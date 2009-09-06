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Toshiba: Windows Mobile 6.5, TG-01'i "yeni" bir telefon yapacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,2b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba: Windows Mobile 6.5, TG-01'i
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Qualcomm'un Snapdragon platformundan güç alan ve 1GHz'lik işlemcisiyle öne çıkan Toshiba TG-01 için işletim sistemi güncellemesi yolda. Toshiba cephesinden gelen bilgilere göre TG-01, 6 Ekim'de lanse edilecek Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle güncellenecek. Donanım tarafında herhangi bir değişikliğin beklenmediği akıllı telefon için Toshiba, Windows Mobile 6.5 platformunun TG-01'i yeni bir model yapmak için yeterli olduğunu belirtiyor. Yeni mobil platformla eş zamanlı olarak 6 Ekim'de lanse edilmesi beklenen yenilenmiş TG-01 (Windows Phone) için herhangi bir fiyat değişikliği ise beklenmiyor.

Fabrika çıkışı Windows Mobile 6.5 ile güncellenmiş olarak gelecek versiyona ek olarak, Toshiba yine 6 Ekim'de mevcut TG-01 kullanıcıları için de ücretsiz Windows Mobile 6.5 güncellemesi yayınlayacak.


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