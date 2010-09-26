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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

T-Mobile Android 2.2'li yeni telefonu G2'yi ön-siparişe sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen telefon operatörlerinden T-Mobile, Android işletim sistemli yeni akılı telefonu G2 için ön-sipariş almaya başladı. Android akımının öncülerinden biri olan T-Mobile'ın, HTC tarafından üretilen yeni modeli G2, Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor ve kullanıcılarla buluşmasının 6 Ekim'de başlayacağı ifade ediliyor.

3.7-inç büyüklüğünde S-TFT dokunmatik ekrana sahip olan telefon, kızaklı QWERTY klavyeye sahip. 800MHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alan telefonda, 4GB yerleşik depolama kapasitesi sunuluyor. Daha fazla depolama için 8GB microSD kart ile gelen telefon, HD video kaydeden 5MP kamera ile geliyor.

Daha iyi çekim kalitesi için LED flash ve oto-fokus donanımıyla desteklenen telefonda, Bluetooth ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara da yer veriliyor. Yurt dışındaki T-Mobile kullanıcılar, Android 2.2 işletim sistemli. G2'yi, 50 dolarlık mail-in-rebate indiriminden sonra iki yıllık sözleşmeyle 200 dolara satın alabiliyorlar.


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quzman 9 yıl
Sırf şu telefon yüzünden elimizdeki telefonlara güncelleme alamadık .
Bravo valla ...
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_-TaicHi-_ 9 yıl
Nexus'a çok mu benziyor tipi bana mı öyle geldi :)
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kirmizibulten 9 yıl


asagida 3 cihazin karsilastirmasi ve benchmark testi:


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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