Toshiba 500GB'lık taşınabilir diskini kullanıma sunuyor

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Taşınabilir disklerde depolama kapasitesi artıyor. Endüstrinin 512GB kapasiteli ilk SSD'sini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Toshiba, 500GB'lık depolama kapasitesine sahip olan portatif diskini kullanıma sunuyor. Firmanın 2.5" boyutundaki HDDR500E03X kod adlı yeni diski 272 gram ağırlığında. Beyaz ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan disk üzerinde ekstra veri güvenliği için dahili darbe sensörüne yer verilmiş. Bellek kapasitesi 8MB olan taşınabilir diskin 3 yıllık garantiyle 180$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.