ve daha yüksek saat hızlarıyla gelecek.

    Arrow Lake Refresh detaylandı: Daha yüksek saat hızı ve Copilot+ Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake serisine yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce iptal edildiği öne sürülen Arrow Lake Refresh (ARL-R) Arrow Lake Refresh serisinin yolda olduğu doğrulanmıştı. Yeni bir sızıntıda ise, yeni işlemciler hakkında önemli detaylar daha netleşti. Serinin sadece K serisiyle sınırlı kalmadan ve yıl bitmeden kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

    Arrow Lake Refresh detaylandı

    Yayımlanan yeni raporlara göre, Intel'in 2025’in ikinci yarısında piyasaya süreceği Arrow Lake Refresh (ARL-R), önceki nesil Raptor Lake'e kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Ayrıca Intel, performansı düşük bulunan eski nesil NPU'yu da güncelleyerek yerine NPU4 entegre edecek. Bu sayede serinin yapay zekâ destekli özelliklerde AMD’ye göre daha avantajlı hale gelmesi bekleniyor.

    Intel'in yeni NPU4 birimi, Windows Copilot+ PC sertifikasyonu için teknik olarak yeterliliğe ulaşmak adına da önemli bir hamle. Öte yandan yeni masaüstü platform tablosunda da bazı değişiklikler mevcut. Intel'in LGA-1851 soketi altında Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) ve Core Ultra 200X (Arrow Lake-S Refresh) modelleri yer alıyor. Bu da LGA-1954'e geçiş yapılacağını da doğruluyor.

    Önceki söylentilerde yalnızca K serisi işlemcilerle sınırlı kalacağı belirtilen ARL-R, bu kez daha geniş model yelpazesine hitap edecek. Öte yandan, çekirdek sayısında bir artış beklenmiyor. 

    Intel’in yeni Nova Lake platformunun ise 2026 başında LGA-1954 soketi ile duyurulması bekleniyor. Bu da, Arrow Lake Refresh'in LGA-1851 ile gelen son masaüstü işlemci serisi olacağını doğruladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    counter strike 1.6 ölümsüzlük hilesi farthest frontier türkçe yama pegasus koltuk seçimi usb aygıtı tanınmadı bu bilgisayara bağladığınız en son usb aygıtı arızalı olduğundan 3 vakit namaz kılan ülkeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 14C
    Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum