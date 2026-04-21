Türkiye'de Volkswagen Jetta'ya veda edeli epey zaman oldu. Çin'de işe Jetta, bambaşka bir kimlikle, Volkswagen Grubu ve FAW ortaklığında kurulan yeni bir alt marka olarak konumlandırıldı. Artık tamamen yeni enerjili araçlara odaklanan bu markanın yeni modelinin ön gösterimi ise 2026 Jetta X konseptiyle yapıldı.

Yeni Jetta X sahnede

Tam Boyutta Gör Jetta'nın Çin pazarından çekilen Skoda'nın bıraktığı boşluğu doldurması hedefleniyor. Marka altında 2028’e kadar dört yeni enerjili araç modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu dikkat çekici konsept, bunlardan birinin kutu formuna sahip bir SUV olacağını gösteriyor.

Volkswagen, teknik detaylar konusunda fazla bilgi paylaşmasa da Jetta X’in tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Pürüzsüz yüzeyler ve köşeli hatlardan oluşan bu tasarım, gelecekte Jetta markasının Çin’de kullanacağı “Modern Robust” felsefesini temsil ediyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, aracın özel bir elektrikli platform üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Tasarım dili ise Rivian modellerini anımsatan sade bir yaklaşım sunuyor.

Tam Boyutta Gör Çin’e özel bu modelde iç mekân da oldukça sade tutulmuş. Kullanıcı arayüzü büyük ölçüde ekranlara dayanıyor. Konsolun merkezinde yer alan büyük multimedya ekranının yanı sıra ön yolcuya hitap eden bir ekran daha mevcut. Açık ve koyu tonların bir arada kullanıldığı alanda çok katmanlı kokpit yapısı dikkat çekiyor.

Jetta markası şimdilik sadece Çinli müşterilere hitap edecek. Uzun vadede markanın diğer pazarlara açılıp açılmayacağına dair henüz bir açıklama yok. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Yeni Volkswagen Jetta X elektrikli SUV tanıtıldı

