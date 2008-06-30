Toshiba'dan AMD'nin Puma platformunu temel alan Satellite serisi yeni dizüstü bilgisayarlar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dizüstü bilgisayar dünyasının lider isimlerinden biri olan Toshiba, AMD'nin Puma kod adlı yeni nesil mobil platformunu baz alan Satellite serisi dizüstü bilgisayarlarını kullanıma sunuyor. AMD'nin geliştirilmiş mobil işlemcilerive yeni nesil entegre grafik işlemcilerinden oluşan Puma platformu tahmin edebileceğiniz üzere çeşitli iyileştirme ve ek özellikler ile birlikte geliyor. P300D, A300D, M300D, U400D, L300D ve L350D modellerinde Puma platformunu kullanan Toshiba'nın yeni dizüstü bilgisayarları modeline göre AMD'nin Athlon Dual Core QL, Turion Dual Core RM ve Turion Ultra ZM serisi mobil işlemcilerini kullanıyorlar. Yüksek performans, geliştirilmiş görsel deneyim ve arttırıldığı iddia edilen pil ömrü gibi detaylar ile AMD'nin son derece iddialı olduğu Puma platformunu esas alan Satellite serisi dizüstü bilgisayarlar dahili FM radyo alıcısı, yüz tanıma teknolojisi, sleep-and-charge usb portu, Harman Kardon stereo hoparlörler ve eSATA portu gibi ekstra özelliklerle de dikkat çekmeyi hedefliyor. Satellite P300D (800$) - 17.1" geniş ekran - 1440x900 çözünürlük desteği. - AMD Turion X2 RM-70 işlemcisi. - 3GB sistem belleği. - ATI Radeon 3100 entegre grafik işlemcisi - 200GB 5400rpm sabit disk. - Çift katman DVD yazıcı. - 802.11b/g wireless desteği - İnternet Kamerası, kart okuyucu, ve Bluetooth - İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium Satellite A300D (750$) - 15.4" WXGA TruBrite ekran - 1280x800 çözünürlük desteği - AMD Turion X2 RM-70 (2.0GHz) veya Turion 64 X2 Gold Edition TL-64 (2.2GHz) işlemcileri - 3GB sistem belleği. - ATI Radeon 3100 entegre grafik işlemcisi - 200GB 5400rpm sabit disk. - 802.11b/g wireless desteği - DVD yazıcı. - İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium Diğer modeller hakkında henüz çok detaylı bilgiler bulunmuyor. İlgili linkler; http://www.toshibadirect.com/td/b2c/cmod.to?coid=-35444 http://www.toshibadirect.com/td/b2c/cmod.to?coid=-35440
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MSI 'yın puma ürününde yaptığım yorumda 800$ seviyesinden başlamsı gerektiğini söylemiştim. Toshiba da beni doğrulamış oldu.
İntel Notbook alanında da rahat duramayacak. Çok güzel.
Bu esnada Toshiba bu fiyata satıyorsa diğer markalar daha da ucuza satacaklardır.
Toshiba en pahalısıdır Sony ile birlikte.
Bu arada yüz tanıma teknolojisi ne, webcamdaki face tracking mi
Yoksa parmak izi gibi ID ile mi ilgili ,öyleyse bigün tipsiz bulup bizi sorun çıkarmasın