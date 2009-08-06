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Toshiba 43nm NAND flash yongalı yeni SSD modellerini OEM üreticilerine sunmaya başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Toshiba, Samsung ve Intel ile birlikte NAND flash bellek üretiminde liderliğe oynayan isimler arasında yer alıyor. Intel'in geçtiğimiz günlerde 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını ikinci jenerasyon X25-M SSD modellerinde kullanmaya başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği isimlerden birisi olan Toshiba da sessizliğini bozdu ve 43nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD sürücülerini OEM üreticilerine sağlamaya başladığını açıkladı.

Toshiba 43nm NAND flash yongalı yeni SSD modellerini OEM üreticilerine sunmaya başladı
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Toshiba'nın 1.8-inç ve 2.5-inç boyutundaki yeni SSD çözümlerinin SATA-II ara birimini desteklediği ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanıma süresi sundukları açıklandı. 230MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekleyen NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin 64GB, 128GB, 256GB ve 512GB (sadece 2.5-inç) olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile OEM üreticilerinin beğenisine sunulduğu açıklandı. Opsiyonel olarak AES veri şifreleme desteği de sunan yeni sürücülerin OEM üreticilerine olan maliyetleri hakkındaysa açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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tolgaciik 10 yıl
Çıksınartık Şu SSD ler ucuz fiyattan da tadına baksak artık. Yeter.. Hala standart hale gelemediler
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ceyarr 10 yıl
daha çok bekleriz..
Biraz daha kapışsınlar, 2-3 seneye kadar anca düşer fiyatlar
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