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Toshiba SSD sürücülerinde 32nm NAND flash yonga kullanmaya başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba SSD sürücülerinde 32nm NAND flash yonga kullanmaya başlıyor
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Yeni nesil SSD sürücülerinde 34nm üretim teknoojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanan Intel'e yanıt Toshiba'dan geldi ve firma 32nm NAND flash yongalarını kullanmaya başlayacağını duyurdu. Nanometrik ilerlemenin sağladığı avantajları sonuna kadar değerlendirmek isteyen Toshiba, 2.5-inç ve 1.8-inç boyutundaki sürücülerle birlikte daha küçük yapıda depolama çözümleri de hazırlayabilir.

Toshiba'nın duyurusunu yaptığı 1.8-inç boyutundaki HG serisi 64GB ile 256GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip. SATA-II ara birimini destekleyen ve 3.3v geriliminde görev yapan sürücü ailesi 250MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekliyor. Kasalı, kasasız ve LIF modülü olmak üzere alternatif form yapılarıyla sunulacak yeni sürücüler özellikle endüstriyel uygulamaları hedef alıyorlar.

32nm NAND flash yongalarının kullanılacağı 2.5-inç boyutundaki SSD sürücüleri ise modeline göre 7mm ve 9.5mm kalınlığında olacak. Detaylarını yukarıda verdiğimiz 1.8-inç boyutundaki modellerle aynı özelliklere sahip olacak 2.5-inç modeller farklı olarak çalışmak için daha yüksek voltaj (5V) değerine ihtiyaç duyuyor ayrıca 9.5mm kalınlığındaki modellerde depolama kapasitesi 512GB'a kadar çıkabiliyor.

SG serisi ise Toshiba'nın 32nm NAND flash tabanlı en küçük depolama sürücülerini içerecek. Üstteki modellerin tamamından daha ince olması ve mSATA formunda gelmesi beklenen sürücülerde kapasite 128GB'a kadar çıkabilecek. SATA-II ara birimini destekleyen ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan yeni SSD'lerde okuma hızı 180MB/sn, yazma hızı ise 70MB/sn'ye kadar ulaşabilecek.

Tamamında 32nm MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarının kullanılacağı yeni SSD'lerin ilk çeyrekte örneklendirilmeleri, ikinci çeyrekte ise hacimli üretime girmeleri bekleniyor.


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darkwanderer 9 yıl
Türkiye'ye gelmedikten sonra bizim için hiçbir manası olmayan bi haber...
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CoreXXX 9 yıl
2010 da yaygınlaşacak denen ssd ler şu an 120 gb si 500-700 dolar, nasıl yaygınlaşacak bu teknoloji anlamadım, 2013 de ancak heralde
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Batuist 9 yıl
İşte PC'de bugüne dek gördüğümüz en yavaş ilerleyen teknoloji... Mekaniklerde de durum aynıydı SSDler çıktı o daha da yavaş...
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