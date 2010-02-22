Toshiba'dan 4G LTE destekli dizüstü bilgisayar: Satellite T130

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, Mobil Dünya Kongresi kapasmında 4G LTE ağ modülüne sahip yeni notebook modelini de tanıttı. Satellite T130 olarak isimlendirilen sistem, Sony Ericsson tarafından geliştirilen 4G LTE (Long Term Evolution) modülüyle 4. nesil kablosuz iletişim teknolojisinin sağladığı yüksek veri transfer hızlarına erişim imkanı tanıyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde çalışan bir örneği ile 16Mbps hızında dosya indirme hızı canlı demolar eşliğinde gösterilen Satellite T130 daha fazlasını da sunabilir zira bilindiği üzere 4G LTE için bahsedilen teorik veri indirmek hızı 100Mbps'ye kadar çıkıyor. Intel'in ultra ince CULV platformunu temel alan ve düşük güç tüketimli Pentium ULV işlemcisiyle (1.3GHz) donatılan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç ekran kullanıyor. 8GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle gelen notebook, 6 hücreli pili sayesinde 11 saate kadar çalışma süresü vaad ediyor.

İnce ve kompakt yapılı bir tasarıma sahip olan belirtilen Toshiba Satellite T130'un kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.