Toshiba 7200 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu

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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba'nın depolama bölümü, MKxx56GSY serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu. Özellikle kurumsal sistemler ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni sürücü serisi altında 2.5-inç boyutundaki sabit disk çözümlerine yer veriliyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan yeni sürücülerin 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile geldikleri ve SATA-II ara birimine destek verdikleri belirtildi. 16MB kapasiteli tampon bellek birimine sahip olan yeni depolama sürücülerinde ortalama veri erişim süresinin ise 11ms olduğu açıklandı.

Toshiba'nın MKxx56GSY serisinin az sayıda da olsa sistem üreticilerine sağlandığı, hacimli üretimin ise son çeyrekte başlayacağı belirtildi.