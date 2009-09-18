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Toshiba 7200 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 7200 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu
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Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Toshiba'nın depolama bölümü, MKxx56GSY serisi yeni sabit disk modellerini duyurdu. Özellikle kurumsal sistemler ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni sürücü serisi altında 2.5-inç boyutundaki sabit disk çözümlerine yer veriliyor. 7200 devir/dakika hızında çalışan yeni sürücülerin 160GB, 250GB, 320GB ve 500GB olmak üzere ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile geldikleri ve SATA-II ara birimine destek verdikleri belirtildi. 16MB kapasiteli tampon bellek birimine sahip olan yeni depolama sürücülerinde ortalama veri erişim süresinin ise 11ms olduğu açıklandı.

Toshiba'nın MKxx56GSY serisinin az sayıda da olsa sistem üreticilerine sağlandığı, hacimli üretimin ise son çeyrekte başlayacağı belirtildi.


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hacı.basat 10 yıl
SSD lerde 256gb modellerde ortalama fiyat GB başına 2$...499$'a da bulunabilir belki ama uçuk rakamlar, işin kötü tarafı geçen seneden başlayan haberler doğrultusunda bakınca piyasanın şu an için tahmin ettiği fiyatın 2 katı bu, 512GB ler 500$ olmalıydı şu an.
Toshiba, SSD hikayesinin daha da uzayabileceğini düşünmüş olabilir, umarım haklı çıkmaz...
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Tanarri 10 yıl
taş gibi dizüstü bilgisayarların yavaş açılma sebebi zaten 5400rpm ile dönen hdd leridir 2,5 inç 7200rpm bi hdd ile çalışan güzel bi dizüstü bildimiz masa üstü pcler gibi hızlı olucana eminim güzel bi haber daha öncede bi firma daha üretmişti yanlış hatırlamıyosam ama fiyatları ssd ler kadar pağalı olmasada gayet tuzluydu umarım bunun düşük olur
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resler 10 yıl
Geç kaldılar 3 ila 6 ay içinde 128 GB SSD alıcam hızlı modellerin biraz daha fiyatlarının düşmesini bekliyorum. Üzerindeki 360 Gb diski de bir kutuya koyar harici kullanırım.
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fatihcanery 10 yıl
dizüstünde performans getirceği kesin
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KANUNI61 10 yıl
7200 devir 2.5-inç olması iyi ama ss lere karşı pek şansı yok tabi ss lerin fıyatı düşerse
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