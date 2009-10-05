Toshiba ultra-taşınabilir formdaki T100 serisi yeni notebook'larını satışa sunuyor

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Intel'in Calpella kod adını taşıyan yeni nesil Mobil Core i7 platformunu kullanan yüksek performanslı Qosmio X500 modelini CeBIT Bilişim fuarında tanıtmaya hazırlanan Toshiba, ultra-ince tasarımlı ve düşük güç tüketimli dizüstü bilgisayar pazarı için hazırladığı T100 serisi yeni modellerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 11.6-inç boyutundaki T115 ve 13.3-inç boyutundaki T135 modellerinden oluşan seri dahilindeki dizüstü bilgisayarlar Intel'in CULV (Consumer Ultra Low Voltage) platformunu temel alıyor ve modeline göre Celeron 743, Pentium SU2700 ya da SU4100 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyorlar.

Cıva-bağımsız LED backlit ekrana sahip olan T100 serisi yeni dizüstü bilgisayarlarda yine isteğe bağlı olarak 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle donatılabilen ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda 6 hücreli pil ile 9 saate kadar pil süresi sunulabildiği de belirtiliyor. Çok formatlı kart okuyutucusu, WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1, çoklu dokunmatik touchpad, HDMI çıkışı, yüz tanıma teknolojili entegre internet kamerası ve sabit disk darbe sensörü gibi özelliklerle donatılan T100 serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerine işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Toshiba T100 serisinin Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve 450$'dan başlayan fiyatlarla 22 Ekim'de satışa sunulması bekleniyor.