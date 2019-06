TomTom'dan yeni bir GPS navigasyon sistemi GO 530

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Küresel yer belirleme sistemleri/cihazları (GPS) üreticiler arasında yaygınlaşırken cep telefonu gibi daha yaygın ürünlerin de GPS desteği kazanmasıyla birlikte birlikte kullanıcıların (GPS teknolojisi ile yeni tanışan ülkelerde) yeni teknolojiye olan adaptasyon süreçlerinin kısaldığını söyleyebilmek mümkün. GPS navigasyon sistemleri üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan TomTom yeni GPS cihazı GO 530'u duyurdu. Firmanın yeni GPS cihazı daha önce kullanıma sunulan GO 520 modelinin yerini alması için hazırlandı. Sadece Avrupa pazarına sunulacak olan ve satıldığı ülkeye göre bölgesel harita paketiyle gelecek GO 530, IQ Routes ve Gelişmiş Rota Rehberi gibi yeni özelliklere ek olarak yeni model TomTom'un HD Traffic teknolojisiyle de uyumlu olacak. * 4.3" geniş ekran, 16:9 formatlı LCD (WQVGA: 480×272 piksel) * 400MHz'de çalışan işlemci * 1GB'lık dahili sistem belleği * SD kart desteği ile bellek kapasitesini arttırabilme * Yüksek hassasiyete sahip GPS alıcısı * Bluetooth * Lithium-polymer pi (5 saate kadar kullanım imkanı) * Boyutlar: 118 mm x 83 mm x 24 mm * Ağırlık: 220 gram TomTom'un yeni GPS nivigasyon sistemi GO 530'un Nisan ayı içerisinde 235 pound'luk etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.