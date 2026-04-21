Yeni Volkswagen Jetta X elektrikli SUV tanıtıldı

Türkiye'de Volkswagen Jetta'ya veda edeli epey zaman oldu. Çin'de işe Jetta, bambaşka bir kimlikle, Volkswagen Grubu ve FAW ortaklığında kurulan yeni bir alt marka olarak konumlandırıldı. Artık tamamen yeni enerjili araçlara odaklanan bu markanın yeni modelinin ön gösterimi ise 2026 Jetta X konseptiyle yapıldı.
Yeni Jetta X sahnede
Volkswagen, teknik detaylar konusunda fazla bilgi paylaşmasa da Jetta X’in tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Pürüzsüz yüzeyler ve köşeli hatlardan oluşan bu tasarım, gelecekte Jetta markasının Çin’de kullanacağı “Modern Robust” felsefesini temsil ediyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, aracın özel bir elektrikli platform üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Tasarım dili ise Rivian modellerini anımsatan sade bir yaklaşım sunuyor.
Jetta markası şimdilik sadece Çinli müşterilere hitap edecek. Uzun vadede markanın diğer pazarlara açılıp açılmayacağına dair henüz bir açıklama yok. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
