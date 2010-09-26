T-Mobile Android 2.2'li yeni telefonu G2'yi ön-siparişe sundu

Önde gelen telefon operatörlerinden T-Mobile, Android işletim sistemli yeni akılı telefonu G2 için ön-sipariş almaya başladı. Android akımının öncülerinden biri olan T-Mobile'ın, HTC tarafından üretilen yeni modeli G2, Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor ve kullanıcılarla buluşmasının 6 Ekim'de başlayacağı ifade ediliyor.

3.7-inç büyüklüğünde S-TFT dokunmatik ekrana sahip olan telefon, kızaklı QWERTY klavyeye sahip. 800MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alan telefonda, 4GB yerleşik depolama kapasitesi sunuluyor. Daha fazla depolama için 8GB microSD kart ile gelen telefon, HD video kaydeden 5MP kamera ile geliyor.

Daha iyi çekim kalitesi için LED flash ve oto-fokus donanımıyla desteklenen telefonda, Bluetooth ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara da yer veriliyor. Yurt dışındaki T-Mobile kullanıcılar, Android 2.2 işletim sistemli. G2'yi, 50 dolarlık mail-in-rebate indiriminden sonra iki yıllık sözleşmeyle 200 dolara satın alabiliyorlar.