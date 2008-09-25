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Toshiba 250GB kapasiteli ve 1.8" boyutlu sabit diskini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece iki hafta önce 240GB kapasiteli ve 1.8” boyutlu sabit diskini duyuran Toshiba, yaptığı açıklama ile 250GB’lık modeli de ürün gamına ekliyor. MKxx29GSG serisi dahilinde hazırlanan yeni disk,kapasite arttırımının yanı sıra 240GB’lık modele oranala daha hızlı çalışıyor. Zira 4400rpm’da çalışan ilk modelin aksine 250GB’lık yeni disk, 5400rpm dönüş hızına sahip.

SATA-II arabirimini kullanan ve 8MB’lık dahili belleğe sahip olan sabit disk, 62 gram ağırlığında. Kompakt boyutlu dizüstü bilgisayarların yanı sıra taşınabilir medya oynatıcılar gibi tüketci elektroniği çözümlerini de hedef alan diskin önümüzdeki Aralık ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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CaSsErDoDo 11 yıl
tamam işte 45nm cell haberinden sonra buda geldi ps3 slimde bunu kullanırlar
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max975 11 yıl
toshiba bu işte iyi olacağa benziyor
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