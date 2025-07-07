Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, Arrow Lake serisine yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce iptal edildiği öne sürülen Arrow Lake Refresh (ARL-R) Arrow Lake Refresh serisinin yolda olduğu doğrulanmıştı. Yeni bir sızıntıda ise, yeni işlemciler hakkında önemli detaylar daha netleşti. Serinin sadece K serisiyle sınırlı kalmadan ve yıl bitmeden kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Arrow Lake Refresh detaylandı

Yayımlanan yeni raporlara göre, Intel'in 2025’in ikinci yarısında piyasaya süreceği Arrow Lake Refresh (ARL-R), önceki nesil Raptor Lake'e kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Ayrıca Intel, performansı düşük bulunan eski nesil NPU'yu da güncelleyerek yerine NPU4 entegre edecek. Bu sayede serinin yapay zekâ destekli özelliklerde AMD’ye göre daha avantajlı hale gelmesi bekleniyor.

Intel'in yeni NPU4 birimi, Windows Copilot+ PC sertifikasyonu için teknik olarak yeterliliğe ulaşmak adına da önemli bir hamle. Öte yandan yeni masaüstü platform tablosunda da bazı değişiklikler mevcut. Intel'in LGA-1851 soketi altında Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) ve Core Ultra 200X (Arrow Lake-S Refresh) modelleri yer alıyor. Bu da LGA-1954'e geçiş yapılacağını da doğruluyor.

Önceki söylentilerde yalnızca K serisi işlemcilerle sınırlı kalacağı belirtilen ARL-R, bu kez daha geniş model yelpazesine hitap edecek. Öte yandan, çekirdek sayısında bir artış beklenmiyor.

Eski Intel CEO'su itiraf ett: Yapay zekayı hafife aldık 1 gün önce eklendi

Intel’in yeni Nova Lake platformunun ise 2026 başında LGA-1954 soketi ile duyurulması bekleniyor. Bu da, Arrow Lake Refresh'in LGA-1851 ile gelen son masaüstü işlemci serisi olacağını doğruladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Arrow Lake Refresh detaylandı: Daha yüksek saat hızı ve Copilot+

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: