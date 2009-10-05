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Toshiba ultra-taşınabilir formdaki T100 serisi yeni notebook'larını satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba ultra-taşınabilir formdaki T100 serisi yeni notebook'larını satışa sunuyor
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Intel'in Calpella kod adını taşıyan yeni nesil Mobil Core i7 platformunu kullanan yüksek performanslı Qosmio X500 modelini CeBIT Bilişim fuarında tanıtmaya hazırlanan Toshiba, ultra-ince tasarımlı ve düşük güç tüketimli dizüstü bilgisayar pazarı için hazırladığı T100 serisi yeni modellerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 11.6-inç boyutundaki T115 ve 13.3-inç boyutundaki T135 modellerinden oluşan seri dahilindeki dizüstü bilgisayarlar Intel'in CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu temel alıyor ve modeline göre Celeron 743, Pentium SU2700 ya da SU4100 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyorlar.

Cıva-bağımsız LED backlit ekrana sahip olan T100 serisi yeni dizüstü bilgisayarlarda yine isteğe bağlı olarak 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle donatılabilen ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda 6 hücreli pil ile 9 saate kadar pil süresi sunulabildiği de belirtiliyor. Çok formatlı kart okuyutucusu, WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1, çoklu dokunmatik touchpad, HDMI çıkışı, yüz tanıma teknolojili entegre internet kamerası ve sabit disk darbe sensörü gibi özelliklerle donatılan T100 serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerine işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Toshiba T100 serisinin Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve 450$'dan başlayan fiyatlarla 22 Ekim'de satışa sunulması bekleniyor.


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darkaura 10 yıl
Atom islemci degil. CULV islemciyle geliyormus. atomla hic alakalari olmiyan bir seri. haberde 450$ denmis ama bu modeller genelde essek kadar pahali oluyor. El kadar modelleri 4-5bin $ etiketle gelebiliyor.
Bu arada atom u cok basarili buluyorum. temel pc islemleri icin gayet yeterli islemci gucu var. enerji tuketimi cok az isinmiyor ve cok uygun fiyatli. sorun atom islemciyle gelen donanimlarda. notebook satislarini etkilememesi icin g950 chipset, 160gb hd ve 1gb ramde israr ediliyor. dune kadar 10inch monitorden yukarsi yasak gibiydi. yeni yeni 11-12inchler cikti.
nvidia ion platformlu 12inch atom netbook bence agirlik, pil omru ve performans olarak mukkemmel kombinasyon.
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kazein 10 yıl
T135-S1310WH bu modelin beyaz rengini usaden getirebilecek olan varsa almayıp planlıyorum, getirebilme imkanı olan için kaça getirirsiniz?

ürünün linki=> toshibadirect.com/...
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yekoo 10 yıl
çıkmaz ayın son günü gibi bişey olmuş :)
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tanak 10 yıl
atom olmasında su serisi daha iyi olur.
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lunwiz 10 yıl
33 ekim de satisa sunulacaksa hic goremeyecegiz demek ki :)
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propet 10 yıl

lunwiz

33 ekim de satisa sunulacaksa hic goremeyecegiz demek ki :)



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max975 10 yıl
çok şık birşey olmuş.
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