TomTom GO 910; uydu destekli yönlendirme cihazlarında hepsi bir arada, iyi bir çözüm

1991 yılından bu yana uydu destekli yönlendirme cihazları geliştiren bir firma olan TomTom, cep telefonlarından PDA'lara kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Firmanın, "Hepsi bir arada yönlendirme" olarak adlandırdığı ürün ailesinin son üyesi olan GO 910, TomTom'un uydu destekli yönlendirme cihazları geliştirme konusunda ne kadar tecrübeli bir firma olduğunun iyi bir örneği.

4" büyüklüğünde, 480x272 piksel çözünürlüğe sahip, 64000 renk dokunmatik ekran, 400MHz Intel XScale işlemci, 64MB RAM, 20GB sabit disk, Bluetooth kablosuz erişim yetenekleri, Lityum-ion şarj edilebilir pil gibi donanımsal özelliklere sahip olan GO 910, gelişmiş yönlendirme yetenekleri yanında MP3 çalma, iPod'lar ile bağlantı kurabilme, JPG formatlı resimleri gösterme, Bluetooth ile cep telefonu araç kiti olarak kullanabilme gibi çoklu ortam ve bağlanabilirlik fonksiyonları da içermekte.

Tam Boyutta Gör

Amerika ve Avrupa haritalarının yüklü olarak geldiği TomTom Go 910, 20GB sabit diskinin 9GB'a yakın bir kısmını haritalar ve sistem dosyalarına ayırmış durumda. Kullanıcılar dilerlerse www.tomtom.com'a girerek yeni haritalar ve güncel erişim noktası bilgilerini indirip cihaza yükleyebiliyorlar.

Arayüz ve konuşma dilleri olarak aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 36 farklı dili destekleyen ürün, henüz Türkiye haritalarına sahip olmasada TomTom'un beta aşamasında olan Türkiye haritalarının dağıtım kanalları tarafından kısa bir süredir denendiğini biliyoruz. Yakın bir zamanda TomTom.com'dan Türkiye'nin büyük şehirlerinin haritaları satın alınabilir olduğunda, bunları GO 910'a yükleyerek hem Türkçe yönlendirmeden hem de Türkçe menülerden yararlanarak kara yollarımızda kullanabileceğiz.

GO 910, ayrıca yönlendirme esnasında kullanılan "100 metre sonra sağa dön" gibi sesli komuların sonradan değiştirilebilmesine olanak veriyor. Tomtom.com'a girerek TomTom Plus servislerinden ücretli olarak indirilebilecek cazibeli bir bayan sesinin veya bir komedyenin yolculuğunuzda size yön göstermesini sağlayabiliyorsunuz.

2B ve 3B harita görüntüleme seçenekleri sunan cihazın, yabancı kaynaklı incelemelerinde oldukça hızlı şekilde güzergah hesaplayabildiği belirtilmiş. TomTom GO 910, eğer gideceğiniz yolda çalışma veya kaza gibi bir durum varsa 1 saniyeden kısa bir sürede 11000 farklı yolu hesaplayarak yeni bir güzergah çizebiliyor.

Tam Boyutta Gör

TomTom'un TomTom Plus ismini verdiği servisi sayesinde hava durumu, trafik durumu, kazalar ve benzeri bilgilere ulaşabilen GO 910, aynı zamanda bu servise üye olan ve aynı cihazı kullanan arkadaşlarınızı harita üzerinde görebilme olanağı da sunuyor. TomTom Plus'dan yararlanabilmek için ilk olarak GPRS, EDGE veya benzeri bir yol ile Internet erişimi sağlayabilen ve Bluetooth destekli bir cep telefonuna sahip olmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise TomTom Plus'a belli bir aylık ücret karşılığında üye oluyorsunuz.

TomTom Plus ayrıca Avrupa'da hız radarı olarak kullanılan "Safety Camera" sistemlerinin bulunduğu noktaları güncel tutarak bu noktalara gelmeden önce GO 910'un hızınızı düşürmeniz için sürücüyü uyarabilmesini sağlıyor.

Bluetooth destekli telefonlar üzerinden Internet erişimi sağlayabilen GO 910, aynı zamanda araç içi eller serbest kiti olarakta kullanılabilmekte. Cep telefonunuz eğer Bluetooth destekliyse GO 910 ile gelen araç içi mikrofon sayesinde cep telefonu görüşmelerinizi ellerinizi direksiyondan ayırmadan yapmanız mümkün. TomTom GO 910, ayrıca desteklenen cep telefonu modellerinde cep telefonuna gelen SMS'leri sesli olarak kullanıcıya okuyabiliyor. (Sesli okuma için sınırlı dil seçeneği bulunmakta)

Tam Boyutta Gör

9GB'ını sistem ve harita dosyalarının kullandığı 20GB büyüklüğünde sabit diske sahip olan ürüne, MP3 dosyalarını yükleyip dinlemek mümkün. MP3 dosyalarınız için 11GB gibi oldukça yeterli bir disk alanı sunan GO 910, ses çıkışı olarak kendi üzerindeki hoparlörü veya stereo çıkışı sayesinde aracınızın ses sisteminini kullanabiliyor. MP3 dosyalarını çalabilmesinin yanında JPG formatlı resimleride görüntüleyebilen cihaz, beraberinde gelen uzaktan kumandasıyla arka koltukta oturan yolcular tarafından da rahatlıkla kontrol edilebilmekte.

iPod'lara bağlanarak iPod'unuzun kontrolünü ele alabilen ve içerisindeki müzik dosyalarını çalabilen GO 910, ne yazık ki iPod bağlantı kablosuyla beraber satılmıyor. iPod'unuzu GO 910'a bağlamak için bağlantı kablosunu ayrı olarak satın almanız gerekiyor.

Tam Boyutta Gör

112x81x66mm boyutlarında ve 340 gram ağırlığında olan GO 910, istendiği taktirde araç dışında da herhangi bir enerji kaynağına bağlı olmadan kendi baytaryası ile çalışabiliyor. 4 saat boyunca sürekli çalışabilen ürün, tekrar şarj için masa üstü istasyonuna takılmaya ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar ile USB üzerinden bağlanan ürün, data bağlantısı için de masa üstü istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Ürünün üzerinde güç ve USB girişleri bulunmuyor.

Yabancı kaynaklı bir çok inceleme sitesinde olumlu yorumlar alan GO 910, hızı, büyük ekranı, ara yüzünün kolaylığı, sunduğu bağlanabilirlik ve çoklu ortam fonksiyonları ile övgü toplarken, TMC (Traffic Message Channel) desteğinin ek bir donanım gerektirmesi, güç ve data bağlantılarının kendi üzerinde olmayışı ile de eleştirilmiş.

Avrupa satış fiyatı 499 avro olan GO 910, TomTom'un Türkiye haritalarını genel kullanıma açmasıyla ülkemiz kullanıcıları tarafından da ilgiyle karşılanabilecek bir ürün. GO 910 ile birlikte, GO 910'u cama veya ön konsola yapıştırabilmeniz için gerekli tutaç, masa üstü istasyonu, şarj cihazı, USB data kablosu, taşıma kılıfı, kullanma kılavuzu ve PC ile senkronizasyon için program CD si gelmekte.

http://www.tomtom.com/products/product.php?ID=212&Language=1