Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan 4G LTE destekli dizüstü bilgisayar: Satellite T130

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, Mobil Dünya Kongresi kapasmında 4G LTE ağ modülüne sahip yeni notebook modelini de tanıttı. Satellite T130 olarak isimlendirilen sistem, Sony Ericsson tarafından geliştirilen 4G LTE (Long Term Evolution) modülüyle 4. nesil kablosuz iletişim teknolojisinin sağladığı yüksek veri transfer hızlarına erişim imkanı tanıyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde çalışan bir örneği ile 16Mbps hızında dosya indirme hızı canlı demolar eşliğinde gösterilen Satellite T130 daha fazlasını da sunabilir zira bilindiği üzere 4G LTE için bahsedilen teorik veri indirmek hızı 100Mbps'ye kadar çıkıyor. Intel'in ultra ince CULV platformunu temel alan ve düşük güç tüketimli Pentium ULV işlemcisiyle (1.3GHz) donatılan dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç ekran kullanıyor. 8GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçenekleriyle gelen notebook, 6 hücreli pili sayesinde 11 saate kadar çalışma süresü vaad ediyor.

İnce ve kompakt yapılı bir tasarıma sahip olan belirtilen Toshiba Satellite T130'un kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hypnotica 9 yıl
100mb ile veri indirecek ama o veriyi işleyecek hard disk var mı ona bakmak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Fiyat? fiyat konusunda birşey yazmıyor.Yoksa TR den alan olmaz denip mi yazılmamış anlamadım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 9 yıl
4G gelirse Turkcell reklamlarını düşünmek bile istemiyorum. Adamlar alt yapıya önem vermek yerine sadece reklamlarla müşteri çekmeye çalışıyorlar 3G geldiğinden beri habire reklam. Vınn alıp sorun yaşayan çok var. Vodafone 'un alt yapısı 3g olarak daha gelişmiş durumda şu anda nette araştırdığım kadarıyla.

Toshibaya gelecek olursak küçük ve hoş bir laptop olmuş. Fiyatını merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Türkiyeye 4G 10 yada 15 sene sonra anca gelebilir.. eskiyen
G teknolojisine yeni geçtik adamlar senelerce naz yaptılar bu teknolojiye geçmek için şimdi hayatta bir ikinci kez daha bütçe ayırıpta 4Gye filan geçmek akıllarına gelmez.. burası avrupanın gelişmiş bilmem hagi ülkesiki biz yurdum insanı böylesi bir teknolojiyi hak edelim değil mi...!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Aynı tasarımlar genelde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear Dot Com 9 yıl
Ya bi durun bi relax daha 3gyi kullanamadık adam gibi 4g ne yaa bunlarında çivisi çıktı aynı AMD-ATI ye döndü dx10,1 kullanamadıık şimdide dx11 Relax abi yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackdreamss 9 yıl
Bataryası çok iyi gidiyor en önemli özelliklerinden birisde bu olsa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim