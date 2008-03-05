Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TomTom'dan yeni bir GPS navigasyon sistemi GO 530

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,6b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Küresel yer belirleme sistemleri/cihazları (GPS) üreticiler arasında yaygınlaşırken cep telefonu gibi daha yaygın ürünlerin de GPS desteği kazanmasıyla birlikte birlikte kullanıcıların (GPS teknolojisi ile yeni tanışan ülkelerde) yeni teknolojiye olan adaptasyon süreçlerinin kısaldığını söyleyebilmek mümkün. GPS navigasyon sistemleri üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan TomTom yeni GPS cihazı GO 530'u duyurdu. Firmanın yeni GPS cihazı daha önce kullanıma sunulan GO 520 modelinin yerini alması için hazırlandı. Sadece Avrupa pazarına sunulacak olan ve satıldığı ülkeye göre bölgesel harita paketiyle gelecek GO 530, IQ Routes ve Gelişmiş Rota Rehberi gibi yeni özelliklere ek olarak yeni model TomTom'un HD Traffic teknolojisiyle de uyumlu olacak. * 4.3" geniş ekran, 16:9 formatlı LCD (WQVGA: 480×272 piksel) * 400MHz'de çalışan işlemci * 1GB'lık dahili sistem belleği * SD kart desteği ile bellek kapasitesini arttırabilme * Yüksek hassasiyete sahip GPS alıcısı * Bluetooth * Lithium-polymer pi (5 saate kadar kullanım imkanı) * Boyutlar: 118 mm x 83 mm x 24 mm * Ağırlık: 220 gram TomTom'un yeni GPS nivigasyon sistemi GO 530'un Nisan ayı içerisinde 235 pound'luk etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sakinli 10 yıl
arkadaşlar go 720 bence daha iyi en azından alıştık yaff
bekoyetkilisatici.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gps.navigation 10 yıl
Mutlaka daha iyidir (yurt dışında tabi) malum konu 1.5 senelik olunca epey model çıktı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Albatros83 11 yıl
Son zamanlarda GPS navigasyon sistemlerinde ve GPS destekli cihalarda gözle görülür bir hareketlilik var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kanmet 11 yıl
bunun cep telefonlarında kullanılan versiyonlara bir artısı olur mu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11594 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gps, navigasyon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Gigabyte GA-MA78M-S2H : AMD RS780 yonga seti mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim