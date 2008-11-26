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Toshiba 16GB microSDHC bellek kartının üretimine Ocak ayında başlayacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 16GB microSDHC bellek kartının üretimine Ocak ayında başlayacak
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Toshiba taşınabilir cihazlarda yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırladığı üç yeni SDHC bellek kartını duyurdu. Japonya merkezli firmanın hazırladığı kartlardan en küçüğü microSDHC formunda ve 15 x 11 x 1 mm boyutlarında olan bellek kartı: Sadece 0.4 gram ağırlığındaki bellek kartı 16GB'lık depolama alanı ve 6MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor.

Toshiba miroSDHC modeline ek olarak 8GB ve 16GB kapasitelerinde iki yeni SDHC bellek kartını da kullanıma sunuyor. Kapasite farklılığı dışında genel hatlarıyla ortak özleliklere sahip olan iki yeni bellek kartı da 32 x 24 x 2.1 mm boyutlarında ve 20MB/sn'lik veri transfer hızı sunuyor.

Gelen bilgilere göre 8GB'lık SDHC bellek kartının hacimli üretimine önümüzdeki ay, 16GB microSHC modelinin üretimine önümüzdeki Ocak ayında ve 16GB SDHC bellek kartının üretiminiyse Nisan ayında başlanacak.


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max975 11 yıl
harika birşey
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Resident 11 yıl
sandisk micro sdhc 16gb aylardır satışta. Bu arada normal SDHC en fazla 32GB olabiliyor. Bunun nedeni sdhc nin kapasite sınırırn bu olması. Fiziksel olarak sınırlama değil ama standartları böyle.
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savinelli 11 yıl
herşey ok de neden sdhc ile micro sdhc nin kapasiteleri aynı? yani eğer microsunu 16 gb yapabiliyolarsa bu demektir ki sdhc yi çok daha yüksek kapasiteli yapabilirler. illa teknoloji adım adım gelişecek...
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dmltnman 11 yıl
Zaten toshiba sdhc konusunda geriden geliyor. 32gb kartların çıkmasından bile bayağı zaman geçti.
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XivA 11 yıl
nasıl bir chip var bunda yaa... işlemciden de gelişkin oluyor artık kaç nm kim bu?
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