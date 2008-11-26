Toshiba 16GB microSDHC bellek kartının üretimine Ocak ayında başlayacak

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Toshiba taşınabilir cihazlarda yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırladığı üç yeni SDHC bellek kartını duyurdu. Japonya merkezli firmanın hazırladığı kartlardan en küçüğü microSDHC formunda ve 15 x 11 x 1 mm boyutlarında olan bellek kartı: Sadece 0.4 gram ağırlığındaki bellek kartı 16GB'lık depolama alanı ve 6MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor.

Toshiba miroSDHC modeline ek olarak 8GB ve 16GB kapasitelerinde iki yeni SDHC bellek kartını da kullanıma sunuyor. Kapasite farklılığı dışında genel hatlarıyla ortak özleliklere sahip olan iki yeni bellek kartı da 32 x 24 x 2.1 mm boyutlarında ve 20MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor.

Gelen bilgilere göre 8GB'lık SDHC bellek kartının hacimli üretimine önümüzdeki ay, 16GB microSHC modelinin üretimine önümüzdeki Ocak ayında ve 16GB SDHC bellek kartının üretiminiyse Nisan ayında başlanacak.