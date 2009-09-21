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Toshiba Cell işlemcili Regza TV modellerini son çeyrekte duyuracak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba Cell işlemcili Regza TV modellerini son çeyrekte duyuracak
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HD DVD ile yüksek tanımlı medya savaşını kaybeden ve IFA fuarında yaptığı açıklama ile ürün gamının ilk Blu-ray oynatıcısını duyuran Japon elektronik devi Toshiba, Regza LCD TV ailesine Cell işlemcili modeller eklemeye hazırlandığını açıkladı. Uzun süredir konuşulan ve kimi zaman firma tarafından da dile getirilen bu gelişmenin somutlaşması ve ilk modellerin son çeyrekte lanse edilmesi bekleniyor.

Sony ve IBM ile ortak geliştirdiği ve şu an yaygın olarak PlayStation 3 oyun konsolunda kullanılan Cell işlemcisiyle Toshiba, Regza serisi LCD TV modellerinde görüntü kalitesini ciddi şekilde arttırmayı hedefliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Cell işlemcili TV'ler, standart çözünürlükteki görüntüleri eş zamanlı olarak HD yani yüksek tanımlı görüntü kalitesine ölçeklendirerek gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunabilecek.

Cell işlemcili ilk Regza TV modelleri hakkında son çeyrekte lanse edilecekleri dışında henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da Toshiba'dan Masaaki Oosumi, ilk modellerin epeyce pahalı olacağını açıkladı.


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nevrullah 10 yıl
cell işelmcili pc mi istiyorsun o zaman baya paraya kıyacaksın toshiba QOSMIO G50, G55 modellerinin bazılarında var onlardan 1 tanesini alacaksın.
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kuruwa 10 yıl
güzel haber gerçekten acaba fiatlar ne olacak masa üstüne neden gelemedi cell işlemci bir türlü
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