Togg'dan bayram hediyesi: Togg sahiplerine 90 kWh şarj ücretsiz!

Kampanyadan tüm Togg T10X ve T10F araç sahipleri yararlanabiliyor. Hediye bakiyenizi almak için Trumore uygulamasındaki hikayelerim bölümünden hediye kodunu kopyalayıp bu kodu Trugo uygulamasına ekleyebilirsiniz.
Bedava 600 km menzil!
Togg’un elektrikli şarj istasyonu markası Trugo’da DC şarj ücreti 13,78 TL/kWh olarak ücretlendiriliyor. 90 kWh hediye şarj tutarı 1.240 TL’lik şarj anlamına geliyor. 90 kWh bakiyeyi kullanarak uzun menzil bir Togg’u %0’dan %100’e kadar doldurabilir ve 500-600 km yol yapabilirsiniz.
Togg şarj bakiyesi nasıl alınır?
- 20 Mart 00.00 - 22 Mart 23.59 tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yapın.
- Hikaye alanındaki size özel enerji hediye bakiyesini kopyalayın.
- Kodu en geç 22 Mart 23.59’a kadar Trugo uygulamasına tanımlayın.
- Hediye enerjinizi Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 23.59’a kadar kullanabilirsiniz.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur