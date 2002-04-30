Toshiba 2GB PCMCIA Hard Disk İncelemesi

Kurucu ve Yayın Direktörü
PocketPC'ler için kullanılabilen bu model aynı zamanda doğal olarak notebooklarda da kullanılabiliyor. Hatta ucuz bir Pci kartı ile desktop bilgisayarınıza bile bu ufak Hdd'yi takabiliyorsunuz. Fiyatı çok fazla değil 128$ civarı. PocketPC'nize ne kadar yüksek bir depolama kapasitesi sunduğunu düşünürsek müthiş bir alet diyebiliriz. İşte bu incelemede Pc Card şeklinde olan Hdd'nin kullanımı hakkında oldukça fazla bilgi veriyor. Unutmadan Toshiba'nın Pc Card şeklinde 5 Gb'lık modelleride mevcut. Bu harddiskler bildiğimiz hdd'lerin benzeri ve 1,8" inch'lik hdd olarak biliniyorlar. 4200 rpm ve 256 Kb ön belleğe sahipler. Toshiba'nın bu ürünün adresi ise burda.
http://www.pocketpcminds.com/reviews/toshiba2gb.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
http://www.pocketpcminds.com/reviews/toshiba2gb.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle