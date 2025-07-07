Arrow Lake Refresh detaylandı: Daha yüksek saat hızı ve Copilot+

Arrow Lake Refresh detaylandı
Yayımlanan yeni raporlara göre, Intel'in 2025’in ikinci yarısında piyasaya süreceği Arrow Lake Refresh (ARL-R), önceki nesil Raptor Lake'e kıyasla daha yüksek saat hızları sunacak. Ayrıca Intel, performansı düşük bulunan eski nesil NPU'yu da güncelleyerek yerine NPU4 entegre edecek. Bu sayede serinin yapay zekâ destekli özelliklerde AMD’ye göre daha avantajlı hale gelmesi bekleniyor.
Intel'in yeni NPU4 birimi, Windows Copilot+ PC sertifikasyonu için teknik olarak yeterliliğe ulaşmak adına da önemli bir hamle. Öte yandan yeni masaüstü platform tablosunda da bazı değişiklikler mevcut. Intel'in LGA-1851 soketi altında Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) ve Core Ultra 200X (Arrow Lake-S Refresh) modelleri yer alıyor. Bu da LGA-1954'e geçiş yapılacağını da doğruluyor.
Önceki söylentilerde yalnızca K serisi işlemcilerle sınırlı kalacağı belirtilen ARL-R, bu kez daha geniş model yelpazesine hitap edecek. Öte yandan, çekirdek sayısında bir artış beklenmiyor.
Intel’in yeni Nova Lake platformunun ise 2026 başında LGA-1954 soketi ile duyurulması bekleniyor. Bu da, Arrow Lake Refresh'in LGA-1851 ile gelen son masaüstü işlemci serisi olacağını doğruladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: