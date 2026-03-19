    Togg'dan bayram hediyesi: Togg sahiplerine 90 kWh şarj ücretsiz!

    Yerli otomobil Togg T10F ve T10X sahiplerinde bayram hediyesi geldi! Togg'dan yapılan duyuruya göre Togg sahiplerine 90 kWh şarj bakiyesi hediye edildi.         

    Yerli otomobil Togg, Ramazan Bayramı’n özel olarak ücretsiz şarj kampanyasını duyurdu. Tüm Togg sahiplerine 90 kWsa şarj bakiyesi hediye ediliyor. Bayram hediyenizi 20-26 Mart tarihlerinde Trugo istasyonlarında kullanabilirsiniz.

    Kampanyadan tüm Togg T10X ve T10F araç sahipleri yararlanabiliyor. Hediye bakiyenizi almak için Trumore uygulamasındaki hikayelerim bölümünden hediye kodunu kopyalayıp bu kodu Trugo uygulamasına ekleyebilirsiniz.

    Bedava 600 km menzil!

    Togg’un elektrikli şarj istasyonu markası Trugo’da DC şarj ücreti 13,78 TL/kWh olarak ücretlendiriliyor. 90 kWh hediye şarj tutarı 1.240 TL’lik şarj anlamına geliyor. 90 kWh bakiyeyi kullanarak uzun menzil bir Togg’u %0’dan %100’e kadar doldurabilir ve 500-600 km yol yapabilirsiniz. 

    Togg şarj bakiyesi nasıl alınır?

    1. 20 Mart 00.00 - 22 Mart 23.59 tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yapın.
    2. Hikaye alanındaki size özel enerji hediye bakiyesini kopyalayın.
    3. Kodu en geç 22 Mart 23.59’a kadar Trugo uygulamasına tanımlayın.
    4. Hediye enerjinizi Trugo şarj istasyonlarında 26 Mart 23.59’a kadar kullanabilirsiniz.

