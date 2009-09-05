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Toshiba elektronik kitap okuyucusu pazarına giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba elektronik kitap okuyucusu pazarına giriyor
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Eee markası ile elektronik kitap okuyucusu (eReader) pazarına adım atmaya hazırlanan Asus'u takiben benzer bir açıklama Japon elektronik devi Toshiba'dan da geldi ve firmanın dijital ürün ve servislerden sorumlu iş geliştirme sorumlusu Graeme Simons yaptığı açıklamasında firmasının 2010 yılı ortalarına doğru elektronik kitap okuyucusu pazarına adım atacağını açıkladı.

Bay Simons'ın açıklamalarına göre Toshiba biri 7-inç, diğeri ise 9-inç ekran boyutuna sahip olan iki model ile pazara girebilir ancak özellikle 9-inç boyutundaki model için hacimli üretim maliyetlerinin önem arz edeceği belirtiliyor. Öte yandan pazarda satılmakta olan pek çok elektronik kitap okuycusundan farklı olarak Toshiba'nın yeni modelleri dokunmatik ekranlı olmayabilir.

Simons açıklamasında geleneksel buton tasarımının elektronik kitap okuyucuları için gerekli fonksiyonelliği sağladığını belirtti. Her ne kadar teknik özellikleri henüz açıklanmasa da Graeme Simons, yeni elektronik kitap okuyucularının 6000 sayfalık pil kullanım süresine sahip olacaklarınıda sözlerine ekledi.

Toshiba elektronik kitap okuyucusu pazarına giriyor
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Toshiba geçtiğimiz aylarda duyurduğu biblio isimli akıllı telefonuyla eKitap desteği sunmaya başlamıştı.


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Neyıh 10 yıl
Kindle DX gibi aynı özelliklerde ama makul fiyalı bir e book olsa keşke :(
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bobita 10 yıl
taskalp

Kindle DX gibi aynı özelliklerde ama makul fiyalı bir e book olsa keşke :(

Maalesef e-book ve "makul fiyat" asla yanyana gelmiyor....
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tanak 10 yıl
güzel aletler ama
1) kesinlikle e-ink teknolojili olmalı ısık kaynagı sekinde degil ısık yansıdıgı için okunmalı.
2) boyutu A4 e yakın olmalı.
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bobita 10 yıl
Şu elektronik kitap inanılmaz cazip geliyor bana ama fiyatları çok yüksek.Sony'ninkini gördüm,alışık olduğumuz lcd ya da oledden çok farklı bir ekranı var,saatlerce baksanız bile asla göz yormayacak bir şey yapmışlar.
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